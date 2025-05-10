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Новости Санкции против России
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ЕС готов ввести санкции против РФ в случае нарушения режима прекращения огня, - фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен о санкциях против РФ

Европейский Союз готов ввести жесткие санкции против России в случае нарушения режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Х написала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы поддерживаем предложение о полном и безусловном 30-дневном прекращении огня.

Оно должно быть реализовано без всяких предварительных условий, чтобы проложить путь к содержательным мирным переговорам. Мяч теперь на поле России", - говорится в заметке.

Фон дер Ляйен отметила, что Евросоюз готов продолжать сильное давление на Россию и вводить дальнейшие жесткие санкции в случае нарушения режима прекращения огня.

"Наша цель четкая: справедливый и длительный мир для Украины, который является жизненно важным для безопасности и стабильности на нашем континенте", - резюмировала фон дер Ляйен.

Напомним, ранее высокая представительница ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кая Каллас от имени Евросоюза заявила, что ЕС присоединяется к Украине и международным партнерам, в частности США, призывая к полному, безусловному прекращению огня на срок не менее 30 дней.

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Автор: 

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"Тепер м'яч на боці Путіна і він повинен відповісти на цю пропозицію", - заявив канцлер. Джерело: https://censor.net/ua/n3551494
"про це https://x.com/***********/status/1921139800796504301 у Х написала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.... М'яч тепер на полі Росії", - йдеться в дописі. Джерело: https://censor.net/ua/n3551503

Поки гинуть українці, європейці грають з куйлом в кишеньковий футбол. Зашибісь...
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10.05.2025 14:07 Ответить
...запроваджувати подальші жорсткі санкції у разі порушення режиму припинення вогню Джерело: https://censor.net/ua/n3551503
- не буде ніякого припинення вогню - отже і санкцій ніяких не буде... ? Геніально !
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10.05.2025 14:08 Ответить
"Європейський Союз готовий запровадити жорсткі санкції проти Росії у разі порушення режиму припинення вогню."

А чому б не запровадити ті "жорсткі самнкції" прямо зараз? Навіщо чекати, щоб загинуло ще більше українців?
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10.05.2025 14:10 Ответить
Казочки. Словаки з венграми заблокують.
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10.05.2025 14:20 Ответить
Сюр якийсь. Він після переміря почне, бо в нього виходу немає. У нього орава зеків та дегенератів на фронті, у нього Херсон та Запоріжжя в конституції....
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10.05.2025 14:21 Ответить
Я думав,там вже санкції по саме нікуди...А виявляється вони соловйову спать після обіду звборонили...
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10.05.2025 14:25 Ответить
🤣🤣🤣
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10.05.2025 15:21 Ответить
 
 