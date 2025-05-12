ЕС продолжает координировать с США санкции против РФ

Европейский Союз продолжает координировать санкции, вводимые против России, с Соединенными Штатами, чтобы они могли быть поддержаны США.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщила главный спикер Еврокомиссии Паула Пиньо на брифинге в Брюсселе 12 мая.

Так, по ее словам, Евросоюз продолжает проводить консультации с США относительно санкций против России.

"В последние годы мы очень тесно сотрудничали с США в плане координации санкций против России. И мы продолжаем это делать, пытаясь убедиться, что каждый раз, когда мы вводим санкции, насколько это возможно, это также может быть поддержано Соединенными Штатами", - отметила Пиньо.

Ранее сообщалось, что Совет ЕС 13 мая обсудит "карательные, финансовые и экономические санкции" против России.

Напомним, высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас сообщила, что ЕС активно работает над 17-м пакетом санкций против России, принятие которого может состояться уже 20 мая.