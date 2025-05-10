Євросоюз підтримав ідею 30-денного перемир’я між Україною та Росією та закликав Москву припинити вогонь
Євросоюз приєднується до України та міжнародних партнерів, зокрема США, закликаючи до повного, безумовного припинення вогню на термін щонайменше 30 днів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві високої представниці ЄС із зовнішніх відносин та політики безпеки Каї Каллас від імені усього Європейського Союзу, повний текст якої оприлюднений на сайті Європейської ради.
"Європейський Союз залишається твердим у своїх зобов’язаннях щодо всеосяжного, справедливого та тривалого миру в Україні, основаного на принципах Статуту ООН та міжнародного права, та вітає всі зусилля з досягнення такого миру. Ми доєднаємося до України та міжнародних партнерів, включаючи Сполучені Штати, у заклику до повного, безумовного припинення вогню, принаймні, на 30 днів", - йдеться у документі.
Каллас наголосила, що ця пауза у бойових діях може стати важливим кроком до зменшення страждань мирного населення, та надати простір для змістовних переговорів з метою завершення російської агресивної війни та для відновлення справжнього - всеосяжного, справедливого та тривалого миру.
"Як і в минулому, зараз Росія має продемонструвати своє бажання досягти миру", - зазначається у документі.
Ця заява була підтримана іншими учасниками неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Львові 9 травня, які не входять до складу Євросоюзу: Молдовою, Північною Македонією, Норвегією, Україною і Великою Британією.
Нагадаємо, у Росії заявили про готовність підтримати ініціативу щодо 30-денного перемир’я з Україною, однак наголосили на потребі врахування певних умов для досягнення домовленості.
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ДБЛИ БЛДЬ!
силу , щоби від москви тільки попіл залишився ,
але ніхто із великих діячів не піде на такий фінал 😡