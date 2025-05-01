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Україна та РФ мають надати пропозиції щодо закінчення війни, - Держдепартамент США

речниця Державного департаменту США Теммі Брюс

США не збираються й надалі виконувати роль посередника у врегулюванні війни Росії проти України. Зараз настав той час, коли Київ і Москва мають представити власні мирні пропозиції.

Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами Брюс, президент США Дональд Трамп прагне завершення війни в Україні дипломатичним шляхом.

"Президент хоче, щоб кожна дія, яку ми робимо як нація, була дипломатичною", - наголосила речниця Держдепу. Однак для США не лише війна в Україні наразі у пріоритеті, бо є "ціла земна куля, яка потребує певної уваги", додала Брюс.

Тому США змінять свій внесок у переговорний процес щодо завершення війни в Україні. Вона нагадала свої попередні слова, які сказала днями, і слова держсекретаря Марко Рубіо - США більше не будуть посередником у переговорах між Україною та Росією.

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"Ми не збираємося літати по всьому світу, щоб провести посередницькі зустрічі. Це зараз між двома сторонами. Зараз настав час, коли вони (Україна та РФ - ред.) повинні представити і розробити конкретні ідеї щодо того, як цей конфлікт має закінчитися", - наголосила Брюс.

Разом з тим речниця Держдепу зазначила, що можливість запровадження нових американських санкцій проти Росії зберігається. За словами Брюс, Вашингтон наразі не знімає жодних із раніше накладених санкцій проти РФ.

Автор: 

Держдепартамент США (1637) США (22979) війна в Україні (4079)


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Топ коментарі
+7
Віддайте ЯО та йдіть собі з миром. Ось така пропозиція. Що до тупого шантажа (не нового вже) , що ми підемо собі далі, то йдіть. Земля (де багато проблем) кругла, прийдете до нас знову.
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01.05.2025 23:17
+4
Це такий дебілізм який і коментувати важко.
Якщо ви не союзник і не переговірник і не посередник, то яких ще в сраку пропозицій ви очікуєте і головне - для чого?
Ми давно погодились на припинення вогню і замороження статусу кво.
Рашка запропонувала вам піти накуй - всім США і Трампині персонально.
Чого ви ще очікуєте і накуя?
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01.05.2025 23:42
+4
До чого тут мирні пропозиції Украіни в цій окупаційній
війні?
Невже трампівські посіпаки ще не второпали ,
що ми потерпіла сторона , а тому нехай кацапи
забираються геть з нашоі землі і настане мир на землі !!
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01.05.2025 23:44
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Віддайте ЯО та йдіть собі з миром. Ось така пропозиція. Що до тупого шантажа (не нового вже) , що ми підемо собі далі, то йдіть. Земля (де багато проблем) кругла, прийдете до нас знову.
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01.05.2025 23:17 Відповісти
Неможливо віддати те, що ти не забирав.
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01.05.2025 23:21 Відповісти
ще й як забирав. клінтон не збреше
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01.05.2025 23:39 Відповісти
Тобто воно зараз десь у США?
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01.05.2025 23:46 Відповісти
ну це софістика. свое хай дають
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01.05.2025 23:47 Відповісти
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01.05.2025 23:50 Відповісти
Так вони дають. Запрягай бричку, тільки коняку в бандаж із свинчаткою не забудь обернути.
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01.05.2025 23:58 Відповісти
Звісно, а твій айфон у гопніка дома в тумбочці разом із ще десятком, а не в ломбарді.
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02.05.2025 00:27 Відповісти
Дядя Сем забрав наше ЯО !

нагадати скільки кіно було знято в 90-ті про "ядерних терористів"?
а зараз світ має лише одного плєшивого ядерного терориста
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01.05.2025 23:43 Відповісти
Ну вот "отдадут ЯО" и что дальше? Тут простым вооружениям не наносят удары по доступным целям. То ли бояться, то ли не хотят... А вы про ЯО. Это "ЯО", быстрее нанесет вред нам самим, чем противнику.
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01.05.2025 23:24 Відповісти
Довгий Нептун до мацкви дістане,
З 10- ти одна ракета й порветься...

