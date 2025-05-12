Зеленский поддержал заявление Трампа о возможном визите в Стамбул: Это правильная идея
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею президента США Дональда Трампа относительно возможной поездки в Стамбул на переговоры с РФ.
Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Слышал только что заявление Президента Трампа. Очень важные слова. Я поддержал Дональда Трампа с идеей о полном и безусловном прекращении огня – достаточно длительное, чтобы дать основу дипломатии. И мы этого хотим, мы готовы обеспечить тишину со своей стороны. Я поддержал Президента Трампа с идеей прямых переговоров с Путиным. Я откровенно сказал, что готов к встрече. Я буду в Турции. Надеюсь, что россияне не будут избегать этой встречи", – отметил Зеленский.
Он добавил, что "все в Украине хотели бы, чтобы Президент Трамп смог быть там с нами – на этой встрече в Турции".
"Это правильная идея. Много можем изменить. Президент Эрдоган действительно может принять встречу на самом высоком уровне. Спасибо всем, кто помогает", - резюмировал президент.
Что предшествовало?
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.
В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.
Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.
11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.
Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.
Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.
После этого Трамп выразил надежду, что Россия согласится на 30-дневное прекращение огня в войне против Украины и рассуждает о визите в Турцию, где состоятся прямые переговоры двух стран по завершению войны.
Мабудь 47й нарешті це второпає... і як обіцяв, завалить Україну озброєнням...
Обіцянки-цяценки
Ситуацію сам Зеленський в 2022 році своїм Указом зробив тупиковою і Путін буде це використовувати ... він в майбутньому може легко відмовитись від досягнутих домовленностей , посилаючись на нелегетимність Зеленського як Президента України.
Але вилизує Трампу наш Сонцесяйний добре ... як колись вилизував дідусю Байдену , а ще раніше - свому клованському татусю Бені Коломойші.
Просто ввести декілька сотень військових Франції та Англії (точно не говорити скільки) десь на правобережну Україну, дати репортаж (щоб не можна було вирахувати місце), захистити ПВО.
І, нехай Х-ло постане перед фактом, і це можна буде обмінювати на багато чого у перемовинах.
І Трампу буде
щелчокщиглик по носі, зіб'є із нього пиху і Х-ло попуститься.
Європа буде мати свою позицію на ділі!
І, з нею потрібно бути рахуватися!