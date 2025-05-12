РУС
Зеленский поддержал заявление Трампа о возможном визите в Стамбул: Это правильная идея

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею президента США Дональда Трампа относительно возможной поездки в Стамбул на переговоры с РФ.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Слышал только что заявление Президента Трампа. Очень важные слова. Я поддержал Дональда Трампа с идеей о полном и безусловном прекращении огня – достаточно длительное, чтобы дать основу дипломатии. И мы этого хотим, мы готовы обеспечить тишину со своей стороны. Я поддержал Президента Трампа с идеей прямых переговоров с Путиным. Я откровенно сказал, что готов к встрече. Я буду в Турции. Надеюсь, что россияне не будут избегать этой встречи", – отметил Зеленский.

Он добавил, что "все в Украине хотели бы, чтобы Президент Трамп смог быть там с нами – на этой встрече в Турции".

"Это правильная идея. Много можем изменить. Президент Эрдоган действительно может принять встречу на самом высоком уровне. Спасибо всем, кто помогает", - резюмировал президент.

Пост Зеленського щодо заяви Трампа

Читайте также: Встреча РФ и Украины в Турции – чрезвычайно важна, могут быть "хорошие вещи", - Трамп

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.

Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.

После этого Трамп выразил надежду, что Россия согласится на 30-дневное прекращение огня в войне против Украины и рассуждает о визите в Турцию, где состоятся прямые переговоры двух стран по завершению войны.

Читайте также: Россияне игнорируют предложение о полном и длительном прекращении огня с 12 мая, - Сибига

+16
12.05.2025 19:00 Ответить
12.05.2025 19:00 Ответить
+12
Тепер навіть коли б Трамп привселюдно наробив Зелі на голову, то Зеля б сказав "Правильне рішення!". Бо Трамп притримує введення санкцій на близьке оточення Зелі. Від ОПи до високих посадовців. За казнокрадство.
12.05.2025 19:03 Ответить
12.05.2025 19:03 Ответить
+7
12.05.2025 19:09 Ответить
12.05.2025 19:09 Ответить
Ач - адобряє!
12.05.2025 18:58 Ответить
12.05.2025 18:58 Ответить
12.05.2025 19:00 Ответить
12.05.2025 19:00 Ответить
А чим Оман не догодив? Набрид?
12.05.2025 19:00 Ответить
12.05.2025 19:00 Ответить
Тепер навіть коли б Трамп привселюдно наробив Зелі на голову, то Зеля б сказав "Правильне рішення!". Бо Трамп притримує введення санкцій на близьке оточення Зелі. Від ОПи до високих посадовців. За казнокрадство.
12.05.2025 19:03 Ответить
12.05.2025 19:03 Ответить
Угу, только пуйла то там не будет, пришлют какого то представителя невнятного, на этом все и закончится, ну как дети
12.05.2025 19:04 Ответить
12.05.2025 19:04 Ответить
12.05.2025 19:09 Ответить
12.05.2025 19:09 Ответить
Я прийшов - тебе нема.
Підманула, підвела.