Ось у чому прєлєсть ЯО - неприйнятні втрати

.
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01.05.2025 23:45 Відповісти
Ось у чому прєлєсть ЯО - неприйнятні втрати

Тому ніхто не б'є по Москві ядерною зброєю (шкода Вашингтон) і не буде бити (шкода Київ і інші міста).
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01.05.2025 23:49 Відповісти
ЯО зброя останнього вибору

в лютому 2022 Україна могла б вдарити по мацкві ЯО, якби мала

зараз - ні

.
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01.05.2025 23:54 Відповісти
Ніхто ні по кому " вдарити" не може.із багатьох причин. Одна з них- доцільність. Заряд малої протужності нічого не вирішує. Множинні удари такими зарядами несуть катастрофічні налслідки для самої країни, що їх нанесла, оскільки мова йде про сусідні країни.
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02.05.2025 00:03 Відповісти
ну не такі ми дурні. це США забрали в нас ЯО саме по цій причині. бо вони пани, а ми малі та дурні. ось пакистанці - молодці. їм можна.
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01.05.2025 23:46 Відповісти
вони забрали не лише яз. То мають віддати все назад. І ракети, і бомбардувальники
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02.05.2025 00:03 Відповісти
Сказали б простіше:

"США безсилі проти рашки"

.
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01.05.2025 23:48 Відповісти
точніше, трампон безсилий, бо Байден надав таку допомогу, що Україна таки втрималась і досі тримається !

завдяки Діду!

.
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01.05.2025 23:51 Відповісти
Обидві сторони війни давно надали свої плани.
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01.05.2025 23:20 Відповісти
Все одно гадосними лишились. Нам зброя, поміч треба. Пропозиції собі в дупло засуньте…
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01.05.2025 23:20 Відповісти
США не збираються й надалі виконувати роль посередника..... тобто вже виконали на ці 100, а далі будуть ще 100 днів і так........аж до імпічменту.
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01.05.2025 23:26 Відповісти
То Америка вже велика? Чи чекати ще 100 днів?
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01.05.2025 23:28 Відповісти
То на х*й вони здались взагалі? І на х*я Зеблазні віддали їм копалини?
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01.05.2025 23:35 Відповісти
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01.05.2025 23:35 Відповісти
Це такий дебілізм який і коментувати важко.
Якщо ви не союзник і не переговірник і не посередник, то яких ще в сраку пропозицій ви очікуєте і головне - для чого?
Ми давно погодились на припинення вогню і замороження статусу кво.
Рашка запропонувала вам піти накуй - всім США і Трампині персонально.
Чого ви ще очікуєте і накуя?
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01.05.2025 23:42 Відповісти
До чого тут мирні пропозиції Украіни в цій окупаційній
війні?
Невже трампівські посіпаки ще не второпали ,
що ми потерпіла сторона , а тому нехай кацапи
забираються геть з нашоі землі і настане мир на землі !!
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01.05.2025 23:44 Відповісти
Фша - цинічна *****
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01.05.2025 23:46 Відповісти
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01.05.2025 23:48 Відповісти
Сучкиня ти недоношена, Україна нікому нічого не повинна, єдиною перешкодою для миру в Україні сьогодні є дует сопідарів ***** і Трамп.
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01.05.2025 23:50 Відповісти
Як і передбачалось, геній трамп тупочить ніжкою і каже "а ну швидко миріться. Завтра в мене на столі плани щодо завершення війни" .
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01.05.2025 23:50 Відповісти
ВИ ТАМ КУРИТЕ ЩОСЬ ЧИ ПРОСТО БОЖЕВІЛЬНІ?

Україна - кордони 91 року і репарації
РФ - Кордони СССР і убити 10 млн "нацистів" - тих хто не хоче молитися на Путіна і говорити російською

ідіть найдіть компроміс) Клоуни блін
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01.05.2025 23:57 Відповісти
Так РФ вже надала ці пропозиції, це капітуляція України знищення її як держави, геноцид українців і тоді війна закінчиться... інших пропозицій від РФ не надходило...
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01.05.2025 23:58 Відповісти
Не лізьте не у свою справу. Нас ще багато лишилося. Не заважайте нам воювати.
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01.05.2025 23:59 Відповісти
Однак для США не лише війна в Україні наразі у пріоритеті, бо є "ціла земна куля, яка потребує певної уваги", додала Брюс. ось і шукайте рідкоземельні по цілій земній кулі...трамбоністи із США таки рідкісні ПОКИДЬКИ...
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02.05.2025 00:00 Відповісти
Білий дім можна сміливо переіменовувати у "Білий Цирк"...
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02.05.2025 00:22 Відповісти
ПРО КИТАЙСЬКІ МАНЕВРИ ТА НЕ ТІЛЬКИ.

