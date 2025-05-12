Глава МЗС Естонії Цахкна: Путін не хоче миру, а розставляє пастку через переговори в Стамбулі

Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна заявив, що Володимир Путін не зацікавлений у перемир’ї з Україною та намагається використати Туреччину як інструмент тиску через пропозицію прямих переговорів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

"Єдиний, хто насправді прагне перемир'я - це Україна. Причому робить це цілком відкрито: з ініціативи президента Зеленського, а також за відчутної підтримки з боку США, включно з Трампом, і всієї Європи", - заявив Цахкна.

Водночас глава естонської дипломатії вважає, що Путін свідомо гальмує процес. "Вистачило б одного розпорядження, щоб перемир'я набуло чинності", - підкреслив міністр.

"Але, схоже, Путін цього перемир'я не хоче. Тепер він, схоже, розставляє нову пастку, використовуючи Туреччину як посередника, щоб почати якісь двосторонні переговори", - сказав Цахкна.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

У відповідь на заяву Путіна, президент Зеленський заявив, що Україна очікує, що РФ підтвердить припинення вогню з 12 травня, і наголосив, що Україна готова зустрічатися.

