У Євросоюзі почали процес ухвалення 17 пакета санкцій проти Росії, його можуть затвердити 20 травня, – ЗМІ
Комітет постійних представників ЄС (Coreper) на засіданні у понеділок, 12 травня, попередньо погодив затвердження нового, 17-го пакета санкцій проти Росії.
Остаточного його мають затвердити під час засідання Ради ЄС у закордонних справах, запланованого на 20 травня, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на дипломата однієї з ключових держав ЄС, обізнаного з перебігом засідання.
"Сьогодні вранці на засіданні Coreper відбулася дуже узгоджена і швидка дискусія щодо 17-го пакета санкцій. Якщо все піде добре, остаточна домовленість щодо нього може бути укладена на Coreper у середу, 14 травня. А 20 травня – затверджена на засіданні Ради ЄС у закордонних справах", – розповів дипломат.
Тим не менш, він додав, що "деякі держави все ще продовжують вивчати" запропонований Єврокомісією проєкт пакета санкцій.
Як повідомлялося, 6 травня представники ЄС розпочали обговорення 17-го пакета санкцій проти Росії, який зосереджується на військовій машині Росії, а також на так званому "тіньовому флоті" Москви.
За даними ЗМІ, цього разу Угорщина не має наміру блокувати його ухвалення, оскільки він спрямований, переважно, проти окремих юридичних осіб.
