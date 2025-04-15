Доходи Росії від експорту нафти впали на мінімум з літа 2023 року

Доходи Росії від експорту нафти впали до найнижчого з середини 2023 року рівня. Експорт російської нафти падає вже третій тиждень, а ціни впали на тлі торгової війни між США й Китаєм.

Про це свідчать розрахунки Bloomberg, передає enkorr.

Потоки сирої нафти з усіх російських портів за чотири тижні до 13 квітня впали до 3,13 млн барелів на день, найнижчого показника з лютого та приблизно на 320 тис. нижче від свого нещодавнього піка.

Валова вартість поставок сирої нафти впала приблизно на $80 млн, або на 6%, до $1,29 млрд на тиждень. Це найнижчий показник з періоду, що закінчився 16 липня 2023 року.

Росія є ключовим членом організації країн-експортерів ОПЕК+, яка на початку цього місяця вирішила прискорити заплановане збільшення пропозиції. Втім, Росія не побачить жодної суттєвої вигоди від цього кроку до жовтня, оскільки її власне збільшення спочатку компенсується глибшими скороченнями, якими вона пообіцяла компенсувати попереднє перевиробництво.

Також зазначається, що середня тижнева вартість ключових сортів експорту російської нафти впала більш ніж на $9 за барель через торгові мита президента США Дональда Трампа. Через це фактичні ціни були на 25% нижче від закладеного в російському бюджеті рівня.

Одним із наслідків зниження цін стало відновлення торгівлі російською нафтою для західних суден, яким заборонено перевозити нафту з РФ, якщо вона продається вище від граничної ціни в $60 за барель, встановленої після повномасштабного вторгнення в Україну.

Зниження цін на нафту Urals, яка торгувалася минулого тижня приблизно на $10 за барель нижче від цього рівня, призвело до збільшення використання суден, що належать західним компаніям, або використання страхування, отриманого через лондонську Міжнародну групу страхових компаній.

Таке зростання спричинене посиленими перевірками балтійських країн щодо танкерів так званого "тіньового" флоту Росії, які перевозять російські вантажі через їхні територіальні води.

Раніше повідомлялося, що Організація країн-експортерів нафти знизила цьогорічний прогноз зростання світового попиту на нафту, пославшись на дані за перший квартал і очікування впливу торгових мит, оголошених США.

Як повідомлялося, ціни на нафту знизилися 14 квітня через побоювання, що ескалація торговельної війни між США та Китаєм може послабити глобальне економічне зростання та знизити попит на пальне.

До того стало відомо, що Організація країн-експортерів нафти та її союзники вирішили прискорити збільшення видобутку нафти.

Після свого вступу на посаду президент США Дональд Трамп заявляв, що завершити війну Росії проти України вдасться швидко, якщо Саудівська Аравія та інші країни ОПЕК збільшить видобуток і знизить світові ціни на нафту.