Уиткофф и Рубио отправятся в Стамбул 16 мая, - Reuters

Государственный секретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф полетят в Стамбул в пятницу, 16 мая. То есть на следующий день после переговоров Украины и России, которые запланированы на 15 мая.

Об этом сообщает корреспондент Reuters Фил Стюарт, информирует Цензор.НЕТ.

Уиткофф заявил журналистам, что он и госсекретарь Рубио поедут в Турцию в пятницу, однако возможные переговоры запланированы на четверг, 15 мая.

Спецпосланник Трампа добавил, что пока не уверен, будет ли российский диктатор Путин присутствовать на запланированных переговорах в Турции.

Не известно, в каких переговорах будут участвовать Рубио и Уиткофф в пятницу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о приезде Путина в Стамбул: Шансы есть, но он боится

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, прилетит ли Путин в Турцию на переговоры с Украиной.

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.

Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков о переговорах с Украиной в Стамбуле: "Все тезисы России на столе"