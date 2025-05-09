Велика Британія запроваджує найбільший пакет санкцій проти "тіньового флоту" РФ

Велика Британія 9 травня оголосить свій найбільший пакет санкцій проти російського "тіньового флоту". Під обмеження потраплять майже 100 танкерів, які транспортують російську нафту.

Про це повідомили у пресслужбі британського уряду, передає "Європейська правда".

Зазначається, що прем’єр Кір Стармер під час зустрічі Об’єданних експедиційних сил в Осло оголосить про новий британський пакет санкцій, націлений на так званий "тіньовий флот" російських танкерів.

У переліку – близько 100 нафтових танкерів, які вважають "основою" цього флоту, і які лише з початку 2024 року перевезли нафтопродукти вартістю понад $24 млрд.

"Безвідповідальні дії цього флоту є серйозною загрозою для критичної інфраструктури та довкілля Сполученого Королівства та інших євроатлантичних держав. З новим пакетом під санкціями Британії опиниться більше танкерів "тіньового флоту", ніж під санкціями будь-якої іншої країни", – йдеться в анонсі.

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Як додали в уряді, "тіньовий флот" не лише забезпечує Росії прибутки для фінансування війни проти України, а й помічений у "пошкодженні критичної національної інфраструктури безвідповідальним судноплавством у Європі".

Нагадаємо, Об'єднаний експедиційний корпус (Joint Expeditionary Force, JEF) – це коаліція, створена 2014 року й очолювана Великою Британією, до якої входять Естонія, Нідерланди, Латвія, Литва, Норвегія, Швеція, Фінляндія, Данія та Ісландія. Коаліція фокусується на безпеці регіону Балтійського моря, Крайньої Півночі та Північноатлантичного регіону.

У середині квітня стало відомо, що доходи Росії від експорту нафти впали до найнижчого з середини 2023 року рівня.

До того повідомлялося, що найбільший судновий оператор Росії "Совкомфлот", який є власником десятків танкерів "тіньового" нафтового флоту, 2024 року зіткнувся з різким погіршенням фінансових результатів. Так, чистий прибуток компанії, яка до розв'язаної РФ війни проти України володіла найбільшим у світі флотом танкерів класу Aframax, а також 10 криголамами, скоротився більш ніж удвічі – з $943,3 млн до $424,4 млн.