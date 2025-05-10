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Новини Санкції проти Росії
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Ситуація із санкціями є складнішою, ніж це показує роспропаганда, вони унеможливили для РФ перемогу у війні, - Туск

Туск про санкції проти РФ

Міжнародні санкції виявилися ключовим методом для обмеження можливостей Росії, зокрема вони унеможливили для Росії перемогу у війні проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час пресконференції за підсумками зустрічі "Коаліції охочих".

"Це дуже важливе питання і важливий аргумент у наших постійних дискусіях про санкції і спосіб протидії російській агресії. Отже, санкції працюють. Якби не санкції, ситуація була б непорівнянно гіршою… Україна ефективно захищається насамперед завдяки героїзму своїх солдатів і усього українського народу. Але ми знаємо також, що допомога, яка широко надходить від наших держав і від США, а також політика санкцій дали свої результати. Вони унеможливили для Росії перемогу в цій війні", - сказав Туск.

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Він наголосив, що відкидає логіку тверджень, що західні санкції проти Росії були неефективними та "нічого не дали". На переконання польського прем’єра, кожний, хто це стверджує, свідомо або несвідомо діє задля припинення санкцій проти Росії, на що РФ лише й чекає.

Він нагадав, що політика санкцій вимагає послідовності, терпіння і єдності від усього блоку держав, які підтримують Україну. Наразі, за його словами, європейці обговорюють можливість посилення санкцій із американською стороною.

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"Санкції виявилися ключовим методом для обмеження можливостей Росії. Ситуація там є складнішою, ніж це показують Путін та кремлівська пропаганда. Підсилення санкцій, безперечно, дає результат…. Готовність інтенсифікації санкцій була спільною та єдиною позицією всіх держав-членів "Коаліції охочих", США та всіх присутніх. Я давно не бачив настільки однозначної позиції в цьому питанні. Ми знаємо, що санкції багато коштують для всіх нас, отже, це нелегкі рішення. Але те, що ми сьогодні прийняли таке рішення, і публічно про це оголосили, - це означає, що тут вже немає жартів. Якщо Росія легковажно поставиться до цих пропозицій – зустріне хвилю нових санкцій", - додав Туск.

Автор: 

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Санкції безсумнівно працюють, але на хід війни їх вплив менше 1%.
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10.05.2025 19:57 Відповісти
Особенно 5 мил снарядов от С Кореи, не считая санкций от Китая, Ирана---та много ещё вылезет, по части комплектующих. Хотя все всё знают давно.
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10.05.2025 20:23 Відповісти
слава охочим і рішучим, що, попри діскусії,
все ж таки вирішили поки що не відміняти санкції на русню!
хоч і розлядали таку можливість ...
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10.05.2025 19:57 Відповісти
https://t.me/voynareal/114653 Коли в суботу вийшов в центр Києва, а там Зеленський, Макрон, Мерц, Стармер та Туск гуляють і принагідно з усіма спілкуються
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10.05.2025 19:59 Відповісти
1, вже четвертий рік санкції щось унеможливлюють а у **** зброї більше ніж можуть виробити ЄС з США разом взятих.
2, досі ніхто не зрозумів що ***** пох... санкції, пох... знебожіння вати і пох все що робиться навкруги...
3, він чув як ...банута бабуся кричала що пупін, президент міра...
лиш пропустила, слово ЖОПИ міра.
от він їй і повірив
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10.05.2025 20:17 Відповісти
у рифи були великі запаси під назвою фонд національного благополуччя. Щось таке. Тільки зараз він дійшов майже до нуля.
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10.05.2025 20:33 Відповісти
тільки для 73% не доходить, що так зване 30-денне перемріє, це продовження війни мінімум на пів року ( продовження життєвого циклу рифи і її спроможності вести бойові дії), збільшення руйнувань у подальшому на території України і тисячі загиблих. А ще це спроба рятування рифи і спроба знищення України.
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10.05.2025 20:31 Відповісти
 
 