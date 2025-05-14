Віткофф та Рубіо вирушать у Стамбул 16 травня, - Reuters

Державний секретар США Марко Рубіо і спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф полетять до Стамбулу у п'ятницю, 16 травня. Тобто на наступний день після перемовин України та Росії, які заплановані на 15 травня.

Віткофф заявив журналістам, що він та держсекретар Рубіо поїдуть до Туреччини в пʼятницю, проте можливі переговори заплановані на четвер, 15 травня.

Спецпосланець Трампа додав, що поки не впевнений, чи буде російський диктатор Путін присутній на запланованих переговорах у Туреччині.

Не відомо, у яких переговорах братимуть участь Рубіо та Віткофф у п’ятницю.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не знає, чи прилетить Путін до Туреччини на переговори з Україною.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.

