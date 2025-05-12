УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9226 відвідувачів онлайн
Новини Перемир’я на 30 днів
4 788 29

Зеленський підтримав заяву Трампа про можливий візит у Стамбул: Це правильна ідея

Президент України Володимир Зеленський підтримав ідею президента США Дональда Трампа щодо можливої поїздки в Стамбул на переговори з РФ.

Про це він написав у своєму телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Чув щойно заяву Президента Трампа. Дуже важливі слова. Я підтримав Дональда Трампа з ідеєю про повне й безумовне припинення вогню – достатньо тривале, щоб дати основу дипломатії. І ми цього хочемо, ми готові забезпечити тишу зі свого боку. Я підтримав Президента Трампа з ідеєю прямих перемовин із Путіним. Я відкрито сказав, що готовий до зустрічі. Я буду в Туреччині. Сподіваюся, що росіяни не будуть уникати цієї зустрічі", - зазначив Зеленський.

Він додав, що "всі в Україні хотіли б, щоб Президент Трамп зміг бути там із нами – на цій зустрічі в Туреччині".

"Це правильна ідея. Багато можемо змінити. Президент Ердоган справді може прийняти зустріч на найвищому рівні. Дякую всім, хто допомагає", - резюмував президент.

Пост Зеленського щодо заяви Трампа

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зустріч РФ та України у Туреччині – надзвичайно важлива, можуть бути "хороші речі", - Трамп

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.

Після цього Трамп висловив сподівання, що Росія погодиться на 30-денне припинення вогню у війні проти України, та розмірковує про візит в Туреччину, де можуть відбутися прямі переговори двох країн щодо завершення війни.

Читайте також: Росіяни ігнорують пропозицію повного та тривалого припинення вогню з 12 травня, - Сибіга

Автор: 

Зеленський Володимир (25133) Туреччина (3664) Трамп Дональд (6896) переговори з Росією (1400)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
показати весь коментар
12.05.2025 19:00 Відповісти
+12
Тепер навіть коли б Трамп привселюдно наробив Зелі на голову, то Зеля б сказав "Правильне рішення!". Бо Трамп притримує введення санкцій на близьке оточення Зелі. Від ОПи до високих посадовців. За казнокрадство.
показати весь коментар
12.05.2025 19:03 Відповісти
+7
показати весь коментар
12.05.2025 19:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ач - адобряє!
показати весь коментар
12.05.2025 18:58 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2025 19:00 Відповісти
А чим Оман не догодив? Набрид?
показати весь коментар
12.05.2025 19:00 Відповісти
Тепер навіть коли б Трамп привселюдно наробив Зелі на голову, то Зеля б сказав "Правильне рішення!". Бо Трамп притримує введення санкцій на близьке оточення Зелі. Від ОПи до високих посадовців. За казнокрадство.
показати весь коментар
12.05.2025 19:03 Відповісти
Угу, только пуйла то там не будет, пришлют какого то представителя невнятного, на этом все и закончится, ну как дети
показати весь коментар
12.05.2025 19:04 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2025 19:09 Відповісти
Я прийшов - тебе нема.
Підманула, підвела.

