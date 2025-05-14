Состав делегации РФ для переговоров в Турции озвучат тогда, когда поручит Путин, - Песков
Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что состав делегации РФ, которая поедет в Стамбул, озвучат, когда поступит соответствующее указание Путина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
По его словам, все сказанное главой государства в ночь с 10 на 11 мая сохраняет актуальность, представители России будут ждать украинскую сторону в четверг.
Что предшествовало?
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.
В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.
Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.
11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.
Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.
Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.
Не розумію - нащо тримати цього довбо..а у кремлі ? Я ще не чув від нього жодної заяви яка б мала хоч якийсь сенс . Одна лише - пустопорожня балаканина .