Зеленский поддержал заявление Трампа о возможном визите в Стамбул: Это правильная идея

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею президента США Дональда Трампа относительно возможной поездки в Стамбул на переговоры с РФ.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Слышал только что заявление Президента Трампа. Очень важные слова. Я поддержал Дональда Трампа с идеей о полном и безусловном прекращении огня – достаточно длительное, чтобы дать основу дипломатии. И мы этого хотим, мы готовы обеспечить тишину со своей стороны. Я поддержал Президента Трампа с идеей прямых переговоров с Путиным. Я откровенно сказал, что готов к встрече. Я буду в Турции. Надеюсь, что россияне не будут избегать этой встречи", – отметил Зеленский.

Он добавил, что "все в Украине хотели бы, чтобы Президент Трамп смог быть там с нами – на этой встрече в Турции".

"Это правильная идея. Много можем изменить. Президент Эрдоган действительно может принять встречу на самом высоком уровне. Спасибо всем, кто помогает", - резюмировал президент.

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.

Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.

После этого Трамп выразил надежду, что Россия согласится на 30-дневное прекращение огня в войне против Украины и рассуждает о визите в Турцию, где состоятся прямые переговоры двух стран по завершению войны.

