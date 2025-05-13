УКР
605 4

Сибіга про заяву глав МЗС "Веймар+": Путін повинен розуміти, що відмова від миру має свою ціну

Сибіга про заяву глав МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував главам МЗС "Веймар+" за їхню спільну заяву за підсумками зустрічі в Лондоні 12 травня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Сибіга написав в соцмережі Х .

"Я дякую своїм колегам з Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Іспанії, Великої Британії та ЄС за їхню рішучу спільну заяву в Лондоні. Я ціную їхню підтримку безумовного 30-денного припинення вогню, а також мирних зусиль під керівництвом США та перспективи подальших переговорів цього тижня", - зазначив він.

Також читайте: Сибіга провів переговори із ключовими союзниками України: Скоординували подальші мирні зусилля та санкції проти РФ

Також Сибіга наголосив на важливості того, що в заяві підтверджується те, що Росія не виявила жодних серйозних намірів досягти прогресу в мирних зусиллях, і наголошується, що вона повинна зробити це без зволікання.

"Я ціную рішучість групи посилити санкційний тиск на Росію та підтримку України, якщо Путін продовжуватиме відкидати довгострокове 30-денне припинення вогню та ширші мирні зусилля. Путін повинен розуміти, що відмова від миру має свою ціну", - додав міністр.

Також читайте: Рубіо обговорив із Сибігою, Каллас та іншими європейськими міністрами шляхи досягнення миру в Україні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за підсумками зустрічі в Лондоні 12 травня міністри закордонних справ Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Іспанії, Великої Британії та високий представник Євросоюзу наголосили, що Росія має без зволікань продемонструвати прагнення до миру.

Автор: 

Сибіга Андрій (612) переговори з Росією (1402)
Він це вже зрозумів. Тому і війна четвертий рік.
показати весь коментар
13.05.2025 19:36 Відповісти
Усі всім повинні, а віз і нині там.

НАТО https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3914174-nato-mae-i-bude-robiti-bilse-dla-dopomogi-ukraini-gensek.html має і буде робити більше для допомоги Україні - генсек

Шольц https://www.radiosvoboda.org/a/news-shots-yes-ssha-dopomoha-********/32810748.html закликав ЄС і США «зробити більше» для допомоги Україні

«Ми https://www.radiosvoboda.org/a/pavel-fisher-viyskova-dopomoha/33277077.html повинні швидко діяти, не роздумуючи» - чеський сенатор Павел Фішер про підтримку України

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3925374-maemo-robiti-bilse-i-svidse-borrel-zaklikav-posiliti-vijskovu-pidtrimku-ukraini.html Маємо робити більше і швидше: Боррель закликав посилити військову підтримку України

Ми повинні змусити Путіна благати про мирні переговори, - Дуда

Україна не програє. Ми повинні підтримати її в тому, щоб вона стала сильнішою, - Рютте

Науседа оприлюднив список пропозицій щодо допомоги Україні: Досить балачок - час діяти.

Настав час перетворити принципи ЄС на реальні дії, щоб гарантувати мир Україні, - Кошта

Великі країни ЄС повинні збільшити свої витрати на оборону, - Каріс

Відмова Росії від припинення вогню повинна мати наслідки, - глава МЗС Канади Жолі

Європа повинна безперервно підтримувати Україну для досягнення справедливого миру, - міністр оборони Латвії Спрудс

Бербок щодо переговорів про перемир'я: Ми не повинні дозволити Путіну засліпити нас

Путін не хоче миру, потрібно посилити підтримку України, - міністр оборони Нідерландів Брекельманс
показати весь коментар
13.05.2025 19:52 Відповісти
Як у тій рекламі "дякувати - не передякувати"...
показати весь коментар
13.05.2025 19:55 Відповісти
Сибіга - пусте місце.....
показати весь коментар
13.05.2025 20:06 Відповісти
 
 