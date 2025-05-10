ЕС готов ввести санкции против РФ в случае нарушения режима прекращения огня, - фон дер Ляйен

Европейский Союз готов ввести жесткие санкции против России в случае нарушения режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Х написала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы поддерживаем предложение о полном и безусловном 30-дневном прекращении огня.

Оно должно быть реализовано без всяких предварительных условий, чтобы проложить путь к содержательным мирным переговорам. Мяч теперь на поле России", - говорится в заметке.

Фон дер Ляйен отметила, что Евросоюз готов продолжать сильное давление на Россию и вводить дальнейшие жесткие санкции в случае нарушения режима прекращения огня.

"Наша цель четкая: справедливый и длительный мир для Украины, который является жизненно важным для безопасности и стабильности на нашем континенте", - резюмировала фон дер Ляйен.

Напомним, ранее высокая представительница ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кая Каллас от имени Евросоюза заявила, что ЕС присоединяется к Украине и международным партнерам, в частности США, призывая к полному, безусловному прекращению огня на срок не менее 30 дней.

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