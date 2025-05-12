Уряд Німеччини наполягає, що Росія має погодитися на 30-денне безумовне припинення вогню до початку мирних переговорів
Спочатку Росія має припинити напади на Україну, а потім можна проводити мирні переговори з Російською Федерацією.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявив очільник Федеральної канцелярії Торстен Фрай.
Він наголосив, що спочатку Росія має припинити напади на Україну. Крім того, він закликав запровадити нові санкції проти Російської Федерації, якщо це буде необхідно:
"Спочатку нам потрібне припинення вогню і чітка прихильність до нього. Зараз ми бачимо нову європейську рішучість у Києві. І ця рішучість також повинна знайти своє вираження в діях".
"Те, що послідовність має бути такою: спочатку припинення вогню, а потім переговори - це те, що насправді диктує здоровий глузд", - заявив Фрай. За словами німецького посадовця, Путін не дотримувався оголошеного ним триденного перемир'я - ракетні обстріли навіть посилилися.
"Тож зараз нам потрібен надійний знак, що є справжнє бажання не лише провести такі переговори, а й досягти їхнього успіху", - додав політик.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А потім все на Україну спихне, яка не хоче капітулювати
Подивимось, хто від русні в Стамбулі буде (не ***** точно) і як відреагує зєля на дежавю-2022.
Зеленський зробив правилтні ходи у відподівідь на виляння хвостом карло- пу.
Закликав до припинення вогню із 12 - го травня і приїде в Стамбул.
Тільки ваш карло, В СТАМБУЛ НЕ ПОЇДЕ. Він мединьського із лавровим пошле. І на цьому все скінчиться.
P.S. Я не закликаю до війни до останнього українця.
Фіни дали гідну відповідь загарбникам.
І українці не капітулювали в перші дні війни. А ви зараз пропонуєте взяти старі рахівниці з «кісточками» і рахувати. Ви про що?
Держави Балтії більш ніж 50 років були в окупації і зараз вільні держави. А ви пропонуєте капітулювати?
согласитсядаже задумается на это ваше беззубое "наполягає"? Надеюсь готовящееся но на публику не оглашенные серьезные поставки вооружений, сотен заждавшихся Таурсов и совсем несмешные санкции, иначе, ответ кремля немножко предсказуем.
"У разі відмови буде серйозне посилення санкцій і масштабна підтримка України - політична, фінансова і військова", - деталізував Мерц. Джерело: https://censor.net/ua/n3551494
Тому, кремлерейх буде усіма силами триматись хоч якоїсь війни. Тим більше в Україні, бо дуже вигідно, тому що поруч.
ху@ло всіх послав на три літери.
Де потужні санкції?
Незамедлительно и безоговорочно приступить к переговорам с участием всех желающих посредников, прессы и общественности.
Призвать к прекращению огня и перемирию, продолжая истребление кацапсин на всех направлениях и всеми доступными средствами.
Принять к рассмотрению все условия РФ.
Предъявить РФ встречные условия:
1. Открытие украинских школ для миллионов этнических украинцев проживающих в РФ.
2. Статус 2-го государственного украинского языка в РФ
3. Установление 25% квоты для украинцев в гос.органах РФ.
4. Признание конституцией РФ исторической вины русских перед Украиной.
5. Передача 25% храмов на территории РФ на нужды украинской церкви.
6. Освобождение политических заключенных РФ.
7. Представление независимости порабощенным народам РФ.
8. Возвращение оккупированных территорий Украины, Германии, Прибалтийцев, Финляндии, Турции, Японии, Китая, Казахстана и др.
9. Выдачу военных преступников и пропагандонов.
10. Искоренение человеконенавистнической бациллы "рускава мира"