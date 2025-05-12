Глави МЗС країн "Веймарського трикутника", США та Туреччини обговорять організацію мирної зустрічі у Стамбулі

Сьогодні, 12 травня 2025 року, глави МЗС країн "Веймарського трикутника+" під час зустрічі в Лондоні у телефонному режимі обговорять із колегами з США й Туреччини проведення мирних переговорів між Україною та РФ.

Про це під час брифінгу для ЗМІ у понеділок у Варшаві заявив речник МЗС Польщі Павел Вронський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"О 13:45 (14:45 за київським часом. - Ред.) відбудеться телефонна розмова між главами МЗС Польщі, Франції, Німеччини й Великої Британії, а також Туреччини і США на тему організації мирної зустрічі й усього мирного процесу, що стосується російсько-української війни",- повідомив Вронський.

Більше інформації на цю хвилину невідомо.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

У відповідь на заяву Путіна,президент Зеленський заявив, що Україна очікує, що РФ підтвердить припинення вогню з 12 травня, і наголосив, що Україна готова зустрічатися.