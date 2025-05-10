Западные страны не будут снимать санкции с РФ "до конца процесса", - Стармер

Государства Запада во время встречи "Коалиции желающих" договорились, что не будут снимать санкций, введенных против России, до конца переговорного процесса.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

В частности, он отметил, что это решение является общим.

"Мы все договорились сегодня, что не может быть снятия тех санкций, которые уже сейчас наложены, вплоть до конца процесса. А сейчас мы в начале процесса", - заявил он.

В то же время он не уточнил, что именно он будет считать завершением процесса.

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Кроме того, Стармер отметил участие США в соблюдении этой общей политики. По его словам, эту позицию "усиливает то, что с нами ЕС, США, Новая Зеландия, другие государства вокруг мира, все говорят одним голосом по этому поводу".

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