Глава МИД Эстонии Цахкна: Путин не хочет мира, а расставляет ловушку через переговоры в Стамбуле

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Владимир Путин не заинтересован в перемирии с Украиной и пытается использовать Турцию как инструмент давления через предложение прямых переговоров.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

"Единственный, кто на самом деле стремится к перемирию - это Украина. Причем делает это вполне открыто: по инициативе президента Зеленского, а также при ощутимой поддержке со стороны США, включая Трампа, и всей Европы", - заявил Цахкна.

В то же время глава эстонской дипломатии считает, что Путин сознательно тормозит процесс. "Хватило бы одного распоряжения, чтобы перемирие вступило в силу", - подчеркнул министр.

"Но, похоже, Путин этого перемирия не хочет. Теперь он, похоже, расставляет новую ловушку, используя Турцию как посредника, чтобы начать какие-то двусторонние переговоры", - сказал Цахкна.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

В ответ на заявление Путина, президент Зеленский заявил, что Украина ожидает, что РФ подтвердит прекращение огня с 12 мая, и подчеркнул, что Украина готова встречаться.

