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Новини Санкції проти Росії
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Західні країни не зніматимуть санкції з РФ "до кінця процесу", - Стармер

Стармер про санкціх проти РФ

Держави Заходу під час зустрічі "Коаліції охочих" домовилися, що не зніматимуть санкцій, запроваджених проти Росії, до кінця переговорного процесу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Так, він зауважив, що це рішення є спільним.

"Ми всі домовилися сьогодні, що не може бути зняття тих санкцій, які вже зараз накладені, аж до кінця процесу. А зараз ми на початку процесу", – заявив він.

Водночас він не уточнив, що саме він вважатиме завершенням процесу.

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Крім того, Стармер наголосив на участі США в дотриманні цієї спільної політики. За його словами, цю позицію "посилює те, що з нами ЄС, США, Нова Зеландія, інші держави навколо світу, всі говорять одним голосом щодо цього".

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Автор: 

санкції (11903) переговори з Росією (1104) Стармер Кір (199)


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а хлопці таки рішучі...
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10.05.2025 17:20 Відповісти
Вашими санкціями ,які тільки на папері, і нічого не варті, кацапи давно підтерлися і сміються.
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10.05.2025 17:22 Відповісти
"Потужно..."(с)
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10.05.2025 17:26 Відповісти
коли саме питання, знімать чи не знімать санкції з русні, стоїть на порядку денному - то це само по собі оптімзму не додає...
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10.05.2025 17:27 Відповісти
Значить придумають для оптимізму шось свіженьке, "коаліція натхненних" наприклад - та й вже буде нова тема на якийсь час. А там рейнметал розкочегариться та й можна буде приймати непопулярні рішення стосовно України.
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10.05.2025 17:42 Відповісти
Цель - спасти Россию пока она не посыпалась.
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10.05.2025 17:29 Відповісти
Ну тобто не посилювати (і санкції й ракети), а тримати на такому ж рівні. Звучить як plan of the victory do ostannyoho u...ca
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10.05.2025 17:38 Відповісти
Англия только вчера вела санкции дополнительные против Российского теневого флота ,хорошо что Англия не в Европейском союзе и не надо выбивать Согласие из таких Козлов как Орбан ,фицо .
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10.05.2025 17:44 Відповісти
Що включає в себе "процес"? Якщо звільнення касапами всіх окупованих українських територій то я згідний. Був би і задоволлений, якби процес включав в себе і розпад лаптєстану... але навряд чи я таке побачу на власні очі...
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10.05.2025 18:10 Відповісти
 
 