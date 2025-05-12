Главы МИД стран "Веймарского треугольника", США и Турции обсудят организацию мирной встречи в Стамбуле.

Сегодня, 12 мая 2025 года, главы МИД стран "Веймарского треугольника+" во время встречи в Лондоне в телефонном режиме обсудят с коллегами из США и Турции проведение мирных переговоров между Украиной и РФ.

Об этом во время брифинга для СМИ в понедельник в Варшаве заявил спикер МИД Польши Павел Вронский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В 13:45 (14:45 по киевскому времени. - Ред.) состоится телефонный разговор между главами МИД Польши, Франции, Германии и Великобритании, а также Турции и США на тему организации мирной встречи и всего мирного процесса, касающегося российско-украинской войны",- сообщил Вронский.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

В ответ на заявление Путина, президент Зеленский заявил, что Украина ожидает, что РФ подтвердит прекращение огня с 12 мая, и подчеркнул, что Украина готова встречаться.