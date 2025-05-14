РУС
Новости Визит Сибиги в Турцию
Сибига сегодня посетит Турцию: будут координировать усилия для достижения мира

Сибига 14 мая посетит Турцию

Глава МИД Андрей Сибига сегодня, 14 мая, совершит визит в Анталию по приглашению турецкого коллеги Хакана Фидана.

Об этом сообщила пресс-служба министерства, передает Цензор.НЕТ.

"Глава МИД проведет встречи с партнерами Украины для координации дипломатических усилий с целью достижения справедливого мира.

Министр подчеркнет преданность Украины мирным усилиям и подчеркнет необходимость повышения давления на Россию, если она продолжит отвергать полное и безусловное прекращение огня минимум на 30 дней и более широкие мирные усилия", - говорится в сообщении.

Читайте: Сибига о заявлении глав МИД "Веймар+": Путин должен понимать, что отказ от мира имеет свою цену

Хватить вже нести брєд про мир. Не буде ніякого миру. Буде або перемога і звільнення України від русофашистських окупантів або капітуляція. І даже не підмінюйте поняття. Вбивство і згвалтування це не мир. Коли Україна окупована це не мир і не справедливість.
14.05.2025 08:33 Ответить
Не зрозумів, а як же Їрмакака?
14.05.2025 08:36 Ответить
Якшо конякін їде - то в противагу
14.05.2025 08:39 Ответить
Вибачаюсь, а шашлики йдуть пакетом зі "справедливим миром", чи окремо?
14.05.2025 08:40 Ответить
Тобто поїде для "ніх@я"!
14.05.2025 09:17 Ответить
 
 