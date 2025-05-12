Зеленський підтримав заяву Трампа про можливий візит у Стамбул: Це правильна ідея
Президент України Володимир Зеленський підтримав ідею президента США Дональда Трампа щодо можливої поїздки в Стамбул на переговори з РФ.
Про це він написав у своєму телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Чув щойно заяву Президента Трампа. Дуже важливі слова. Я підтримав Дональда Трампа з ідеєю про повне й безумовне припинення вогню – достатньо тривале, щоб дати основу дипломатії. І ми цього хочемо, ми готові забезпечити тишу зі свого боку. Я підтримав Президента Трампа з ідеєю прямих перемовин із Путіним. Я відкрито сказав, що готовий до зустрічі. Я буду в Туреччині. Сподіваюся, що росіяни не будуть уникати цієї зустрічі", - зазначив Зеленський.
Він додав, що "всі в Україні хотіли б, щоб Президент Трамп зміг бути там із нами – на цій зустрічі в Туреччині".
"Це правильна ідея. Багато можемо змінити. Президент Ердоган справді може прийняти зустріч на найвищому рівні. Дякую всім, хто допомагає", - резюмував президент.
Що передувало?
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.
Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.
Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.
11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.
Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.
Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.
Після цього Трамп висловив сподівання, що Росія погодиться на 30-денне припинення вогню у війні проти України, та розмірковує про візит в Туреччину, де можуть відбутися прямі переговори двох країн щодо завершення війни.
Підманула, підвела.
путін - *****!
ЛА ЛА ЛА ЛА ЛА
Мабудь 47й нарешті це второпає... і як обіцяв, завалить Україну озброєнням...
Обіцянки-цяценки
Ситуацію сам Зеленський в 2022 році своїм Указом зробив тупиковою і Путін буде це використовувати ... він в майбутньому може легко відмовитись від досягнутих домовленностей , посилаючись на нелегетимність Зеленського як Президента України.
Але вилизує Трампу наш Сонцесяйний добре ... як колись вилизував дідусю Байдену , а ще раніше - свому клованському татусю Бені Коломойші.
Просто ввести декілька сотень військових Франції та Англії (точно не говорити скільки) десь на правобережну Україну, дати репортаж (щоб не можна було вирахувати місце), захистити ПВО.
І, нехай Х-ло постане перед фактом, і це можна буде обмінювати на багато чого у перемовинах.
І Трампу буде
щелчокщиглик по носі, зіб'є із нього пиху і Х-ло попуститься.
Європа буде мати свою позицію на ділі!
І, з нею потрібно бути рахуватися!