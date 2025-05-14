УКР
Сибіга сьогодні відвідає Туреччину: координуватимуть зусилля для досягнення миру

Сибіга 14 травня здійснить візит до Туреччини

Глава МЗС Андрій Сибіга сьогодні, 14 травня, здійснить візит до Анталії на запрошення турецького колеги Хакана Фідана.

Про це повідомила пресслужба міністерства, передає Цензор.НЕТ.

"Глава МЗС проведе зустрічі з партнерами України задля координації дипломатичних зусиль з метою досягнення справедливого миру.

Міністр наголосить на відданості України мирним зусиллям і підкреслить необхідність підвищення тиску на Росію, якщо вона продовжить відкидати повне та безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів і ширші мирні зусилля", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Сибіга про заяву глав МЗС "Веймар+": Путін повинен розуміти, що відмова від миру має свою ціну

візит (1649) Туреччина (3665) Сибіга Андрій (616)
Хватить вже нести брєд про мир. Не буде ніякого миру. Буде або перемога і звільнення України від русофашистських окупантів або капітуляція. І даже не підмінюйте поняття. Вбивство і згвалтування це не мир. Коли Україна окупована це не мир і не справедливість.
14.05.2025 08:33 Відповісти
Не зрозумів, а як же Їрмакака?
14.05.2025 08:36 Відповісти
Якшо конякін їде - то в противагу
14.05.2025 08:39 Відповісти
Вибачаюсь, а шашлики йдуть пакетом зі "справедливим миром", чи окремо?
14.05.2025 08:40 Відповісти
Тобто поїде для "ніх@я"!
14.05.2025 09:17 Відповісти
 
 