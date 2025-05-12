УКР
Новини Мирні перемовини
1 189 28

Уряд Німеччини наполягає, що Росія має погодитися на 30-денне безумовне припинення вогню до початку мирних переговорів

Бойові дії мають припинити до початку мирних перемовин

Спочатку Росія має припинити напади на Україну, а потім можна проводити мирні переговори з Російською Федерацією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявив очільник Федеральної канцелярії Торстен Фрай.

Він наголосив, що спочатку Росія має припинити напади на Україну. Крім того, він закликав запровадити нові санкції проти Російської Федерації, якщо це буде необхідно:

"Спочатку нам потрібне припинення вогню і чітка прихильність до нього. Зараз ми бачимо нову європейську рішучість у Києві. І ця рішучість також повинна знайти своє вираження в діях".

"Те, що послідовність має бути такою: спочатку припинення вогню, а потім переговори - це те, що насправді диктує здоровий глузд", - заявив Фрай. За словами німецького посадовця,  Путін не дотримувався оголошеного ним триденного перемир'я - ракетні обстріли навіть посилилися.

"Тож зараз нам потрібен надійний знак, що є справжнє бажання не лише провести такі переговори, а й досягти їхнього успіху", - додав політик.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін запропонував переговори, щоб поставити під сумнів суверенітет України, - посол Великої Британії у США Мандельсон

Автор: 

