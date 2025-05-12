Сибига провел переговоры с ключевыми союзниками Украины: скоординировали дальнейшие мирные усилия и санкции против РФ

Министр иностранных дел Андрей Сибига провел совместные телефонные переговоры с коллегами из Великобритании, Германии, Польши, США, Франции и ЕС.

Об этом Сибига сообщил в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"В развитие предыдущих контактов Президента Украины Владимира Зеленского, провел конструктивные совместные телефонные переговоры с коллегами из Франции, Германии, Польши, Великобритании, Соединенных Штатов и Европейского Союза. Было чрезвычайно важно начать эту решающую неделю с содержательного разговора в таком формате о следующих шагах в продвижении мира", - говорится в сообщении.

Сибига отметил, что Россия пока игнорирует предложение о прекращении огня и продолжает атаковать вдоль всей линии фронта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС продолжает координировать с США санкции против РФ

"Я также повторил, что Украина остается полностью преданной мирным усилиям. Все действия Украины демонстрируют конструктивный подход. Я отметил смелое решение Президента Зеленского выразить готовность к встрече с Путиным в четверг, а также отсутствие до сих пор ответа с российской стороны. Чтобы дипломатия была эффективной и дала шанс мира, на фронте должна быть тишина. Вот почему полное, безусловное и длительное прекращение огня в течение не менее 30 дней остается критически важным", - добавил министр.

По словам Сибиги, стороны скоординировали дальнейшие мирные усилия в ближайшие дни, а также санкции и другие шаги, которые могут быть осуществлены, если Россия будет продолжать отвергать прекращение огня и мирные усилия.

Также читайте: Ситуация с санкциями сложнее, чем это показывает роспропаганда, они сделали невозможным для РФ победу в войне, - Туск