Глава МИД Эстонии Цахкна: Путин не хочет мира, а расставляет ловушку через переговоры в Стамбуле
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Владимир Путин не заинтересован в перемирии с Украиной и пытается использовать Турцию как инструмент давления через предложение прямых переговоров.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.
"Единственный, кто на самом деле стремится к перемирию - это Украина. Причем делает это вполне открыто: по инициативе президента Зеленского, а также при ощутимой поддержке со стороны США, включая Трампа, и всей Европы", - заявил Цахкна.
В то же время глава эстонской дипломатии считает, что Путин сознательно тормозит процесс. "Хватило бы одного распоряжения, чтобы перемирие вступило в силу", - подчеркнул министр.
"Но, похоже, Путин этого перемирия не хочет. Теперь он, похоже, расставляет новую ловушку, используя Турцию как посредника, чтобы начать какие-то двусторонние переговоры", - сказал Цахкна.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.
В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.
Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.
В ответ на заявление Путина, президент Зеленский заявил, что Украина ожидает, что РФ подтвердит прекращение огня с 12 мая, и подчеркнул, что Украина готова встречаться.
То у кацапскіх пропагандістов горят - пердакі , сер !! 🤣
.
Незамедлительно и безоговорочно приступить к переговорам с участием всех желающих посредников, прессы и общественности.
Призвать к прекращению огня и перемирию, продолжая истребление кацапсин на всех направлениях и всеми доступными средствами.
Принять к рассмотрению все условия РФ.
Предъявить РФ встречные условия:
1. Открытие украинских школ для миллионов этнических украинцев проживающих в РФ.
2. Статус 2-го государственного украинского языка в РФ
3. Установление 25% квоты для украинцев в гос.органах РФ.
4. Признание конституцией РФ исторической вины русских перед Украиной.
5. Передача 25% храмов на территории РФ на нужды украинской церкви.
6. Освобождение политических заключенных РФ.
7. Представление независимости порабощенным народам РФ.
8. Возвращение оккупированных территорий Украины, Германии, Прибалтийцев, Финляндии, Турции, Японии, Китая, Казахстана и др.
9. Выдачу военных преступников и пропагандонов.
10. Искоренение человеконенавистнической бациллы "рускава мира"