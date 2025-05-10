ЕС готов ввести санкции против РФ в случае нарушения режима прекращения огня, - фон дер Ляйен
Европейский Союз готов ввести жесткие санкции против России в случае нарушения режима прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Х написала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Мы поддерживаем предложение о полном и безусловном 30-дневном прекращении огня.
Оно должно быть реализовано без всяких предварительных условий, чтобы проложить путь к содержательным мирным переговорам. Мяч теперь на поле России", - говорится в заметке.
Фон дер Ляйен отметила, что Евросоюз готов продолжать сильное давление на Россию и вводить дальнейшие жесткие санкции в случае нарушения режима прекращения огня.
"Наша цель четкая: справедливый и длительный мир для Украины, который является жизненно важным для безопасности и стабильности на нашем континенте", - резюмировала фон дер Ляйен.
Напомним, ранее высокая представительница ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кая Каллас от имени Евросоюза заявила, что ЕС присоединяется к Украине и международным партнерам, в частности США, призывая к полному, безусловному прекращению огня на срок не менее 30 дней.
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"про це https://x.com/***********/status/1921139800796504301 у Х написала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.... М'яч тепер на полі Росії", - йдеться в дописі. Джерело: https://censor.net/ua/n3551503
Поки гинуть українці, європейці грають з куйлом в кишеньковий футбол. Зашибісь...
- не буде ніякого припинення вогню - отже і санкцій ніяких не буде... ? Геніально !
А чому б не запровадити ті "жорсткі самнкції" прямо зараз? Навіщо чекати, щоб загинуло ще більше українців?