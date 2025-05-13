Сибіга про заяву глав МЗС "Веймар+": Путін повинен розуміти, що відмова від миру має свою ціну
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував главам МЗС "Веймар+" за їхню спільну заяву за підсумками зустрічі в Лондоні 12 травня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Сибіга написав в соцмережі Х .
"Я дякую своїм колегам з Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Іспанії, Великої Британії та ЄС за їхню рішучу спільну заяву в Лондоні. Я ціную їхню підтримку безумовного 30-денного припинення вогню, а також мирних зусиль під керівництвом США та перспективи подальших переговорів цього тижня", - зазначив він.
Також Сибіга наголосив на важливості того, що в заяві підтверджується те, що Росія не виявила жодних серйозних намірів досягти прогресу в мирних зусиллях, і наголошується, що вона повинна зробити це без зволікання.
"Я ціную рішучість групи посилити санкційний тиск на Росію та підтримку України, якщо Путін продовжуватиме відкидати довгострокове 30-денне припинення вогню та ширші мирні зусилля. Путін повинен розуміти, що відмова від миру має свою ціну", - додав міністр.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за підсумками зустрічі в Лондоні 12 травня міністри закордонних справ Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Іспанії, Великої Британії та високий представник Євросоюзу наголосили, що Росія має без зволікань продемонструвати прагнення до миру.
Як у тій рекламі "дякувати - не передякувати"...