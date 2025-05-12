Правительство Германии настаивает, что Россия должна согласиться на 30-дневное безусловное прекращение огня до начала мирных переговоров
Сначала Россия должна прекратить нападения на Украину, а потом можно проводить мирные переговоры с Российской Федерацией.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил глава Федеральной канцелярии Торстен Фрай.
Он подчеркнул, что сначала Россия должна прекратить нападения на Украину. Кроме того, он призвал ввести новые санкции против Российской Федерации, если это будет необходимо:
"Сначала нам нужно прекращение огня и четкая приверженность к нему. Сейчас мы видим новую европейскую решимость в Киеве. И эта решимость также должна найти свое выражение в действиях".
"То, что последовательность должна быть такой: сначала прекращение огня, а затем переговоры - это то, что на самом деле диктует здравый смысл", - заявил Фрай. По словам немецкого чиновника, Путин не придерживался объявленного им трехдневного перемирия - ракетные обстрелы даже усилились.
"Поэтому сейчас нам нужен надежный знак, что есть настоящее желание не только провести такие переговоры, но и достичь их успеха", - добавил политик.
А потім все на Україну спихне, яка не хоче капітулювати
Подивимось, хто від русні в Стамбулі буде (не ***** точно) і як відреагує зєля на дежавю-2022.
Зеленський зробив правилтні ходи у відподівідь на виляння хвостом карло- пу.
Закликав до припинення вогню із 12 - го травня і приїде в Стамбул.
Тільки ваш карло, В СТАМБУЛ НЕ ПОЇДЕ. Він мединьського із лавровим пошле. І на цьому все скінчиться.
P.S. Я не закликаю до війни до останнього українця.
Фіни дали гідну відповідь загарбникам.
І українці не капітулювали в перші дні війни. А ви зараз пропонуєте взяти старі рахівниці з «кісточками» і рахувати. Ви про що?
Держави Балтії більш ніж 50 років були в окупації і зараз вільні держави. А ви пропонуєте капітулювати?
согласитсядаже задумается на это ваше беззубое "наполягає"? Надеюсь готовящееся но на публику не оглашенные серьезные поставки вооружений, сотен заждавшихся Таурсов и совсем несмешные санкции, иначе, ответ кремля немножко предсказуем.
"У разі відмови буде серйозне посилення санкцій і масштабна підтримка України - політична, фінансова і військова", - деталізував Мерц. Джерело: https://censor.net/ua/n3551494
Тому, кремлерейх буде усіма силами триматись хоч якоїсь війни. Тим більше в Україні, бо дуже вигідно, тому що поруч.
ху@ло всіх послав на три літери.
Де потужні санкції?
Незамедлительно и безоговорочно приступить к переговорам с участием всех желающих посредников, прессы и общественности.
Призвать к прекращению огня и перемирию, продолжая истребление кацапсин на всех направлениях и всеми доступными средствами.
Принять к рассмотрению все условия РФ.
Предъявить РФ встречные условия:
1. Открытие украинских школ для миллионов этнических украинцев проживающих в РФ.
2. Статус 2-го государственного украинского языка в РФ
3. Установление 25% квоты для украинцев в гос.органах РФ.
4. Признание конституцией РФ исторической вины русских перед Украиной.
5. Передача 25% храмов на территории РФ на нужды украинской церкви.
6. Освобождение политических заключенных РФ.
7. Представление независимости порабощенным народам РФ.
8. Возвращение оккупированных территорий Украины, Германии, Прибалтийцев, Финляндии, Турции, Японии, Китая, Казахстана и др.
9. Выдачу военных преступников и пропагандонов.
10. Искоренение человеконенавистнической бациллы "рускава мира"