Глава МИД Эстонии Цахкна: Путин не хочет мира, а расставляет ловушку через переговоры в Стамбуле

Маргус Цахкна об увеличении помощи Украине

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Владимир Путин не заинтересован в перемирии с Украиной и пытается использовать Турцию как инструмент давления через предложение прямых переговоров.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

"Единственный, кто на самом деле стремится к перемирию - это Украина. Причем делает это вполне открыто: по инициативе президента Зеленского, а также при ощутимой поддержке со стороны США, включая Трампа, и всей Европы", - заявил Цахкна.

В то же время глава эстонской дипломатии считает, что Путин сознательно тормозит процесс. "Хватило бы одного распоряжения, чтобы перемирие вступило в силу", - подчеркнул министр.

"Но, похоже, Путин этого перемирия не хочет. Теперь он, похоже, расставляет новую ловушку, используя Турцию как посредника, чтобы начать какие-то двусторонние переговоры", - сказал Цахкна.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правительство Германии настаивает, что Россия должна согласиться на 30-дневное безусловное прекращение огня до начала мирных переговоров

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

В ответ на заявление Путина, президент Зеленский заявил, что Украина ожидает, что РФ подтвердит прекращение огня с 12 мая, и подчеркнул, что Украина готова встречаться.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин на переговорах будет требовать капитуляции Украины, - The Times

Автор: 

переговоры с Россией (1283) Цахкна Маргус (72) война в Украине (5703)
Топ комментарии
+4
пастку можна зробити раз, більше - це не пастка а її профанація.... Покажіть мені ІДІОТА, який вірить після того, як його наЇпали хоч раз... НЕмає таких, так що пастка - ні, просто балаган з віттягуванням результату. Кінця.
показать весь комментарий
12.05.2025 10:30 Ответить
+3
Что там за вой стоіт на болотах , Беррімор ?
То у кацапскіх пропагандістов горят - пердакі , сер !! 🤣
.
показать весь комментарий
12.05.2025 10:51 Ответить
+3
Тільки в цьому випадку це буде не стадіон бо глядачів і підтримки у Зе там не буде. А скоріше це буде сауна а Зеля буде в ній повією. І повія збирається в тій сауні доказати що вона не така і взагалі вона тільки подивитись приїхала на виклик. А великі жирні дяді їй поспівчувають і відпустять ще й грошей на таксі дадуть. Ну задумка така
показать весь комментарий
12.05.2025 10:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
пастку можна зробити раз, більше - це не пастка а її профанація.... Покажіть мені ІДІОТА, який вірить після того, як його наЇпали хоч раз... НЕмає таких, так що пастка - ні, просто балаган з віттягуванням результату. Кінця.
показать весь комментарий
12.05.2025 10:30 Ответить
А наш дурник повірив в себе і думає що поїхавши в Стамбул він переграв *****. Це як цуцик побіг в ліс за вовком, думаючи що там він в лісі з ним розбереться.
показать весь комментарий
12.05.2025 10:39 Ответить
Зеленський вирішив використати технологію: Стадіон так стадіон!
показать весь комментарий
12.05.2025 10:47 Ответить
Тільки в цьому випадку це буде не стадіон бо глядачів і підтримки у Зе там не буде. А скоріше це буде сауна а Зеля буде в ній повією. І повія збирається в тій сауні доказати що вона не така і взагалі вона тільки подивитись приїхала на виклик. А великі жирні дяді їй поспівчувають і відпустять ще й грошей на таксі дадуть. Ну задумка така
показать весь комментарий
12.05.2025 10:58 Ответить
руZZкому міру повірити - себе обманути!
показать весь комментарий
12.05.2025 10:49 Ответить
Что там за вой стоіт на болотах , Беррімор ?
То у кацапскіх пропагандістов горят - пердакі , сер !! 🤣
.
показать весь комментарий
12.05.2025 10:51 Ответить
Зеленский проявил мудрость и принял единственно правильное решение, в интересах Украины.
Незамедлительно и безоговорочно приступить к переговорам с участием всех желающих посредников, прессы и общественности.
Призвать к прекращению огня и перемирию, продолжая истребление кацапсин на всех направлениях и всеми доступными средствами.
Принять к рассмотрению все условия РФ.
Предъявить РФ встречные условия:

1. Открытие украинских школ для миллионов этнических украинцев проживающих в РФ.
2. Статус 2-го государственного украинского языка в РФ
3. Установление 25% квоты для украинцев в гос.органах РФ.
4. Признание конституцией РФ исторической вины русских перед Украиной.
5. Передача 25% храмов на территории РФ на нужды украинской церкви.
6. Освобождение политических заключенных РФ.
7. Представление независимости порабощенным народам РФ.
8. Возвращение оккупированных территорий Украины, Германии, Прибалтийцев, Финляндии, Турции, Японии, Китая, Казахстана и др.
9. Выдачу военных преступников и пропагандонов.
10. Искоренение человеконенавистнической бациллы "рускава мира"
показать весь комментарий
12.05.2025 10:56 Ответить
"Зєлєнскій праявіл мудрасть"- вже смішно...
показать весь комментарий
12.05.2025 11:01 Ответить
Це шутка??? ЗельО їде щоб підписати те, що хламідія не закінчило підписувати.
показать весь комментарий
12.05.2025 12:17 Ответить
Трумп нашому хрипатому сказав: "Киздуй на стадіон, лоботряс!"
показать весь комментарий
12.05.2025 10:59 Ответить
Скоріше, пуйло через дєрмачину це сказало гнусявому.
показать весь комментарий
12.05.2025 12:19 Ответить
 
 