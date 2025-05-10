Західні країни не зніматимуть санкції з РФ "до кінця процесу", - Стармер

Держави Заходу під час зустрічі "Коаліції охочих" домовилися, що не зніматимуть санкцій, запроваджених проти Росії, до кінця переговорного процесу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Так, він зауважив, що це рішення є спільним.

"Ми всі домовилися сьогодні, що не може бути зняття тих санкцій, які вже зараз накладені, аж до кінця процесу. А зараз ми на початку процесу", – заявив він.

Водночас він не уточнив, що саме він вважатиме завершенням процесу.

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Крім того, Стармер наголосив на участі США в дотриманні цієї спільної політики. За його словами, цю позицію "посилює те, що з нами ЄС, США, Нова Зеландія, інші держави навколо світу, всі говорять одним голосом щодо цього".

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