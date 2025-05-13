Сибига о заявлении глав МИД "Веймар+": Путин должен понимать, что отказ от мира имеет свою цену

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил глав МИД "Веймар+" за их совместное заявление по итогам встречи в Лондоне 12 мая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Сибига написал в соцсети Х.

"Я благодарю своих коллег из Франции, Германии, Италии, Польши, Испании, Великобритании и ЕС за их решительное совместное заявление в Лондоне. Я ценю их поддержку безусловного 30-дневного прекращения огня, а также мирных усилий под руководством США и перспективы дальнейших переговоров на этой неделе", - отметил он.

Также Сибига отметил важность того, что в заявлении подтверждается то, что Россия не проявила никаких серьезных намерений достичь прогресса в мирных усилиях, и отмечается, что она должна сделать это без промедления.

"Я ценю решимость группы усилить санкционное давление на Россию и поддержку Украины, если Путин будет продолжать отвергать долгосрочное 30-дневное прекращение огня и более широкие мирные усилия. Путин должен понимать, что отказ от мира имеет свою цену", - добавил министр.

Напомним, ранее сообщалось, что по итогам встречи в Лондоне 12 мая министры иностранных дел Франции, Германии, Италии, Польши, Испании, Великобритании и высокий представитель Евросоюза отметили, что Россия должна без промедлений продемонстрировать стремление к миру.