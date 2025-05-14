Сибіга сьогодні відвідає Туреччину: координуватимуть зусилля для досягнення миру
Глава МЗС Андрій Сибіга сьогодні, 14 травня, здійснить візит до Анталії на запрошення турецького колеги Хакана Фідана.
Про це повідомила пресслужба міністерства, передає Цензор.НЕТ.
"Глава МЗС проведе зустрічі з партнерами України задля координації дипломатичних зусиль з метою досягнення справедливого миру.
Міністр наголосить на відданості України мирним зусиллям і підкреслить необхідність підвищення тиску на Росію, якщо вона продовжить відкидати повне та безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів і ширші мирні зусилля", - йдеться в повідомленні.
ALEX SUROVV #593022
14.05.2025 08:33
ПП Уксусов
14.05.2025 08:36
Валентин Коваль #587289
14.05.2025 08:39
ПП Уксусов
14.05.2025 08:40
швеллер
14.05.2025 09:17
