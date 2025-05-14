УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9416 відвідувачів онлайн
Новини Віткофф про мирні переговори Переговори у Туреччині
2 920 34

Віткофф та Рубіо вирушать у Стамбул 16 травня, - Reuters

Віткофф та Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо і спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф полетять до Стамбулу у п'ятницю, 16 травня. Тобто на наступний день після перемовин України та Росії, які заплановані на 15 травня.

Про це повідомляє кореспондент Reuters Філ Стюарт, інформує Цензор.НЕТ.

Віткофф заявив журналістам, що він та держсекретар Рубіо поїдуть до Туреччини в пʼятницю, проте можливі переговори заплановані на четвер, 15 травня.

Спецпосланець Трампа додав, що поки не впевнений, чи буде російський диктатор Путін присутній на запланованих переговорах у Туреччині.

Не відомо, у яких переговорах братимуть участь Рубіо та Віткофф у п’ятницю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про приїзд Путіна у Стамбул: Шанси є, але він боїться

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не знає, чи прилетить Путін до Туреччини на переговори з Україною.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пєсков про переговори з Україною в Стамбулі: "Усі тези Росії на столі"

Автор: 

Стамбул (243) Туреччина (3665) Рубіо Марко (274) Віткофф Стів (134)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
зустріч ні про що
показати весь коментар
14.05.2025 17:53 Відповісти
+3
чистий водевіль
показати весь коментар
14.05.2025 17:56 Відповісти
+3
ЯСНО. США і РФ думають що всі дурники лише вони двоє розумні.
показати весь коментар
14.05.2025 17:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
зустріч ні про що
показати весь коментар
14.05.2025 17:53 Відповісти
Зустричи не буде,бо Віткофф знае,що путін не приіде.Тому і вони не поідуть. І ми про це знаемо.
показати весь коментар
14.05.2025 19:00 Відповісти
чистий водевіль
показати весь коментар
14.05.2025 17:56 Відповісти
хоча кацапи готують 4 борти спецавіазагону (два пасажирські, два вантажні для техніки фсо) до вильоту до стамбулу - отакі реверанси
показати весь коментар
14.05.2025 18:02 Відповісти
показати весь коментар
14.05.2025 19:38 Відповісти
ЯСНО. США і РФ думають що всі дурники лише вони двоє розумні.
показати весь коментар
14.05.2025 17:57 Відповісти
показати весь коментар
14.05.2025 17:57 Відповісти
Це робиться щоб потім сказати "ми не віримо шо росія таке вимагала, бо ми такого від них не чули, а ви не згодні з умовами, бо не приймаєте реальність"!, так вони умиють руки в переговорному процесі!
показати весь коментар
14.05.2025 17:58 Відповісти
От турысты ***... а резиновая попа с чумоданом ,куда вырушить?
показати весь коментар
14.05.2025 18:02 Відповісти
Поки що з під дивана гавкаєш ти.
показати весь коментар
14.05.2025 18:39 Відповісти
Мене дуже тішить одна фраза Трампа: «Якщо путін відмовиться укласти угоду, я дам Україні більше, ніж вона може собі уявити»
показати весь коментар
14.05.2025 18:06 Відповісти
за "24 години" мало більш рішучий вигляд
показати весь коментар
14.05.2025 18:07 Відповісти
За весь час впевнився тілько що Тампон великий піzдун, великий сцикун і великий лизун сраки ***** і буде робити все щоб не обідити *****
показати весь коментар
14.05.2025 18:51 Відповісти
❗️«Хороші новини щодо України можуть зʼявитися сьогодні, завтра і, можливо, у п'ятницю» - Трамп
показати весь коментар
14.05.2025 18:08 Відповісти
Якого бена ?
показати весь коментар
14.05.2025 18:13 Відповісти
Трампло тупа путлерська *****, а це взагалі нулі.
показати весь коментар
14.05.2025 18:18 Відповісти
Або бобік підписує капітуляцію(а він судячи по установках в пресі і "соцопитуваннях" вже готовий), або трамп робить сумне обличчя та "виходить" з переговорів і навіть тої хлипкої допомоги Україні.
Короч у кацапів vin/vin.
Але є позитив - буба не засцяв поїхати в Турцію, як і мільйон відпочиваючих, і можна порадіти його незламності.
показати весь коментар
14.05.2025 18:26 Відповісти
Бачу відкофа - хочу ригати. Яке воно бридке
показати весь коментар
14.05.2025 18:26 Відповісти
Тампон як і ***** відправив два бомжа на переговори. Зразу видно за кого вони Зеленського мають.
показати весь коментар
14.05.2025 18:28 Відповісти
Це ти державного секретаря США бомжем назвав ?
показати весь коментар
14.05.2025 18:30 Відповісти
Бензин казенный, вот они и катются (с)
показати весь коментар
14.05.2025 18:32 Відповісти
керосін
показати весь коментар
14.05.2025 18:36 Відповісти
Понятно что пуйло боится приехать в Турцию в четверг, поэтому до последнего будет шифроваться. Пускай добирается в багажнике, вместе с чемоданом. В кгб их этому учили.... )))
показати весь коментар
14.05.2025 18:34 Відповісти
Тобто Трамп готовий зустрітись лише з ....лом в Стамбулі "найближчим часом" і, не факт що в пріоритеті війна в Україні, а не відносини між США та Московією. Його світа прибуває 16-го, де в пріоритеті зустріч мзс країн НАТО, тож, нажаль, може виявитися, що наш "гравець найпотужнішого гамбіту " , та "гри на випередження" виглядатиме лише поштовхом повітря при польоті шайби від ключкіи Трампона і судячи по тому, як той легко обміняв Ізраїль на "золотий літак" від Катару , та військові контракти з саудітами, в його голові рулять зовсім не ті емоції.
показати весь коментар
14.05.2025 18:37 Відповісти
Бобчінскійфф і Добчінскійфф...
показати весь коментар
14.05.2025 18:41 Відповісти
Мага-ханімунери.
показати весь коментар
14.05.2025 18:41 Відповісти
Я думаю,що ця їхня екскурсія до Стамбулу 16 травня ніякого відношення до переговорів не має.Ну хіба що з ердоганом чаю попить
показати весь коментар
14.05.2025 18:55 Відповісти
Трампище мокріє від однієї думки, що десь унайбшижчі дні стрітиться зі своїм сердешним другом з кремля. Він так довго шукав привід!
показати весь коментар
14.05.2025 18:59 Відповісти
Dumb and Dumber.
показати весь коментар
14.05.2025 19:01 Відповісти
Путіну потрібні пусті балабольства, поки він просувається на фронті та робить з Сумщини санітарну зону. Зельке це потрібно для бенефісу та реалізації в акторстві. Поки один робить справу, інший красуеться на самітах.
показати весь коментар
14.05.2025 19:28 Відповісти
Їм би по ракеті в жопу і відправити їх би в космос!
показати весь коментар
14.05.2025 20:51 Відповісти
 
 