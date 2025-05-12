РФ не продемонструвала намірів досягти прогресу в мирному процесі. Вона має зробити це без зволікань, - заява глав МЗС "Веймар+"

Міністри закордонних справ Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Іспанії, Великої Британії та високий представник Євросоюзу наголосили, що Росія має без зволікань продемонструвати прагнення до миру.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у їхній спільній заяві за підсумками зустрічі в Лондоні 12 травня.

Як зазначається, міністри зустрілися, щоб обговорити російську агресію проти України та євроатлантичну безпеку.

Вони підтвердили солідарність з Україною і висловили співчуття жертвам нещодавніх атак з боку РФ. Вони висловили повну підтримку безпеки, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Також учасники зустрічі привітали мирні зусилля під проводом США та перспективу подальших переговорів цього тижня, приєдналися до спільного з Україною заклику до негайного і безумовного 30-денного припинення вогню, щоб створити простір для переговорів про справедливий, всеосяжний і тривалий мир.

"Поки що Росія не продемонструвала жодних серйозних намірів досягти прогресу. Вона повинна зробити це без зволікань", - наголошується в заяві.

Міністри наголосили, що будь-який мир буде тривалим лише тоді, коли він ґрунтуватиметься на міжнародному праві, а Україна матиме змогу стримувати і захищатися від будь-яких майбутніх російських атак.

"Ми обговорили, як ще більше активізуємо європейські зусилля на підтримку України... Україна має бути впевнена у своїй спроможності продовжувати успішно протистояти російській агресії з нашою підтримкою. Сильні українські Збройні сили будуть життєво важливими. Ми домовилися працювати з Україною над ініціативами щодо зміцнення Збройних сил України, поповнення запасів боєприпасів та техніки, а також подальшого нарощування промислового потенціалу", - йдеться у заяві.

Крім того, в заяві наголошується на відданості надійним гарантіям безпеки для України. Це включає вивчення можливості створення коаліції повітряних, наземних і морських сил гарантованої підтримки, які могли б допомогти створити впевненість у будь-якому майбутньому мирі і підтримати відновлення українських Збройних сил.

Також міністри домовилися вжити заходів для зменшення здатності Росії вести війну шляхом обмеження доходів Кремля, що включає обмеження цін на нафту, знищення "тіньового флоту" РФ та скорочення імпорту енергоносіїв з Росії.

"Ми триматимемо російські суверенні активи в наших юрисдикціях замороженими доти, доки Росія не припинить свою агресію і не заплатить за завдані збитки", - наголосили міністри.

