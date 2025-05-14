Песков о переговорах с Украиной в Стамбуле: "Все тезисы России на столе"
Представитель кремлевского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал участие российской делегации в переговорах с Украиной в Стамбуле.
Его заявление цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.
"Все тезисы России на столе", - сказал Песков.
Кроме того, в МИД Турции добавили, что формат переговоров по Украине в Стамбуле еще не определен.
"Стороны конфликта в Украине сейчас пытаются согласовать позиции, стараясь не уступать их, но намерение для переговоров есть", - сказал глава МИД Турции Хакан Фидан.
Что предшествовало?
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.
В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.
Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.
11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.
Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.
Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.
