Госдеп о переговорах в Стамбуле: Критическая возможность попытаться достичь прекращения огня

В Государственном департаменте США заявили, что потенциальные переговоры Украины и России в Стамбуле являются шансом для достижения прекращения огня и установления длительного мира.

Об этом сказал первый заместитель спикера Государственного департамента США Томми Пиготт во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

"Как сказал президент (Дональд Трамп, - ред.), это (возможные переговоры Украины и России - ред.) критическая возможность попытаться достичь прекращения огня и попытаться достичь длительного мира. Президент ясно дал понять, что он хочет, чтобы эти прямые переговоры состоялись", - заявил Пиготт.

Он отметил, что Трамп приблизил Украину и Россию к миру "больше, чем за годы до того, как он вступил в должность".

Пиготт добавил, что США хотят, чтобы "конфликт между двумя странами завершился".

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.

Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.

