Сибіга сьогодні відвідає Туреччину: координуватимуть зусилля для досягнення миру

Глава МЗС Андрій Сибіга сьогодні, 14 травня, здійснить візит до Анталії на запрошення турецького колеги Хакана Фідана.

Про це повідомила пресслужба міністерства, передає Цензор.НЕТ.

"Глава МЗС проведе зустрічі з партнерами України задля координації дипломатичних зусиль з метою досягнення справедливого миру.

Міністр наголосить на відданості України мирним зусиллям і підкреслить необхідність підвищення тиску на Росію, якщо вона продовжить відкидати повне та безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів і ширші мирні зусилля", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Сибіга про заяву глав МЗС "Веймар+": Путін повинен розуміти, що відмова від миру має свою ціну