путін - *****!
ЛА ЛА ЛА ЛА ЛА
показати весь коментар
12.05.2025 19:10 Відповісти
Тут і вангувати не треба. Пу 100% відмовиться від зустричи, скаже, що графік дуде напрудений, що команди мають підготувати/узгоди хоча б проект угоди, потім скаже, що підписувати немає з ким, адже не легітимні, потрібні вибори під час війни і т.д.бла-бла-бла і бажання отримати капітуляцію від України і не менше ні на йоту
Мабудь 47й нарешті це второпає... і як обіцяв, завалить Україну озброєнням...
Обіцянки-цяценки
показати весь коментар
12.05.2025 20:35 Відповісти
обов"язково буде... віртуально. В режимі on-line навіть малі діти навчаються.
показати весь коментар
12.05.2025 19:05 Відповісти
Тролінг вищого гатунку.Мені подобаеться нарєшті,що ми так з хворими розмовляемо.
показати весь коментар
12.05.2025 19:08 Відповісти
Главное при этом ещё раз не обхезаться как тогда в Белом доме.
показати весь коментар
12.05.2025 19:08 Відповісти
Начебто, законом, зеленському заборонені прямі договорнякі з путіним...
показати весь коментар
12.05.2025 19:08 Відповісти
Идёт охота на ***** ,идёт охота....
показати весь коментар
12.05.2025 19:09 Відповісти
Рам'я аю, мій закоханий сусід до своєї пасії на здибанки ходив з товаришем. Той був, наче група підтримки. Дівчину до порога проводжали обоє. Потім "група підтримки" відходила десь далі, а сусід з коханою цілувалися. Парадокс полягав у тому, що з дівчиною одружився товариш сусіда. 😁 А я мав насолоду довший час слухати історію про різних іуд, перемішану триповерховим колоритом. Розповідав сусід. 😊 Цікаво, хтл вз трьох здибунів у Стамбулі дівчина, хто сусід, а зто сусідів товариш? 🤔 😊
показати весь коментар
12.05.2025 19:22 Відповісти
не розумію що зеля хоче більше, зазирнути в очі *****, чі вилизати дупу Краснову...?
показати весь коментар
12.05.2025 19:24 Відповісти
Вова боится потерять кресло.
показати весь коментар
12.05.2025 19:36 Відповісти
Зелька обожает болтовню. Надо болтать, а не делать ракеты.
показати весь коментар
12.05.2025 19:37 Відповісти
Хотелки конечно всякие дешёвка! Но тремпель мог бы с Зе и сговориться. И прехать первым в Стамбул, и сразу же наш следом. И чуть подождать. Пока заявится тот. Можно бы и заменить тремпеля изначально на трёх мушкетёров с ЕС, макрона, англичанина и немца канцлера. Четвёртым но д Артаньяном взять или поляка и кого нейтральней и тоже подождать, а потом сказать что обосрался чемоданоносец. Он бы не приехал к европейцам точно. Но так не будет. Хотя хотелось бы макнуть эту тварь в гамно перед всем миром. Оно так и не допёрло там за стенами кремля, что теперь при абсолютно любом исходе---оно лузером сдохнет! В глазах всего мира.
показати весь коментар
12.05.2025 19:46 Відповісти
Так вони вже сгаварілісь - трампон не забирає в зе накрадене, а той ******** капітуляцію і заразом робить анілінгус. Всі щасливі!
показати весь коментар
12.05.2025 20:12 Відповісти
Стёб то стёбом! Но похоже ничего опять не склеится. Мы считаем трупы врага и что интересно---точные цифры подают. Ну пусть так. А считать надо своих навеки ушедших. Тогда решения принимают верные и цена всему есть. Самая высокая цена пока у нас.
показати весь коментар
12.05.2025 20:31 Відповісти
Два кальоші пара. Два дибіляки приїдуть і будуть шукати третього.
показати весь коментар
12.05.2025 20:09 Відповісти
Все закінчиться пшиком! ***** засцить, ну і Трамп не прилетить...
показати весь коментар
12.05.2025 20:14 Відповісти
Тоді і представник ЄС там потрібен.
показати весь коментар
12.05.2025 20:27 Відповісти
їбанате зелений, а куди зникло фірмове: "слишь, трамп, а чьо ...?"
показати весь коментар
12.05.2025 22:08 Відповісти
Навряд чи Путін приіде до Стамбула ... бо ж є указ Найвеличнішого Лідора ********** №679/2022 від 30 вересня 2022 року, яким забороняються перемовини з Путіним . Треба спочатку скасувати цей Указ, але то має робити легетимний діючий Президент України , а громадянин Зеленський з 21 травня 2024 року вже не є Президентом України , бо так говорить розділ 5 Конституції України , а якщо уважно почитати статтю 5 Конституції - то виявиться, що наразі громадянин Зеленський є фактично Військовим Диктатором та Узурпатором Влади.

Ситуацію сам Зеленський в 2022 році своїм Указом зробив тупиковою і Путін буде це використовувати ... він в майбутньому може легко відмовитись від досягнутих домовленностей , посилаючись на нелегетимність Зеленського як Президента України.

Але вилизує Трампу наш Сонцесяйний добре ... як колись вилизував дідусю Байдену , а ще раніше - свому клованському татусю Бені Коломойші.
показати весь коментар
13.05.2025 00:39 Відповісти
Шо, ізнову? Стадіон так стадіон?)))) З х*йлом бидло дипломатія не прокатить))) Лише мова сили.
показати весь коментар
13.05.2025 06:45 Відповісти
Яка мова сили коли знову нашим воякам дають браковані снаряди----------десь знову знайшли поганий порох---зато дешевий.
показати весь коментар
13.05.2025 07:25 Відповісти
Так треба боротися із Х-лом його ж методами.
Просто ввести декілька сотень військових Франції та Англії (точно не говорити скільки) десь на правобережну Україну, дати репортаж (щоб не можна було вирахувати місце), захистити ПВО.
І, нехай Х-ло постане перед фактом, і це можна буде обмінювати на багато чого у перемовинах.
І Трампу буде щелчок щиглик по носі, зіб'є із нього пиху і Х-ло попуститься.
Європа буде мати свою позицію на ділі!
І, з нею потрібно бути рахуватися!
показати весь коментар
13.05.2025 12:10 Відповісти
вся зеленська шобла 🤡 , відбудеться легким переляком ,як шо ху* ло не з'явиться у Стамбулі ...бо у трампа такий компромат на всіх, з дерьмаком включно ...шо ім всім краще зависнути на гілляці добровільно плата за їх свободу ,підпис зеленського ,за капітуляцію ...73 % знайте су* и, це ваша вина ,за цю війну 100% !!!
показати весь коментар
13.05.2025 13:17 Відповісти
 
 