Почну з самого цікавого, як на мене. На тлі провальної місії Уіткоффа у москві та безрезультатних переговорів між США та рф у обговоренні російсько-української війни "слово взяв" Китай. Спецпредставник Лі **** мав розмови з майбутнім Канцлером Німеччини Мерцем, з очільником МЗС Франції та з його італійським колегою. Сутність переговорів - пропозиція спільної роботи Європи та країн "Глобального Півдня" над врегулюванням російсько-українського конфлікту "основаного на повазі до статуту ООН, суверенітету та територіальній цілісності України". Китай пропонує допомогу у вирішення територіального питання згідно Статуту ООН, своє посередництво у переговорах з рф, проте Україна зобов'язана буде домовитися напряму з рф про скорочення ЗСУ, прийняти конституційну норму про позаблоковість, захищати права російськомовного населення та "прийняти конфедеративні норми" задня реінтеграції російськомовних регіонів під юрисдикцію України. Тобто нам пропонують погіршений варіант До Майданної України при збереженні так званої "територіальної цілісності".

Китай мудро чекав на фіаско США, на тіньовому фронті, я абсолютно впевнений, координував свої дії з путіним і зараз "вийшов на арену увесь у білому". На відміну від США Китай має реальні важелі впливу на рф і може, без особливих для себе потрясінь, придушити путінський бидлостан. Якщо хтось вважає, що різка зміна риторики декоративної голови путіна Пескова про те, що "Ми не повинні укладати "Угоду" з США - ми повинні укладати "Угоду" з Україною, а тому потрібні прямі переговори з Києвом", то вважає то це дарма - Китай почав свою гру і вже підключив до неї Бразилію та ПАР.

І станом на зараз ситуація виглядає вкрай цікаво. Держсекретар Рубіо був проінформований про факти переговорів, а від Франції отримав детальні пропозиції китайської сторони. І станом на вчора це призвело до деяких "потрясінь" на західному, зокрема американському, дипломатичному фронті. Президент Трамп був проінформований Держсекретарем про китайську дипломатичну атаку. Рубіо вважає, що майбутній можливий "вихід США з переговорів з рф" буде великою помилкою, та радить Президенту США "взяти курс на допомогу Україні та зміцнення координації з європейськими союзниками задля посилення тиску на путіна". Станом на зараз відомо, що Президент США неохоче, але схиляється до того, щоби дозволити Держсекретарю США "розробляти цей напрямок". Прийняте рішення про підготовку нової зустрічі представників США, Німеччини, Франції, Великобританії та України присвячене "узгодженню заходів, яких може бути вжито задля посилення тиску на рф". Це буде стосуватися як питання посилення санкцій, так і підтримку зброєю України.

Чекаємо на розвиток подій. Європа категорично не згодна з більшістю пропозицій Китаю, але, теоретично, може вступити у переговори з Піднебесною з тим, щоби спонукати Трампа до зближення з Європою та Україною. А може цього й не знадобиться - кроки останніх днів США дають приводи для "обережного оптимізму".

Ще хочу звернути увагу на цікавий нюанс який прописаний у підписаній з США "Угоді про копалини". Там є норма згідно якою Україна може самостійно робити внески у "Інвестиційний фонд". Тобто може складати туди у тому числі європейські гроші задля купівлі у США зброї. Як на мене, так це дуже велике зрушення у позиції США. Вони погодилися з тим, з чим категорично не бажали погоджуватися ще два місяці тому - фактично включити у "Угоду про копалини" можливість купівлі за "гроші наповнення" американської зброї. Не знаю, як хто, а я вважаю що станом на зараз Україна набагато більше здобула ніж втратила підписавши цю "Угоду" Нам перш за все була потрібна американська зброя - ми тепер можемо її отримати.
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02.05.2025 00:27 Відповісти
Шо, опять?! Трампоны ************ не только глухие, но и слепые. Объясните им кто, что это ********* напала на Украину.
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02.05.2025 00:30 Відповісти
Пропозиція проста, з трьох пунктів
- вивід рос. військ з території України
- репарації
- видача військових злочинців.
Просто навіть для Трампа.
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02.05.2025 00:41 Відповісти
 
 