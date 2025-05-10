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Новини Санкції проти Росії
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ЄС готовий запровадити санкції проти РФ у разі порушення режиму припинення вогню, - фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн про санкції проти РФ

Європейський Союз готовий запровадити жорсткі санкції проти Росії у разі порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Х написала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ми підтримуємо пропозицію про повне і безумовне 30-денне припинення вогню.

Воно має бути реалізоване без жодних попередніх умов, щоб прокласти шлях до змістовних мирних переговорів. М'яч тепер на полі Росії", - йдеться в дописі.

Фон дер Ляєн зазначила, що Євросоюз готов продовжувати сильний тиск на Росію і запроваджувати подальші жорсткі санкції у разі порушення режиму припинення вогню.

"Наша мета чітка: справедливий і тривалий мир для України, який є життєво важливим для безпеки і стабільності на нашому континенті", - резюмувала фон дер Ляєн.

Нагадаємо, раніше висока представниця ЄС із зовнішніх відносин та політики безпеки Кая Каллас від імені Євросоюзу заявила, що ЄС приєднується до України та міжнародних партнерів, зокрема США, закликаючи до повного, безумовного припинення вогню на термін щонайменше 30 днів.

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Автор: 

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"Тепер м'яч на боці Путіна і він повинен відповісти на цю пропозицію", - заявив канцлер. Джерело: https://censor.net/ua/n3551494
"про це https://x.com/***********/status/1921139800796504301 у Х написала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.... М'яч тепер на полі Росії", - йдеться в дописі. Джерело: https://censor.net/ua/n3551503

Поки гинуть українці, європейці грають з куйлом в кишеньковий футбол. Зашибісь...
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10.05.2025 14:07 Відповісти
...запроваджувати подальші жорсткі санкції у разі порушення режиму припинення вогню Джерело: https://censor.net/ua/n3551503
- не буде ніякого припинення вогню - отже і санкцій ніяких не буде... ? Геніально !
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10.05.2025 14:08 Відповісти
"Європейський Союз готовий запровадити жорсткі санкції проти Росії у разі порушення режиму припинення вогню."

А чому б не запровадити ті "жорсткі самнкції" прямо зараз? Навіщо чекати, щоб загинуло ще більше українців?
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10.05.2025 14:10 Відповісти
Казочки. Словаки з венграми заблокують.
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10.05.2025 14:20 Відповісти
Сюр якийсь. Він після переміря почне, бо в нього виходу немає. У нього орава зеків та дегенератів на фронті, у нього Херсон та Запоріжжя в конституції....
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10.05.2025 14:21 Відповісти
Я думав,там вже санкції по саме нікуди...А виявляється вони соловйову спать після обіду звборонили...
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10.05.2025 14:25 Відповісти
🤣🤣🤣
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10.05.2025 15:21 Відповісти
 
 