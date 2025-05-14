РУС
Новости
Уиткофф и Рубио отправятся в Стамбул 16 мая, - Reuters

Государственный секретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф полетят в Стамбул в пятницу, 16 мая. То есть на следующий день после переговоров Украины и России, которые запланированы на 15 мая.

Об этом сообщает корреспондент Reuters Фил Стюарт, информирует Цензор.НЕТ.

Уиткофф заявил журналистам, что он и госсекретарь Рубио поедут в Турцию в пятницу, однако возможные переговоры запланированы на четверг, 15 мая.

Спецпосланник Трампа добавил, что пока не уверен, будет ли российский диктатор Путин присутствовать на запланированных переговорах в Турции.

Не известно, в каких переговорах будут участвовать Рубио и Уиткофф в пятницу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о приезде Путина в Стамбул: Шансы есть, но он боится

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, прилетит ли Путин в Турцию на переговоры с Украиной.

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.

Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков о переговорах с Украиной в Стамбуле: "Все тезисы России на столе"

зустріч ні про що
14.05.2025 17:53
чистий водевіль
14.05.2025 17:56
ЯСНО. США і РФ думають що всі дурники лише вони двоє розумні.
14.05.2025 17:57
зустріч ні про що
14.05.2025 17:53
Зустричи не буде,бо Віткофф знае,що путін не приіде.Тому і вони не поідуть. І ми про це знаемо.
14.05.2025 19:00
чистий водевіль
14.05.2025 17:56
хоча кацапи готують 4 борти спецавіазагону (два пасажирські, два вантажні для техніки фсо) до вильоту до стамбулу - отакі реверанси
14.05.2025 18:02
14.05.2025 19:38
ЯСНО. США і РФ думають що всі дурники лише вони двоє розумні.
14.05.2025 17:57
14.05.2025 17:57
Це робиться щоб потім сказати "ми не віримо шо росія таке вимагала, бо ми такого від них не чули, а ви не згодні з умовами, бо не приймаєте реальність"!, так вони умиють руки в переговорному процесі!
14.05.2025 17:58
От турысты ***... а резиновая попа с чумоданом ,куда вырушить?
14.05.2025 18:02
Поки що з під дивана гавкаєш ти.
14.05.2025 18:39
Мене дуже тішить одна фраза Трампа: «Якщо путін відмовиться укласти угоду, я дам Україні більше, ніж вона може собі уявити»
14.05.2025 18:06
за "24 години" мало більш рішучий вигляд
14.05.2025 18:07
За весь час впевнився тілько що Тампон великий піzдун, великий сцикун і великий лизун сраки ***** і буде робити все щоб не обідити *****
14.05.2025 18:51
❗️«Хороші новини щодо України можуть зʼявитися сьогодні, завтра і, можливо, у п'ятницю» - Трамп
14.05.2025 18:08
Якого бена ?
14.05.2025 18:13
Трампло тупа путлерська *****, а це взагалі нулі.
14.05.2025 18:18
Або бобік підписує капітуляцію(а він судячи по установках в пресі і "соцопитуваннях" вже готовий), або трамп робить сумне обличчя та "виходить" з переговорів і навіть тої хлипкої допомоги Україні.
Короч у кацапів vin/vin.
Але є позитив - буба не засцяв поїхати в Турцію, як і мільйон відпочиваючих, і можна порадіти його незламності.
14.05.2025 18:26
Бачу відкофа - хочу ригати. Яке воно бридке
14.05.2025 18:26
Тампон як і ***** відправив два бомжа на переговори. Зразу видно за кого вони Зеленського мають.
14.05.2025 18:28
Це ти державного секретаря США бомжем назвав ?
14.05.2025 18:30
Бензин казенный, вот они и катются (с)
14.05.2025 18:32
керосін
14.05.2025 18:36
Понятно что пуйло боится приехать в Турцию в четверг, поэтому до последнего будет шифроваться. Пускай добирается в багажнике, вместе с чемоданом. В кгб их этому учили.... )))
14.05.2025 18:34
Тобто Трамп готовий зустрітись лише з ....лом в Стамбулі "найближчим часом" і, не факт що в пріоритеті війна в Україні, а не відносини між США та Московією. Його світа прибуває 16-го, де в пріоритеті зустріч мзс країн НАТО, тож, нажаль, може виявитися, що наш "гравець найпотужнішого гамбіту " , та "гри на випередження" виглядатиме лише поштовхом повітря при польоті шайби від ключкіи Трампона і судячи по тому, як той легко обміняв Ізраїль на "золотий літак" від Катару , та військові контракти з саудітами, в його голові рулять зовсім не ті емоції.
14.05.2025 18:37
Бобчінскійфф і Добчінскійфф...
14.05.2025 18:41
Мага-ханімунери.
14.05.2025 18:41
Я думаю,що ця їхня екскурсія до Стамбулу 16 травня ніякого відношення до переговорів не має.Ну хіба що з ердоганом чаю попить
14.05.2025 18:55
Трампище мокріє від однієї думки, що десь унайбшижчі дні стрітиться зі своїм сердешним другом з кремля. Він так довго шукав привід!
14.05.2025 18:59
Dumb and Dumber.
14.05.2025 19:01
Путіну потрібні пусті балабольства, поки він просувається на фронті та робить з Сумщини санітарну зону. Зельке це потрібно для бенефісу та реалізації в акторстві. Поки один робить справу, інший красуеться на самітах.
14.05.2025 19:28
Їм би по ракеті в жопу і відправити їх би в космос!
14.05.2025 20:51
 
 