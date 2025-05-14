РУС
Состав делегации РФ для переговоров в Турции озвучат тогда, когда поручит Путин, - Песков

Переговоры Украины и РФ в Стамбуле. Что говорят в Кремле

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что состав делегации РФ, которая поедет в Стамбул, озвучат, когда поступит соответствующее указание Путина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

По его словам, все сказанное главой государства в ночь с 10 на 11 мая сохраняет актуальность, представители России будут ждать украинскую сторону в четверг.

Читайте: Сибига сегодня посетит Турцию: будут координировать усилия для достижения мира

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.

Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.

Также читайте: Сибига о заявлении глав МИД "Веймар+": Путин должен понимать, что отказ от мира имеет свою цену

