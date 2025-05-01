Україна та РФ мають надати пропозиції щодо закінчення війни, - Держдепартамент США
США не збираються й надалі виконувати роль посередника у врегулюванні війни Росії проти України. Зараз настав той час, коли Київ і Москва мають представити власні мирні пропозиції.
Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За словами Брюс, президент США Дональд Трамп прагне завершення війни в Україні дипломатичним шляхом.
"Президент хоче, щоб кожна дія, яку ми робимо як нація, була дипломатичною", - наголосила речниця Держдепу. Однак для США не лише війна в Україні наразі у пріоритеті, бо є "ціла земна куля, яка потребує певної уваги", додала Брюс.
Тому США змінять свій внесок у переговорний процес щодо завершення війни в Україні. Вона нагадала свої попередні слова, які сказала днями, і слова держсекретаря Марко Рубіо - США більше не будуть посередником у переговорах між Україною та Росією.
"Ми не збираємося літати по всьому світу, щоб провести посередницькі зустрічі. Це зараз між двома сторонами. Зараз настав час, коли вони (Україна та РФ - ред.) повинні представити і розробити конкретні ідеї щодо того, як цей конфлікт має закінчитися", - наголосила Брюс.
Разом з тим речниця Держдепу зазначила, що можливість запровадження нових американських санкцій проти Росії зберігається. За словами Брюс, Вашингтон наразі не знімає жодних із раніше накладених санкцій проти РФ.
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нагадати скільки кіно було знято в 90-ті про "ядерних терористів"?
а зараз світ має лише одного плєшивого ядерного терориста
З 10- ти одна ракета й порветься...
Ось у чому прєлєсть ЯО - неприйнятні втрати
.
Тому ніхто не б'є по Москві ядерною зброєю (шкода Вашингтон) і не буде бити (шкода Київ і інші міста).
в лютому 2022 Україна могла б вдарити по мацкві ЯО, якби мала
зараз - ні
.
"США безсилі проти рашки"
.
завдяки Діду!
.
Якщо ви не союзник і не переговірник і не посередник, то яких ще в сраку пропозицій ви очікуєте і головне - для чого?
Ми давно погодились на припинення вогню і замороження статусу кво.
Рашка запропонувала вам піти накуй - всім США і Трампині персонально.
Чого ви ще очікуєте і накуя?
війні?
Невже трампівські посіпаки ще не второпали ,
що ми потерпіла сторона , а тому нехай кацапи
забираються геть з нашоі землі і настане мир на землі !!
Україна - кордони 91 року і репарації
РФ - Кордони СССР і убити 10 млн "нацистів" - тих хто не хоче молитися на Путіна і говорити російською
ідіть найдіть компроміс) Клоуни блін
Почну з самого цікавого, як на мене. На тлі провальної місії Уіткоффа у москві та безрезультатних переговорів між США та рф у обговоренні російсько-української війни "слово взяв" Китай. Спецпредставник Лі **** мав розмови з майбутнім Канцлером Німеччини Мерцем, з очільником МЗС Франції та з його італійським колегою. Сутність переговорів - пропозиція спільної роботи Європи та країн "Глобального Півдня" над врегулюванням російсько-українського конфлікту "основаного на повазі до статуту ООН, суверенітету та територіальній цілісності України". Китай пропонує допомогу у вирішення територіального питання згідно Статуту ООН, своє посередництво у переговорах з рф, проте Україна зобов'язана буде домовитися напряму з рф про скорочення ЗСУ, прийняти конституційну норму про позаблоковість, захищати права російськомовного населення та "прийняти конфедеративні норми" задня реінтеграції російськомовних регіонів під юрисдикцію України. Тобто нам пропонують погіршений варіант До Майданної України при збереженні так званої "територіальної цілісності".
Китай мудро чекав на фіаско США, на тіньовому фронті, я абсолютно впевнений, координував свої дії з путіним і зараз "вийшов на арену увесь у білому". На відміну від США Китай має реальні важелі впливу на рф і може, без особливих для себе потрясінь, придушити путінський бидлостан. Якщо хтось вважає, що різка зміна риторики декоративної голови путіна Пескова про те, що "Ми не повинні укладати "Угоду" з США - ми повинні укладати "Угоду" з Україною, а тому потрібні прямі переговори з Києвом", то вважає то це дарма - Китай почав свою гру і вже підключив до неї Бразилію та ПАР.
І станом на зараз ситуація виглядає вкрай цікаво. Держсекретар Рубіо був проінформований про факти переговорів, а від Франції отримав детальні пропозиції китайської сторони. І станом на вчора це призвело до деяких "потрясінь" на західному, зокрема американському, дипломатичному фронті. Президент Трамп був проінформований Держсекретарем про китайську дипломатичну атаку. Рубіо вважає, що майбутній можливий "вихід США з переговорів з рф" буде великою помилкою, та радить Президенту США "взяти курс на допомогу Україні та зміцнення координації з європейськими союзниками задля посилення тиску на путіна". Станом на зараз відомо, що Президент США неохоче, але схиляється до того, щоби дозволити Держсекретарю США "розробляти цей напрямок". Прийняте рішення про підготовку нової зустрічі представників США, Німеччини, Франції, Великобританії та України присвячене "узгодженню заходів, яких може бути вжито задля посилення тиску на рф". Це буде стосуватися як питання посилення санкцій, так і підтримку зброєю України.
Чекаємо на розвиток подій. Європа категорично не згодна з більшістю пропозицій Китаю, але, теоретично, може вступити у переговори з Піднебесною з тим, щоби спонукати Трампа до зближення з Європою та Україною. А може цього й не знадобиться - кроки останніх днів США дають приводи для "обережного оптимізму".
Ще хочу звернути увагу на цікавий нюанс який прописаний у підписаній з США "Угоді про копалини". Там є норма згідно якою Україна може самостійно робити внески у "Інвестиційний фонд". Тобто може складати туди у тому числі європейські гроші задля купівлі у США зброї. Як на мене, так це дуже велике зрушення у позиції США. Вони погодилися з тим, з чим категорично не бажали погоджуватися ще два місяці тому - фактично включити у "Угоду про копалини" можливість купівлі за "гроші наповнення" американської зброї. Не знаю, як хто, а я вважаю що станом на зараз Україна набагато більше здобула ніж втратила підписавши цю "Угоду" Нам перш за все була потрібна американська зброя - ми тепер можемо її отримати.
- вивід рос. військ з території України
- репарації
- видача військових злочинців.
Просто навіть для Трампа.