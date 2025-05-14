Сибига сегодня посетит Турцию: будут координировать усилия для достижения мира

Глава МИД Андрей Сибига сегодня, 14 мая, совершит визит в Анталию по приглашению турецкого коллеги Хакана Фидана.

Об этом сообщила пресс-служба министерства, передает Цензор.НЕТ.

"Глава МИД проведет встречи с партнерами Украины для координации дипломатических усилий с целью достижения справедливого мира.

Министр подчеркнет преданность Украины мирным усилиям и подчеркнет необходимость повышения давления на Россию, если она продолжит отвергать полное и безусловное прекращение огня минимум на 30 дней и более широкие мирные усилия", - говорится в сообщении.

