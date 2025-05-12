УКР
Роль Туреччини в мирних перемовинах
Глави МЗС країн "Веймарського трикутника", США та Туреччини обговорять організацію мирної зустрічі у Стамбулі

Речник МЗС Польщі Павел Вронський

Сьогодні, 12 травня 2025 року, глави МЗС країн "Веймарського трикутника+" під час зустрічі в Лондоні у телефонному режимі обговорять із колегами з США й Туреччини проведення мирних переговорів між Україною та РФ.

Про це під час брифінгу для ЗМІ у понеділок у Варшаві заявив речник МЗС Польщі Павел Вронський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"О 13:45 (14:45 за київським часом. - Ред.) відбудеться телефонна розмова між главами МЗС Польщі, Франції, Німеччини й Великої Британії, а також Туреччини і США на тему організації мирної зустрічі й усього мирного процесу, що стосується російсько-української війни",- повідомив Вронський.

Більше інформації на цю хвилину невідомо.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

У відповідь на заяву Путіна,президент Зеленський заявив, що Україна очікує, що РФ підтвердить припинення вогню з 12 травня, і наголосив, що Україна готова зустрічатися.

Наш дурник з бейджиком "президент", як маленька зелена мишка, крокує у мишоловку - а там навіть сиру немає.
показати весь коментар
12.05.2025 13:00 Відповісти
Заманить туда ***** ,посадить в клетку и судить крысу ботексную.
показати весь коментар
12.05.2025 13:01 Відповісти
Вся планета готує нам капітуляцію - АЙ МАЛАДЕЦ ЗЕЛЕНСКІЙ
показати весь коментар
12.05.2025 13:01 Відповісти
ніхто капітуляцію не готує.не варто скиглити.чи не вперше готується якраз масовий тиск на кацапню.побачимо,що вийде на фініші.а заманити Х..ло-,закувати в кайдани,прекрасна ідея.але він як щур-навряд чи приїде.
показати весь коментар
12.05.2025 13:30 Відповісти
Не приїде путєн, бо йому важливо, щоб це було саме продовження того Стамбулу, без зміни порядку денного - обговорення умов нашої капітуляції. А там були лише другі-треті особи.
показати весь коментар
12.05.2025 13:37 Відповісти
 
 