ЄС готовий запровадити санкції проти РФ у разі порушення режиму припинення вогню, - фон дер Ляєн

Європейський Союз готовий запровадити жорсткі санкції проти Росії у разі порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Х написала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ми підтримуємо пропозицію про повне і безумовне 30-денне припинення вогню.

Воно має бути реалізоване без жодних попередніх умов, щоб прокласти шлях до змістовних мирних переговорів. М'яч тепер на полі Росії", - йдеться в дописі.

Фон дер Ляєн зазначила, що Євросоюз готов продовжувати сильний тиск на Росію і запроваджувати подальші жорсткі санкції у разі порушення режиму припинення вогню.

"Наша мета чітка: справедливий і тривалий мир для України, який є життєво важливим для безпеки і стабільності на нашому континенті", - резюмувала фон дер Ляєн.

Нагадаємо, раніше висока представниця ЄС із зовнішніх відносин та політики безпеки Кая Каллас від імені Євросоюзу заявила, що ЄС приєднується до України та міжнародних партнерів, зокрема США, закликаючи до повного, безумовного припинення вогню на термін щонайменше 30 днів.

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