Правительство Германии настаивает, что Россия должна согласиться на 30-дневное безусловное прекращение огня до начала мирных переговоров

Сначала Россия должна прекратить нападения на Украину, а потом можно проводить мирные переговоры с Российской Федерацией.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил глава Федеральной канцелярии Торстен Фрай.

Он подчеркнул, что сначала Россия должна прекратить нападения на Украину. Кроме того, он призвал ввести новые санкции против Российской Федерации, если это будет необходимо:

"Сначала нам нужно прекращение огня и четкая приверженность к нему. Сейчас мы видим новую европейскую решимость в Киеве. И эта решимость также должна найти свое выражение в действиях".

"То, что последовательность должна быть такой: сначала прекращение огня, а затем переговоры - это то, что на самом деле диктует здравый смысл", - заявил Фрай. По словам немецкого чиновника, Путин не придерживался объявленного им трехдневного перемирия - ракетные обстрелы даже усилились.

"Поэтому сейчас нам нужен надежный знак, что есть настоящее желание не только провести такие переговоры, но и достичь их успеха", - добавил политик.

