Ситуация с санкциями сложнее, чем это показывает роспропаганда, они сделали невозможной для РФ победу в войне, - Туск

Международные санкции оказались ключевым методом для ограничения возможностей России, в частности они сделали невозможным для России победу в войне против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск во время пресс-конференции по итогам встречи "Коалиции желающих".

"Это очень важный вопрос и важный аргумент в наших постоянных дискуссиях о санкциях и способе противодействия российской агрессии. Итак, санкции работают. Если бы не санкции, ситуация была бы несравненно хуже... Украина эффективно защищается прежде всего благодаря героизму своих солдат и всего украинского народа. Но мы знаем также, что помощь, которая широко поступает от наших государств и от США, а также политика санкций дали свои результаты. Они сделали невозможным для России победу в этой войне", - сказал Туск.

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Он подчеркнул, что отвергает логику утверждений, что западные санкции против России были неэффективными и "ничего не дали". По убеждению польского премьера, каждый, кто это утверждает, сознательно или бессознательно действует для прекращения санкций против России, чего РФ только и ждет.

Он напомнил, что политика санкций требует последовательности, терпения и единства от всего блока государств, которые поддерживают Украину. Сейчас, по его словам, европейцы обсуждают возможность усиления санкций с американской стороной.

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"Санкции оказались ключевым методом для ограничения возможностей России. Ситуация там сложнее, чем это показывают Путин и кремлевская пропаганда. Усиление санкций, бесспорно, дает результат.... Готовность интенсификации санкций была общей и единой позицией всех государств-членов "Коалиции желающих", США и всех присутствующих. Я давно не видел столь однозначной позиции в этом вопросе. Мы знаем, что санкции много стоят для всех нас, следовательно, это нелегкие решения. Но то, что мы сегодня приняли такое решение и публично об этом объявили, - это означает, что здесь уже нет шуток. Если Россия легкомысленно отнесется к этим предложениям - встретит волну новых санкций", - добавил Туск.