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Новости Перемирие на 30 дней
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Евросоюз поддержал идею 30-дневного перемирия между Украиной и Россией и призвал Москву прекратить огонь

ЕС поддержал 30-дневное перемирие

Евросоюз присоединяется к Украине и международным партнерам, в частности - США, призывая к полному, безусловному прекращению огня на срок не менее 30 дней.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Каи Каллас от имени всего Европейского Союза, полный текст которого обнародован на сайте Европейского совета.

"Европейский Союз остается твердым в своих обязательствах по всеобъемлющему, справедливому и длительному миру в Украине, основанного на принципах Устава ООН и международного права, и приветствует все усилия по достижению такого мира. Мы присоединимся к Украине и международным партнерам, включая Соединенные Штаты, в призыве к полному, безусловному прекращению огня, по крайней мере, на 30 дней", - говорится в документе.

Каллас отметила, что эта пауза в боевых действиях может стать важным шагом к уменьшению страданий мирного населения, и предоставить пространство для содержательных переговоров с целью завершения российской агрессивной войны и для восстановления настоящего - всеобъемлющего, справедливого и длительного мира.

"Как и в прошлом, сейчас Россия должна продемонстрировать свое желание достичь мира", - отмечается в документе.

Это заявление было поддержано другими участниками неформальной встречи министров иностранных дел ЕС во Львове 9-го мая, которые не входят в состав Евросоюза: Молдовой, Северной Македонией, Норвегией, Украиной и Великобританией.

Напомним, в России заявили о готовности поддержать инициативу по 30-дневному перемирию с Украиной, однако отметили необходимость учета определенных условий для достижения договоренности.

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путлєр через піськова відкинув мир - сказав шо є ****** хмара ньюансів
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10.05.2025 09:23 Ответить
І шо, не подіяло?? Тоді я закликаю і надалі, як найзакличніше закликати закликами!
ДБЛИ БЛДЬ!
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10.05.2025 09:25 Ответить
Це було дуже потужно. Але потрібен мир через силу. Тому незламні європейські цінності повинні захищати могутні українці.
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10.05.2025 09:31 Ответить
Кремлівський упирь і його свора розуміють тільки
силу , щоби від москви тільки попіл залишився ,
але ніхто із великих діячів не піде на такий фінал 😡
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10.05.2025 11:07 Ответить
 
 