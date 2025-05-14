Сибига сегодня посетит Турцию: будут координировать усилия для достижения мира
Глава МИД Андрей Сибига сегодня, 14 мая, совершит визит в Анталию по приглашению турецкого коллеги Хакана Фидана.
Об этом сообщила пресс-служба министерства, передает Цензор.НЕТ.
"Глава МИД проведет встречи с партнерами Украины для координации дипломатических усилий с целью достижения справедливого мира.
Министр подчеркнет преданность Украины мирным усилиям и подчеркнет необходимость повышения давления на Россию, если она продолжит отвергать полное и безусловное прекращение огня минимум на 30 дней и более широкие мирные усилия", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ALEX SUROVV #593022
показать весь комментарий14.05.2025 08:33 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
ПП Уксусов
показать весь комментарий14.05.2025 08:36 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий14.05.2025 08:39 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
ПП Уксусов
показать весь комментарий14.05.2025 08:40 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
швеллер
показать весь комментарий14.05.2025 09:17 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль