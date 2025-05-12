РУС
Правительство Германии настаивает, что Россия должна согласиться на 30-дневное безусловное прекращение огня до начала мирных переговоров

Боевые действия должны прекратиться до начала мирных переговоров

Сначала Россия должна прекратить нападения на Украину, а потом можно проводить мирные переговоры с Российской Федерацией.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил глава Федеральной канцелярии Торстен Фрай.

Он подчеркнул, что сначала Россия должна прекратить нападения на Украину. Кроме того, он призвал ввести новые санкции против Российской Федерации, если это будет необходимо:

"Сначала нам нужно прекращение огня и четкая приверженность к нему. Сейчас мы видим новую европейскую решимость в Киеве. И эта решимость также должна найти свое выражение в действиях".

"То, что последовательность должна быть такой: сначала прекращение огня, а затем переговоры - это то, что на самом деле диктует здравый смысл", - заявил Фрай. По словам немецкого чиновника, Путин не придерживался объявленного им трехдневного перемирия - ракетные обстрелы даже усилились.

"Поэтому сейчас нам нужен надежный знак, что есть настоящее желание не только провести такие переговоры, но и достичь их успеха", - добавил политик.

+6
Ты кацап. Это позиция Путина: давайте на капитуляцию без остановкпи боевых действий. Как раз логичнее остановить войну сначала
12.05.2025 09:58 Ответить
+5
Не погодиться ні на яку перемир'я, тим більше на закінчення війни. Поки їде війна, доки і тримається орковлада. Закінчяться бойові дії, орки почнуть повертатись по домівкам де немає роботи, немає умов проживання, суцільний занепад, санкції, економіка в мінусах, сільське господарство практично в нулях, то що. Почнеться буза і розвал усього путлерівського устрої - а-ка роїсі.
Тому, кремлерейх буде усіма силами триматись хоч якоїсь війни. Тим більше в Україні, бо дуже вигідно, тому що поруч.
12.05.2025 10:03 Ответить
+4
На це ***** і розраховує. Перемовини про перемовини як вести перемовини.
А потім все на Україну спихне, яка не хоче капітулювати
12.05.2025 09:50 Ответить
На це ***** і розраховує. Перемовини про перемовини як вести перемовини.
А потім все на Україну спихне, яка не хоче капітулювати
12.05.2025 09:50 Ответить
В Стамбулі виставить знову вимоги капітуляції, і або приймай все, або воюй далі, "український недоговороспроможний агресоре".
12.05.2025 09:54 Ответить
Если окажется правдой, что Зеленский полетит в Стамбул без 30-дневного перемирия, как того требуют европейские лидеры, подставив их в очередной раз, то Европа больше за украину вписываться не будет с такими полоумными лидерами, которые по сигналу Трампа поджимают хвост и бегут выполнять его хотелки. Очень похоже, что Трамп держит Зеленского чем-то очень серьезным. Если Зеленский полетит в Стамбул, можно начинать паковать чемоданы, потому как Зеленский в итоге все равно сдаст страну. Если сейчас Зеленский проявит принципиальность, есть шанс выстоять. Если баран будет во главе стаи львов, то львы потерпят поражение
12.05.2025 09:54 Ответить
Сама Європа по сигналу рудого мародера хвіст підбирає і біжить домовлятись за тарифи.
Подивимось, хто від русні в Стамбулі буде (не ***** точно) і як відреагує зєля на дежавю-2022.
12.05.2025 10:02 Ответить
Як хто буде? Наймудріший філософ ********** Дугін, який топить за продовження війни до капітуляції України.
12.05.2025 10:12 Ответить
І не надійтеся там у себе на вологодчині.
Зеленський зробив правилтні ходи у відподівідь на виляння хвостом карло- пу.
Закликав до припинення вогню із 12 - го травня і приїде в Стамбул.
Тільки ваш карло, В СТАМБУЛ НЕ ПОЇДЕ. Він мединьського із лавровим пошле. І на цьому все скінчиться.
12.05.2025 10:09 Ответить
При владі в лютому 22-го і був "баран", і те що "леви" вистояли в перші дні вторгнення, аж ніяк не його заслуга. Навпаки, "баран" зробив все, щоб агресору було зручно захоплювати Україну.
12.05.2025 10:16 Ответить
Та хай уже хоч як не будь починають домовлятися про перемир'я. Навіть якось логічно, що треба спочатку обговорити всілякі нюанси перед припиненням вогню.
12.05.2025 09:56 Ответить
Ты кацап. Это позиция Путина: давайте на капитуляцию без остановкпи боевых действий. Как раз логичнее остановить войну сначала
12.05.2025 09:58 Ответить
В чём логика остановки войны по приказу? Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон. Когда все почувствуют, что начали учитывать всякие мелочи и детали типа, контроль за соблюдением, обмен пленными, воссоединение семей, гуманитарные коридоры и т.д. то тогда и поверят в перемирие, тогда и прекратят стрелять.
12.05.2025 12:11 Ответить
У кацапів нюанс один: Україна повинна капітулювати.
12.05.2025 10:14 Ответить
Треба взяти старі счети з кісточками і порахувати, хто переможе у цій війні. Ресурси треба порахувати, кількості, людей, виробничих потужностей, сировини, енергії. І після підрахунку приймати рішення, продовжувати воювати чи зберегти людей та країну.
12.05.2025 10:30 Ответить
Якби фіни в 1939 році взяли старі рахівниці з «кісточками» і порахували ресурси СРСР, то сьогодні б Фінляндії не було б.
P.S. Я не закликаю до війни до останнього українця.
12.05.2025 10:44 Ответить
Фіни збереглися тому, що Карелію віддали. Це ті самі 20% території.
12.05.2025 11:10 Ответить
Україна не Фінляндія. рф не ссср.
12.05.2025 11:48 Ответить
Адже справді. Я б сам не здогадався.
12.05.2025 12:00 Ответить
Я не про території.
Фіни дали гідну відповідь загарбникам.
І українці не капітулювали в перші дні війни. А ви зараз пропонуєте взяти старі рахівниці з «кісточками» і рахувати. Ви про що?
Держави Балтії більш ніж 50 років були в окупації і зараз вільні держави. А ви пропонуєте капітулювати?
12.05.2025 12:53 Ответить
І Україна дала гідну відповідь загарбникам. А коли фаза імперії змінювалася, під час переходу через нуль, держави Балтії самі відпали. В нас не той випадок. Нам більше підходить приклад Парагваю. Я не бачу жодного сенсу воювати до повного винищення українців. Нарахівниці з «кісточками» треба вважати вартість найвищої гори в Європі, найбільшого у світі озера з прісною водою, найбільшої у світі території, вуглеводи, мінерали, золото та діаманти, ліси, моря, океани, енергетику тощо. Воно це все воює з нами, воює проти нас, а має приносити нам користь.
12.05.2025 15:32 Ответить
Тварь кацапська, перед тим як про щось домовлятись завжди спочатку переставали стріляти. Це було у всіх війнах і при всіх переговорах з терористами. Якщо хочеш переговорів то вперед під Покровськ став стіл переговорний і переговорюйся прямо на місці. А не поки одні воюють, то десь далеко в Стамбулі під пальмою хтось буде вести переговори.
12.05.2025 10:23 Ответить
И что же кремлевских упырей вынудит согласится даже задумается на это ваше беззубое "наполягає"? Надеюсь готовящееся но на публику не оглашенные серьезные поставки вооружений, сотен заждавшихся Таурсов и совсем несмешные санкции, иначе, ответ кремля немножко предсказуем.
12.05.2025 09:58 Ответить
Він попередив, що, якщо Кремль не погодиться на перемир'я, Захід готовий до жорсткої відповіді.

"У разі відмови буде серйозне посилення санкцій і масштабна підтримка України - політична, фінансова і військова", - деталізував Мерц. Джерело: https://censor.net/ua/n3551494
12.05.2025 10:03 Ответить
Не погодиться ні на яку перемир'я, тим більше на закінчення війни. Поки їде війна, доки і тримається орковлада. Закінчяться бойові дії, орки почнуть повертатись по домівкам де немає роботи, немає умов проживання, суцільний занепад, санкції, економіка в мінусах, сільське господарство практично в нулях, то що. Почнеться буза і розвал усього путлерівського устрої - а-ка роїсі.
Тому, кремлерейх буде усіма силами триматись хоч якоїсь війни. Тим більше в Україні, бо дуже вигідно, тому що поруч.
12.05.2025 10:03 Ответить
Сьогодні вже 12 травня.
ху@ло всіх послав на три літери.
Де потужні санкції?
12.05.2025 10:09 Ответить
Да всьо, вже проїхали. Зеля вже погодився з ****** що перемир'я не буде. А вже сьогодні проти Сосії могли б бути введені нові санкції якби Зеля тримав рот на замку і не пригав як дурний цуцик погоджуючись на перемовини без зупинки вогню.
12.05.2025 10:19 Ответить
Неухй воду в ступе толочь!
Незамедлительно и безоговорочно приступить к переговорам с участием всех желающих посредников, прессы и общественности.
Призвать к прекращению огня и перемирию, продолжая истребление кацапсин на всех направлениях и всеми доступными средствами.
Принять к рассмотрению все условия РФ.
Предъявить РФ встречные условия:

1. Открытие украинских школ для миллионов этнических украинцев проживающих в РФ.
2. Статус 2-го государственного украинского языка в РФ
3. Установление 25% квоты для украинцев в гос.органах РФ.
4. Признание конституцией РФ исторической вины русских перед Украиной.
5. Передача 25% храмов на территории РФ на нужды украинской церкви.
6. Освобождение политических заключенных РФ.
7. Представление независимости порабощенным народам РФ.
8. Возвращение оккупированных территорий Украины, Германии, Прибалтийцев, Финляндии, Турции, Японии, Китая, Казахстана и др.
9. Выдачу военных преступников и пропагандонов.
10. Искоренение человеконенавистнической бациллы "рускава мира"
12.05.2025 10:22 Ответить
Хороший план, мне нравится, может он уже осуществляется в какой то другой параллельной вселенной, но увы, в нашей даже мечтать об этом бессмысленно
12.05.2025 10:50 Ответить
 
 