Німеччина (7660) росія (67230) переговори з Росією (1400)
+6
Ты кацап. Это позиция Путина: давайте на капитуляцию без остановкпи боевых действий. Как раз логичнее остановить войну сначала
12.05.2025 09:58 Відповісти
12.05.2025 09:58 Відповісти
+5
Не погодиться ні на яку перемир'я, тим більше на закінчення війни. Поки їде війна, доки і тримається орковлада. Закінчяться бойові дії, орки почнуть повертатись по домівкам де немає роботи, немає умов проживання, суцільний занепад, санкції, економіка в мінусах, сільське господарство практично в нулях, то що. Почнеться буза і розвал усього путлерівського устрої - а-ка роїсі.
Тому, кремлерейх буде усіма силами триматись хоч якоїсь війни. Тим більше в Україні, бо дуже вигідно, тому що поруч.
12.05.2025 10:03 Відповісти
12.05.2025 10:03 Відповісти
+4
На це ***** і розраховує. Перемовини про перемовини як вести перемовини.
А потім все на Україну спихне, яка не хоче капітулювати
12.05.2025 09:50 Відповісти
12.05.2025 09:50 Відповісти
На це ***** і розраховує. Перемовини про перемовини як вести перемовини.
А потім все на Україну спихне, яка не хоче капітулювати
12.05.2025 09:50 Відповісти
12.05.2025 09:50 Відповісти
В Стамбулі виставить знову вимоги капітуляції, і або приймай все, або воюй далі, "український недоговороспроможний агресоре".
12.05.2025 09:54 Відповісти
12.05.2025 09:54 Відповісти
Если окажется правдой, что Зеленский полетит в Стамбул без 30-дневного перемирия, как того требуют европейские лидеры, подставив их в очередной раз, то Европа больше за украину вписываться не будет с такими полоумными лидерами, которые по сигналу Трампа поджимают хвост и бегут выполнять его хотелки. Очень похоже, что Трамп держит Зеленского чем-то очень серьезным. Если Зеленский полетит в Стамбул, можно начинать паковать чемоданы, потому как Зеленский в итоге все равно сдаст страну. Если сейчас Зеленский проявит принципиальность, есть шанс выстоять. Если баран будет во главе стаи львов, то львы потерпят поражение
12.05.2025 09:54 Відповісти
12.05.2025 09:54 Відповісти
Сама Європа по сигналу рудого мародера хвіст підбирає і біжить домовлятись за тарифи.
Подивимось, хто від русні в Стамбулі буде (не ***** точно) і як відреагує зєля на дежавю-2022.
12.05.2025 10:02 Відповісти
12.05.2025 10:02 Відповісти
Як хто буде? Наймудріший філософ ********** Дугін, який топить за продовження війни до капітуляції України.
12.05.2025 10:12 Відповісти
12.05.2025 10:12 Відповісти
І не надійтеся там у себе на вологодчині.
Зеленський зробив правилтні ходи у відподівідь на виляння хвостом карло- пу.
Закликав до припинення вогню із 12 - го травня і приїде в Стамбул.
Тільки ваш карло, В СТАМБУЛ НЕ ПОЇДЕ. Він мединьського із лавровим пошле. І на цьому все скінчиться.
12.05.2025 10:09 Відповісти
12.05.2025 10:09 Відповісти
При владі в лютому 22-го і був "баран", і те що "леви" вистояли в перші дні вторгнення, аж ніяк не його заслуга. Навпаки, "баран" зробив все, щоб агресору було зручно захоплювати Україну.
12.05.2025 10:16 Відповісти
12.05.2025 10:16 Відповісти
Та хай уже хоч як не будь починають домовлятися про перемир'я. Навіть якось логічно, що треба спочатку обговорити всілякі нюанси перед припиненням вогню.
12.05.2025 09:56 Відповісти
12.05.2025 09:56 Відповісти
Ты кацап. Это позиция Путина: давайте на капитуляцию без остановкпи боевых действий. Как раз логичнее остановить войну сначала
12.05.2025 09:58 Відповісти
12.05.2025 09:58 Відповісти
В чём логика остановки войны по приказу? Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон. Когда все почувствуют, что начали учитывать всякие мелочи и детали типа, контроль за соблюдением, обмен пленными, воссоединение семей, гуманитарные коридоры и т.д. то тогда и поверят в перемирие, тогда и прекратят стрелять.
12.05.2025 12:11 Відповісти
12.05.2025 12:11 Відповісти
У кацапів нюанс один: Україна повинна капітулювати.
12.05.2025 10:14 Відповісти
12.05.2025 10:14 Відповісти
Треба взяти старі счети з кісточками і порахувати, хто переможе у цій війні. Ресурси треба порахувати, кількості, людей, виробничих потужностей, сировини, енергії. І після підрахунку приймати рішення, продовжувати воювати чи зберегти людей та країну.
12.05.2025 10:30 Відповісти
12.05.2025 10:30 Відповісти
Якби фіни в 1939 році взяли старі рахівниці з «кісточками» і порахували ресурси СРСР, то сьогодні б Фінляндії не було б.
P.S. Я не закликаю до війни до останнього українця.
12.05.2025 10:44 Відповісти
12.05.2025 10:44 Відповісти
Фіни збереглися тому, що Карелію віддали. Це ті самі 20% території.
12.05.2025 11:10 Відповісти
12.05.2025 11:10 Відповісти
Україна не Фінляндія. рф не ссср.
12.05.2025 11:48 Відповісти
12.05.2025 11:48 Відповісти
Адже справді. Я б сам не здогадався.
12.05.2025 12:00 Відповісти
12.05.2025 12:00 Відповісти
Я не про території.
Фіни дали гідну відповідь загарбникам.
І українці не капітулювали в перші дні війни. А ви зараз пропонуєте взяти старі рахівниці з «кісточками» і рахувати. Ви про що?
Держави Балтії більш ніж 50 років були в окупації і зараз вільні держави. А ви пропонуєте капітулювати?
12.05.2025 12:53 Відповісти
12.05.2025 12:53 Відповісти
І Україна дала гідну відповідь загарбникам. А коли фаза імперії змінювалася, під час переходу через нуль, держави Балтії самі відпали. В нас не той випадок. Нам більше підходить приклад Парагваю. Я не бачу жодного сенсу воювати до повного винищення українців. Нарахівниці з «кісточками» треба вважати вартість найвищої гори в Європі, найбільшого у світі озера з прісною водою, найбільшої у світі території, вуглеводи, мінерали, золото та діаманти, ліси, моря, океани, енергетику тощо. Воно це все воює з нами, воює проти нас, а має приносити нам користь.
12.05.2025 15:32 Відповісти
12.05.2025 15:32 Відповісти
Тварь кацапська, перед тим як про щось домовлятись завжди спочатку переставали стріляти. Це було у всіх війнах і при всіх переговорах з терористами. Якщо хочеш переговорів то вперед під Покровськ став стіл переговорний і переговорюйся прямо на місці. А не поки одні воюють, то десь далеко в Стамбулі під пальмою хтось буде вести переговори.
12.05.2025 10:23 Відповісти
12.05.2025 10:23 Відповісти
И что же кремлевских упырей вынудит согласится даже задумается на это ваше беззубое "наполягає"? Надеюсь готовящееся но на публику не оглашенные серьезные поставки вооружений, сотен заждавшихся Таурсов и совсем несмешные санкции, иначе, ответ кремля немножко предсказуем.
12.05.2025 09:58 Відповісти
12.05.2025 09:58 Відповісти
Він попередив, що, якщо Кремль не погодиться на перемир'я, Захід готовий до жорсткої відповіді.

