РФ не продемонстрировала намерений достичь прогресса в мирном процессе. Она должна сделать это без промедления, - заявление глав МИД "Веймар+"

Заявление глав МИД Веймар+

Министры иностранных дел Франции, Германии, Италии, Польши, Испании, Великобритании и высокий представитель Евросоюза отметили, что Россия должна без промедлений продемонстрировать стремление к миру.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в их совместном заявлении по итогам встречи в Лондоне 12 мая.

Как отмечается, министры встретились, чтобы обсудить российскую агрессию против Украины и евроатлантическую безопасность.

Они подтвердили солидарность с Украиной и выразили соболезнования жертвам недавних атак со стороны РФ. Они выразили полную поддержку безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Также участники встречи приветствовали мирные усилия под руководством США и перспективу дальнейших переговоров на этой неделе, присоединились к общему с Украиной призыву к немедленному и безусловному 30-дневному прекращению огня, чтобы создать пространство для переговоров о справедливом, всеобъемлющем и длительном мире.

"Пока что Россия не продемонстрировала никаких серьезных намерений достичь прогресса. Она должна сделать это без промедлений", - отмечается в заявлении.

Министры отметили, что любой мир будет длительным только тогда, когда он будет основываться на международном праве, а Украина сможет сдерживать и защищаться от любых будущих российских атак.

"Мы обсудили, как еще больше активизируем европейские усилия в поддержку Украины...Украина должна быть уверена в своей способности продолжать успешно противостоять российской агрессии с нашей поддержкой. Сильные украинские Вооруженные силы будут жизненно важными. Мы договорились работать с Украиной над инициативами относительно укрепления Вооруженных сил Украины, пополнения запасов боеприпасов и техники, а также дальнейшего наращивания промышленного потенциала", - говорится в заявлении.

Кроме того, в заявлении отмечается приверженность надежным гарантиям безопасности для Украины. Это включает изучение возможности создания коалиции воздушных, наземных и морских сил гарантированной поддержки, которые могли бы помочь создать уверенность в любом будущем мире и поддержать восстановление украинских Вооруженных сил.

Также министры договорились принять меры для уменьшения способности России вести войну путем ограничения доходов Кремля, что включает ограничение цен на нефть, уничтожение "теневого флота" РФ и сокращение импорта энергоносителей из России.

"Мы будем держать российские суверенные активы в наших юрисдикциях замороженными до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессию и не заплатит за нанесенный ущерб", - подчеркнули министры.

+16
Починайте депортувати "русскоговорящих" і це буде більш дієвіше чим заклики.
12.05.2025 20:15 Ответить
+4
12.05.2025 20:47 Ответить
+3
Очухалась Європа!А колись починала з співчуттям і захісних шоломів
12.05.2025 20:28 Ответить
Починайте депортувати "русскоговорящих" і це буде більш дієвіше чим заклики.
12.05.2025 20:15 Ответить
Сумська область назараз - під@ри їб@шать артою вздовж кордону.
12.05.2025 20:23 Ответить
🤬 підари кацапські!
12.05.2025 20:28 Ответить
Заява глав держав слабаків🤣🤣🤣показали ви вже на ділі чого варті ваші погрози
12.05.2025 20:25 Ответить
А які ваші,московські, пропозиції?
13.05.2025 11:31 Ответить
Очухалась Європа!А колись починала з співчуттям і захісних шоломів
12.05.2025 20:28 Ответить
Посмілішали на словах....на ділі слабаки
12.05.2025 20:31 Ответить
Не той тепер Миргород і Європа не та!
12.05.2025 20:36 Ответить
12.05.2025 20:47 Ответить
и что клуб импотентов+ будет делать? выпустит потужное коммюнике?
12.05.2025 23:03 Ответить
Пу сам і його клеврети вже 100 разів дали чітку відповідь: без усунення першопричин, тобто без капітуляції України, вони будуть продовжувати свою генеральну лінію знищення укр.державності і українців і ніяк не інакше.
Можуть вони зараз лише погодитись на якусь тимчасову "мирну" угоду, в угоду 47му, де основним пунктом стане юридичне визнання вже захопленного і навіть, ще не захопленного, скорочення до 85 тис, тобто до нуля ЗСУ, заборона поставок Заходом зброї і навчань, не кажучи вже про миротворців, статус державної для руZzкага, повернення попів ...і список хотєлок кремленів... закінчиться лише зі знищенням українства і держави, яку, за їхним маревом, видумала мумія з мавзолею.
Тільки міцні, озброєні до зубів ЗСУ за підтримкм охочих, можуть запобігти цьому жаху і врятувати Україну.
Слава ЗСУ! Слава Україні!
Героям СЛАВА!
13.05.2025 09:46 Ответить
 
 