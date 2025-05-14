РУС
5 183 28

Песков о переговорах с Украиной в Стамбуле: "Все тезисы России на столе"

Спикер Кремля Дмитрий Песков

Представитель кремлевского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал участие российской делегации в переговорах с Украиной в Стамбуле.

Его заявление цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

"Все тезисы России на столе", - сказал Песков.

Кроме того, в МИД Турции добавили, что формат переговоров по Украине в Стамбуле еще не определен.

"Стороны конфликта в Украине сейчас пытаются согласовать позиции, стараясь не уступать их, но намерение для переговоров есть", - сказал глава МИД Турции Хакан Фидан.

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.

Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.

Топ комментарии
+15
Ну, можна вилізти на цей стіл та смачно насрати на ці тези.
14.05.2025 15:32 Ответить
+9
Далі? Підтертися мордою піськова.
14.05.2025 15:49 Ответить
+7
"Усі тези Росії на столі" А де фуйло?
14.05.2025 15:34 Ответить
Ну, можна вилізти на цей стіл та смачно насрати на ці тези.
14.05.2025 15:32 Ответить
І? Далі що?
14.05.2025 15:46 Ответить
Далі? Підтертися мордою піськова.
14.05.2025 15:49 Ответить
Зрозуміло. Сам де? Сподіваюсь, в окопі підтираєшся, такий войовничий і безкомпромісний.
14.05.2025 15:51 Ответить
Пропонуєш прийняти капітуляцію від ***** ?
14.05.2025 15:55 Ответить
А ти що пропонуєш?
14.05.2025 15:56 Ответить
Пропоную ембарго повне на енергоносії ,метали з рф та величезну військову допомогу Україні
14.05.2025 16:01 Ответить
А реалістичні пропозиції є?
14.05.2025 16:03 Ответить
Що ж тут нереалістичного, незамінімиє ви не наші чебу рахі ? Все так і буде, жаль що піздно, ой зря ви,падли,напали на Україну ,міфічні бандеровці вам покажуться шалунами...
15.05.2025 07:51 Ответить
Тєлємарахвон - наше всьо. Зрозуміло...
15.05.2025 07:55 Ответить
А чому в тебе пердак запалав, Стьопа? Хочеш Херсон та Запоріжжя кацапам віддати? Чи санкції з кацапні зняти?
14.05.2025 16:02 Ответить
Нащо ти сереш, падло? Ти ж не в Україні, сиди тихо і не гавкай.
14.05.2025 16:17 Ответить
Ще й про "окопи" щось киздить, мразота. Пішов на хєр звідси.
14.05.2025 16:18 Ответить
Що, ухилянт, істериш? А в окопи? Чи за кордоном безпечніше воювати?
14.05.2025 16:56 Ответить
У кацапських опущених слово окопи в методиках прописане, як найбільш необхідне до вживання, там або " а ти что в окопах (с окопов пишеш?), або " а ти троль подоляцкий" в загальному вичислити немочів легко
14.05.2025 20:40 Ответить
На фронті окопи - найбільш розповсюджений і найбільш необхідний вид захисту. Тому і найбільше вживається такий вираз. Але тобі, ні дня не служившому і, тим більше, не воювавшому, це не відомо. Для тебе окопи існують лише в кацапських методичках. Схоже, ті методички ти регулярно отримуєш від свого фсбшного куратора, раз знаєш, що там написано.
15.05.2025 08:04 Ответить
Пішов на х.й опущений, у війську з 26.02.2022, і не перший раз
15.05.2025 14:54 Ответить
"Усі тези Росії на столі" А де фуйло?
14.05.2025 15:34 Ответить
На чумадані.
14.05.2025 15:38 Ответить
Знаем мы ваши тезисы, с которыми нужно не в Стамбул ехать а в лучшем случае к психиатру, ну да придется подыграть рыжему...
14.05.2025 15:46 Ответить
Збери ті тези та повісь на гвіздок в свойому "нужніку".
14.05.2025 15:47 Ответить
Нічого не змінилося в тих тезах, то який зиск з цієї мітушні?
14.05.2025 16:01 Ответить
Це питання до американського рижого дурня
14.05.2025 16:37 Ответить
Цим лишньохромосомии не про тези на столі потрібно піклуватися, а про те як хоча б при своїх залишитися, і недопустити з під.арашкою через війну з Україною такого як стало з гнилим совком через війну в Афганістані! Та і що б там не говорив чубатий про відсутність козирів в України, а у нас на руках таки роял флеш!
14.05.2025 16:01 Ответить
Тези:
1. путін - #уйло
2. рф - рашиська педірація
3. народ рф - мразота
14.05.2025 16:21 Ответить
тези ...на столі..
саме хло боїться приїхати..
14.05.2025 17:03 Ответить
 
 