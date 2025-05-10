Евросоюз поддержал идею 30-дневного перемирия между Украиной и Россией и призвал Москву прекратить огонь

Евросоюз присоединяется к Украине и международным партнерам, в частности - США, призывая к полному, безусловному прекращению огня на срок не менее 30 дней.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Каи Каллас от имени всего Европейского Союза, полный текст которого обнародован на сайте Европейского совета.

"Европейский Союз остается твердым в своих обязательствах по всеобъемлющему, справедливому и длительному миру в Украине, основанного на принципах Устава ООН и международного права, и приветствует все усилия по достижению такого мира. Мы присоединимся к Украине и международным партнерам, включая Соединенные Штаты, в призыве к полному, безусловному прекращению огня, по крайней мере, на 30 дней", - говорится в документе.

Каллас отметила, что эта пауза в боевых действиях может стать важным шагом к уменьшению страданий мирного населения, и предоставить пространство для содержательных переговоров с целью завершения российской агрессивной войны и для восстановления настоящего - всеобъемлющего, справедливого и длительного мира.

"Как и в прошлом, сейчас Россия должна продемонстрировать свое желание достичь мира", - отмечается в документе.

Это заявление было поддержано другими участниками неформальной встречи министров иностранных дел ЕС во Львове 9-го мая, которые не входят в состав Евросоюза: Молдовой, Северной Македонией, Норвегией, Украиной и Великобританией.

Напомним, в России заявили о готовности поддержать инициативу по 30-дневному перемирию с Украиной, однако отметили необходимость учета определенных условий для достижения договоренности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США надеются, что Украина и РФ согласятся на 30-дневное прекращение огня, - Белый дом