путін - *****!
ЛА ЛА ЛА ЛА ЛА
12.05.2025 19:10 Ответить
12.05.2025 19:10 Ответить
Тут і вангувати не треба. Пу 100% відмовиться від зустричи, скаже, що графік дуде напрудений, що команди мають підготувати/узгоди хоча б проект угоди, потім скаже, що підписувати немає з ким, адже не легітимні, потрібні вибори під час війни і т.д.бла-бла-бла і бажання отримати капітуляцію від України і не менше ні на йоту
Мабудь 47й нарешті це второпає... і як обіцяв, завалить Україну озброєнням...
Обіцянки-цяценки
12.05.2025 20:35 Ответить
12.05.2025 20:35 Ответить
обов"язково буде... віртуально. В режимі on-line навіть малі діти навчаються.
12.05.2025 19:05 Ответить
12.05.2025 19:05 Ответить
Тролінг вищого гатунку.Мені подобаеться нарєшті,що ми так з хворими розмовляемо.
12.05.2025 19:08 Ответить
12.05.2025 19:08 Ответить
Главное при этом ещё раз не обхезаться как тогда в Белом доме.
12.05.2025 19:08 Ответить
12.05.2025 19:08 Ответить
Начебто, законом, зеленському заборонені прямі договорнякі з путіним...
12.05.2025 19:08 Ответить
12.05.2025 19:08 Ответить
Идёт охота на ***** ,идёт охота....
12.05.2025 19:09 Ответить
12.05.2025 19:09 Ответить
Рам'я аю, мій закоханий сусід до своєї пасії на здибанки ходив з товаришем. Той був, наче група підтримки. Дівчину до порога проводжали обоє. Потім "група підтримки" відходила десь далі, а сусід з коханою цілувалися. Парадокс полягав у тому, що з дівчиною одружився товариш сусіда. 😁 А я мав насолоду довший час слухати історію про різних іуд, перемішану триповерховим колоритом. Розповідав сусід. 😊 Цікаво, хтл вз трьох здибунів у Стамбулі дівчина, хто сусід, а зто сусідів товариш? 🤔 😊
12.05.2025 19:22 Ответить
12.05.2025 19:22 Ответить
не розумію що зеля хоче більше, зазирнути в очі *****, чі вилизати дупу Краснову...?
12.05.2025 19:24 Ответить
12.05.2025 19:24 Ответить
Вова боится потерять кресло.
12.05.2025 19:36 Ответить
12.05.2025 19:36 Ответить
Зелька обожает болтовню. Надо болтать, а не делать ракеты.
12.05.2025 19:37 Ответить
12.05.2025 19:37 Ответить
Хотелки конечно всякие дешёвка! Но тремпель мог бы с Зе и сговориться. И прехать первым в Стамбул, и сразу же наш следом. И чуть подождать. Пока заявится тот. Можно бы и заменить тремпеля изначально на трёх мушкетёров с ЕС, макрона, англичанина и немца канцлера. Четвёртым но д Артаньяном взять или поляка и кого нейтральней и тоже подождать, а потом сказать что обосрался чемоданоносец. Он бы не приехал к европейцам точно. Но так не будет. Хотя хотелось бы макнуть эту тварь в гамно перед всем миром. Оно так и не допёрло там за стенами кремля, что теперь при абсолютно любом исходе---оно лузером сдохнет! В глазах всего мира.
12.05.2025 19:46 Ответить
12.05.2025 19:46 Ответить
Так вони вже сгаварілісь - трампон не забирає в зе накрадене, а той ******** капітуляцію і заразом робить анілінгус. Всі щасливі!
12.05.2025 20:12 Ответить
12.05.2025 20:12 Ответить
Стёб то стёбом! Но похоже ничего опять не склеится. Мы считаем трупы врага и что интересно---точные цифры подают. Ну пусть так. А считать надо своих навеки ушедших. Тогда решения принимают верные и цена всему есть. Самая высокая цена пока у нас.
12.05.2025 20:31 Ответить
12.05.2025 20:31 Ответить
Два кальоші пара. Два дибіляки приїдуть і будуть шукати третього.
12.05.2025 20:09 Ответить
12.05.2025 20:09 Ответить
Все закінчиться пшиком! ***** засцить, ну і Трамп не прилетить...
12.05.2025 20:14 Ответить
12.05.2025 20:14 Ответить
Тоді і представник ЄС там потрібен.
12.05.2025 20:27 Ответить
12.05.2025 20:27 Ответить
їбанате зелений, а куди зникло фірмове: "слишь, трамп, а чьо ...?"
12.05.2025 22:08 Ответить
12.05.2025 22:08 Ответить
Навряд чи Путін приіде до Стамбула ... бо ж є указ Найвеличнішого Лідора ********** №679/2022 від 30 вересня 2022 року, яким забороняються перемовини з Путіним . Треба спочатку скасувати цей Указ, але то має робити легетимний діючий Президент України , а громадянин Зеленський з 21 травня 2024 року вже не є Президентом України , бо так говорить розділ 5 Конституції України , а якщо уважно почитати статтю 5 Конституції - то виявиться, що наразі громадянин Зеленський є фактично Військовим Диктатором та Узурпатором Влади.

Ситуацію сам Зеленський в 2022 році своїм Указом зробив тупиковою і Путін буде це використовувати ... він в майбутньому може легко відмовитись від досягнутих домовленностей , посилаючись на нелегетимність Зеленського як Президента України.

Але вилизує Трампу наш Сонцесяйний добре ... як колись вилизував дідусю Байдену , а ще раніше - свому клованському татусю Бені Коломойші.
13.05.2025 00:39 Ответить
13.05.2025 00:39 Ответить
Шо, ізнову? Стадіон так стадіон?)))) З х*йлом бидло дипломатія не прокатить))) Лише мова сили.
13.05.2025 06:45 Ответить
13.05.2025 06:45 Ответить
Яка мова сили коли знову нашим воякам дають браковані снаряди----------десь знову знайшли поганий порох---зато дешевий.
13.05.2025 07:25 Ответить
13.05.2025 07:25 Ответить
Так треба боротися із Х-лом його ж методами.
Просто ввести декілька сотень військових Франції та Англії (точно не говорити скільки) десь на правобережну Україну, дати репортаж (щоб не можна було вирахувати місце), захистити ПВО.
І, нехай Х-ло постане перед фактом, і це можна буде обмінювати на багато чого у перемовинах.
І Трампу буде щелчок щиглик по носі, зіб'є із нього пиху і Х-ло попуститься.
Європа буде мати свою позицію на ділі!
І, з нею потрібно бути рахуватися!
13.05.2025 12:10 Ответить
13.05.2025 12:10 Ответить
вся зеленська шобла 🤡 , відбудеться легким переляком ,як шо ху* ло не з'явиться у Стамбулі ...бо у трампа такий компромат на всіх, з дерьмаком включно ...шо ім всім краще зависнути на гілляці добровільно плата за їх свободу ,підпис зеленського ,за капітуляцію ...73 % знайте су* и, це ваша вина ,за цю війну 100% !!!
13.05.2025 13:17 Ответить
13.05.2025 13:17 Ответить
 
 