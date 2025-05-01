Україна та РФ мають надати пропозиції щодо закінчення війни, - Держдепартамент США

США не збираються й надалі виконувати роль посередника у врегулюванні війни Росії проти України. Зараз настав той час, коли Київ і Москва мають представити власні мирні пропозиції.

Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами Брюс, президент США Дональд Трамп прагне завершення війни в Україні дипломатичним шляхом.

"Президент хоче, щоб кожна дія, яку ми робимо як нація, була дипломатичною", - наголосила речниця Держдепу. Однак для США не лише війна в Україні наразі у пріоритеті, бо є "ціла земна куля, яка потребує певної уваги", додала Брюс.

Тому США змінять свій внесок у переговорний процес щодо завершення війни в Україні. Вона нагадала свої попередні слова, які сказала днями, і слова держсекретаря Марко Рубіо - США більше не будуть посередником у переговорах між Україною та Росією.

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"Ми не збираємося літати по всьому світу, щоб провести посередницькі зустрічі. Це зараз між двома сторонами. Зараз настав час, коли вони (Україна та РФ - ред.) повинні представити і розробити конкретні ідеї щодо того, як цей конфлікт має закінчитися", - наголосила Брюс.

Разом з тим речниця Держдепу зазначила, що можливість запровадження нових американських санкцій проти Росії зберігається. За словами Брюс, Вашингтон наразі не знімає жодних із раніше накладених санкцій проти РФ.