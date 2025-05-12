Глава МЗС Естонії Цахкна: Путін не хоче миру, а розставляє пастку через переговори в Стамбулі
Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна заявив, що Володимир Путін не зацікавлений у перемир’ї з Україною та намагається використати Туреччину як інструмент тиску через пропозицію прямих переговорів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.
"Єдиний, хто насправді прагне перемир'я - це Україна. Причому робить це цілком відкрито: з ініціативи президента Зеленського, а також за відчутної підтримки з боку США, включно з Трампом, і всієї Європи", - заявив Цахкна.
Водночас глава естонської дипломатії вважає, що Путін свідомо гальмує процес. "Вистачило б одного розпорядження, щоб перемир'я набуло чинності", - підкреслив міністр.
"Але, схоже, Путін цього перемир'я не хоче. Тепер він, схоже, розставляє нову пастку, використовуючи Туреччину як посередника, щоб почати якісь двосторонні переговори", - сказав Цахкна.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.
Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.
Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.
У відповідь на заяву Путіна, президент Зеленський заявив, що Україна очікує, що РФ підтвердить припинення вогню з 12 травня, і наголосив, що Україна готова зустрічатися.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
То у кацапскіх пропагандістов горят - пердакі , сер !! 🤣
.
Незамедлительно и безоговорочно приступить к переговорам с участием всех желающих посредников, прессы и общественности.
Призвать к прекращению огня и перемирию, продолжая истребление кацапсин на всех направлениях и всеми доступными средствами.
Принять к рассмотрению все условия РФ.
Предъявить РФ встречные условия:
1. Открытие украинских школ для миллионов этнических украинцев проживающих в РФ.
2. Статус 2-го государственного украинского языка в РФ
3. Установление 25% квоты для украинцев в гос.органах РФ.
4. Признание конституцией РФ исторической вины русских перед Украиной.
5. Передача 25% храмов на территории РФ на нужды украинской церкви.
6. Освобождение политических заключенных РФ.
7. Представление независимости порабощенным народам РФ.
8. Возвращение оккупированных территорий Украины, Германии, Прибалтийцев, Финляндии, Турции, Японии, Китая, Казахстана и др.
9. Выдачу военных преступников и пропагандонов.
10. Искоренение человеконенавистнической бациллы "рускава мира"