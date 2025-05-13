РУС
Госдеп о переговорах в Стамбуле: Критическая возможность попытаться достичь прекращения огня

В Госдепес подчеркнули важность переговоров в Стамбуле 15 мая

В Государственном департаменте США заявили, что потенциальные переговоры Украины и России в Стамбуле являются шансом для достижения прекращения огня и установления длительного мира.

Об этом сказал первый заместитель спикера Государственного департамента США Томми Пиготт во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

"Как сказал президент (Дональд Трамп, - ред.), это (возможные переговоры Украины и России - ред.) критическая возможность попытаться достичь прекращения огня и попытаться достичь длительного мира. Президент ясно дал понять, что он хочет, чтобы эти прямые переговоры состоялись", - заявил Пиготт.

Он отметил, что Трамп приблизил Украину и Россию к миру "больше, чем за годы до того, как он вступил в должность".

Пиготт добавил, что США хотят, чтобы "конфликт между двумя странами завершился".

Читайте также: На переговоры Украины и РФ в Турции поедет Рубио и другие, - Трамп

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.

Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.

Читайте также: США ожидают от РФ не заявлений, а действий, - Госдеп

Топ комментарии
+7
путлер рік тому сказав, що повноваження Зеленського закінчилися і нічого підписувати з ним не буде. Тому він не прийде. Це логічно. Зеленський два роки тому своїм указом "констатував неможливість проведення переговорів з путлером". Зараз сам наполягає на зустрічі. Це теж логічно, але не для всіх, а тільки для нього.
13.05.2025 23:07 Ответить
+3
В Україні, є прислів'я, - Як не заплакали, то хоть скривилися (у ДержДепі США )!!!
А Байден, допомагав, БЕЗКОШТОВНО Україні, а не теліпав перед ЗМІ,своєю обвислою єрундою!
13.05.2025 23:02 Ответить
+3
А зачем оно им надо, это "окончание войны"? "Зе-*****" находится у власти, зарабатывает миллиарды пока длится война. Тем более, что угрозы лично для них нету никакой.

х***у, тоже особо завершение не нужно, потихоньку они продвигаются... Да и если закончится война, то куда девать десятки тысяч вооруженных бандитов, ведь они могут создать проблемы в рф.

Так что обоих Владимиров, все устраивает.
13.05.2025 23:20 Ответить
...спробувати.. за один день..виправдати надії рудого афериста.
13.05.2025 23:02 Ответить
путлер рік тому сказав, що повноваження Зеленського закінчилися і нічого підписувати з ним не буде. Тому він не прийде. Це логічно. Зеленський два роки тому своїм указом "констатував неможливість проведення переговорів з путлером". Зараз сам наполягає на зустрічі. Це теж логічно, але не для всіх, а тільки для нього.
13.05.2025 23:07 Ответить
В офисных тг каналах, очередная "победа", типа х***о испугался встречи с "лидером" и т.д. и поэтому не прилетит на встречу...
13.05.2025 23:14 Ответить
13.05.2025 23:17 Ответить
Слухаємо маячню державних високопосадовців США про наближення миру і читаємо: "Найактивніше росіяни атакують на Покровському напрямку, від початку доби там 42 боєзіткнення, - Генштаб Джерело: https://censor.net/ua/n3552080
13.05.2025 23:11 Ответить
Держляп іде найух разом з ідіотом Тампоном!!! Вже побачили чого стоять слова і Тампона і европейських лідорів. І ***** теж побачив тому відкрито посилає всіх найух, а якщо хтось щось хоче домовлятися то домовляйтеся з його конем
14.05.2025 00:11 Ответить
В Туреччину їде Лавров - значить немає ніяких шансів на будь-які серйозні перемовини. Цей старий тупий кінь не приймає жодних рішень - він лише буде далі просувати кацапську пропаганду і розказувати, що Україні потрібно вийти з території, яка під контролем України.
14.05.2025 00:58 Ответить
 
 