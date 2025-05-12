Уряд Німеччини наполягає, що Росія має погодитися на 30-денне безумовне припинення вогню до початку мирних переговорів

Спочатку Росія має припинити напади на Україну, а потім можна проводити мирні переговори з Російською Федерацією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявив очільник Федеральної канцелярії Торстен Фрай.

Він наголосив, що спочатку Росія має припинити напади на Україну. Крім того, він закликав запровадити нові санкції проти Російської Федерації, якщо це буде необхідно:

"Спочатку нам потрібне припинення вогню і чітка прихильність до нього. Зараз ми бачимо нову європейську рішучість у Києві. І ця рішучість також повинна знайти своє вираження в діях".

"Те, що послідовність має бути такою: спочатку припинення вогню, а потім переговори - це те, що насправді диктує здоровий глузд", - заявив Фрай. За словами німецького посадовця, Путін не дотримувався оголошеного ним триденного перемир'я - ракетні обстріли навіть посилилися.

"Тож зараз нам потрібен надійний знак, що є справжнє бажання не лише провести такі переговори, а й досягти їхнього успіху", - додав політик.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін запропонував переговори, щоб поставити під сумнів суверенітет України, - посол Великої Британії у США Мандельсон