РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8714 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры Роль Турции в мирных переговорах
1 122 5

Главы МИД стран "Веймарского треугольника", США и Турции обсудят организацию мирной встречи в Стамбуле.

Спикер МИД Польши Павел Вронский

Сегодня, 12 мая 2025 года, главы МИД стран "Веймарского треугольника+" во время встречи в Лондоне в телефонном режиме обсудят с коллегами из США и Турции проведение мирных переговоров между Украиной и РФ.

Об этом во время брифинга для СМИ в понедельник в Варшаве заявил спикер МИД Польши Павел Вронский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В 13:45 (14:45 по киевскому времени. - Ред.) состоится телефонный разговор между главами МИД Польши, Франции, Германии и Великобритании, а также Турции и США на тему организации мирной встречи и всего мирного процесса, касающегося российско-украинской войны",- сообщил Вронский.

Также читайте: Глава МИД Эстонии Цахкна: Путин не хочет мира, а расставляет ловушку через переговоры в Стамбуле

Больше информации на эту минуту не известно.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

В ответ на заявление Путина, президент Зеленский заявил, что Украина ожидает, что РФ подтвердит прекращение огня с 12 мая, и подчеркнул, что Украина готова встречаться.

Автор: 

Стамбул (277) Турция (3529) переговоры с Россией (1283)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Наш дурник з бейджиком "президент", як маленька зелена мишка, крокує у мишоловку - а там навіть сиру немає.
показать весь комментарий
12.05.2025 13:00 Ответить
Заманить туда ***** ,посадить в клетку и судить крысу ботексную.
показать весь комментарий
12.05.2025 13:01 Ответить
Вся планета готує нам капітуляцію - АЙ МАЛАДЕЦ ЗЕЛЕНСКІЙ
показать весь комментарий
12.05.2025 13:01 Ответить
ніхто капітуляцію не готує.не варто скиглити.чи не вперше готується якраз масовий тиск на кацапню.побачимо,що вийде на фініші.а заманити Х..ло-,закувати в кайдани,прекрасна ідея.але він як щур-навряд чи приїде.
показать весь комментарий
12.05.2025 13:30 Ответить
Не приїде путєн, бо йому важливо, щоб це було саме продовження того Стамбулу, без зміни порядку денного - обговорення умов нашої капітуляції. А там були лише другі-треті особи.
показать весь комментарий
12.05.2025 13:37 Ответить
 
 