"У разі відмови буде серйозне посилення санкцій і масштабна підтримка України - політична, фінансова і військова", - деталізував Мерц. Джерело: https://censor.net/ua/n3551494
12.05.2025 10:03 Відповісти
12.05.2025 10:03 Відповісти
Не погодиться ні на яку перемир'я, тим більше на закінчення війни. Поки їде війна, доки і тримається орковлада. Закінчяться бойові дії, орки почнуть повертатись по домівкам де немає роботи, немає умов проживання, суцільний занепад, санкції, економіка в мінусах, сільське господарство практично в нулях, то що. Почнеться буза і розвал усього путлерівського устрої - а-ка роїсі.
Тому, кремлерейх буде усіма силами триматись хоч якоїсь війни. Тим більше в Україні, бо дуже вигідно, тому що поруч.
12.05.2025 10:03 Відповісти
12.05.2025 10:03 Відповісти
Сьогодні вже 12 травня.
ху@ло всіх послав на три літери.
Де потужні санкції?
12.05.2025 10:09 Відповісти
12.05.2025 10:09 Відповісти
Да всьо, вже проїхали. Зеля вже погодився з ****** що перемир'я не буде. А вже сьогодні проти Сосії могли б бути введені нові санкції якби Зеля тримав рот на замку і не пригав як дурний цуцик погоджуючись на перемовини без зупинки вогню.
12.05.2025 10:19 Відповісти
12.05.2025 10:19 Відповісти
Неухй воду в ступе толочь!
Незамедлительно и безоговорочно приступить к переговорам с участием всех желающих посредников, прессы и общественности.
Призвать к прекращению огня и перемирию, продолжая истребление кацапсин на всех направлениях и всеми доступными средствами.
Принять к рассмотрению все условия РФ.
Предъявить РФ встречные условия:

1. Открытие украинских школ для миллионов этнических украинцев проживающих в РФ.
2. Статус 2-го государственного украинского языка в РФ
3. Установление 25% квоты для украинцев в гос.органах РФ.
4. Признание конституцией РФ исторической вины русских перед Украиной.
5. Передача 25% храмов на территории РФ на нужды украинской церкви.
6. Освобождение политических заключенных РФ.
7. Представление независимости порабощенным народам РФ.
8. Возвращение оккупированных территорий Украины, Германии, Прибалтийцев, Финляндии, Турции, Японии, Китая, Казахстана и др.
9. Выдачу военных преступников и пропагандонов.
10. Искоренение человеконенавистнической бациллы "рускава мира"
12.05.2025 10:22 Відповісти
12.05.2025 10:22 Відповісти
Хороший план, мне нравится, может он уже осуществляется в какой то другой параллельной вселенной, но увы, в нашей даже мечтать об этом бессмысленно
12.05.2025 10:50 Відповісти
12.05.2025 10:50 Відповісти
 
 