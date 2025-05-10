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Новости Санкции против России
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Западные страны не будут снимать санкции с РФ "до конца процесса", - Стармер

Стармер о санкциях против РФ

Государства Запада во время встречи "Коалиции желающих" договорились, что не будут снимать санкций, введенных против России, до конца переговорного процесса.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

В частности, он отметил, что это решение является общим.

"Мы все договорились сегодня, что не может быть снятия тех санкций, которые уже сейчас наложены, вплоть до конца процесса. А сейчас мы в начале процесса", - заявил он.

В то же время он не уточнил, что именно он будет считать завершением процесса.

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Кроме того, Стармер отметил участие США в соблюдении этой общей политики. По его словам, эту позицию "усиливает то, что с нами ЕС, США, Новая Зеландия, другие государства вокруг мира, все говорят одним голосом по этому поводу".

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Автор: 

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а хлопці таки рішучі...
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10.05.2025 17:20 Ответить
Вашими санкціями ,які тільки на папері, і нічого не варті, кацапи давно підтерлися і сміються.
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10.05.2025 17:22 Ответить
"Потужно..."(с)
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10.05.2025 17:26 Ответить
коли саме питання, знімать чи не знімать санкції з русні, стоїть на порядку денному - то це само по собі оптімзму не додає...
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10.05.2025 17:27 Ответить
Значить придумають для оптимізму шось свіженьке, "коаліція натхненних" наприклад - та й вже буде нова тема на якийсь час. А там рейнметал розкочегариться та й можна буде приймати непопулярні рішення стосовно України.
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10.05.2025 17:42 Ответить
Цель - спасти Россию пока она не посыпалась.
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10.05.2025 17:29 Ответить
Ну тобто не посилювати (і санкції й ракети), а тримати на такому ж рівні. Звучить як plan of the victory do ostannyoho u...ca
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10.05.2025 17:38 Ответить
Англия только вчера вела санкции дополнительные против Российского теневого флота ,хорошо что Англия не в Европейском союзе и не надо выбивать Согласие из таких Козлов как Орбан ,фицо .
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10.05.2025 17:44 Ответить
Що включає в себе "процес"? Якщо звільнення касапами всіх окупованих українських територій то я згідний. Був би і задоволлений, якби процес включав в себе і розпад лаптєстану... але навряд чи я таке побачу на власні очі...
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10.05.2025 18:10 Ответить
 
 