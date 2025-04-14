ОПЕК знизила прогноз світового попиту на нафту через мита Трампа

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) знизила цьогорічний прогноз зростання світового попиту на нафту, пославшись на дані за перший квартал і очікування впливу торгових мит, оголошених США.

Про це йдеться в звіті організації за квітень, передає LIGA.net.

Як зазначається, цього року попит на нафту у світі зросте на 1,3 млн барелів на добу, що на 150 тис. барелів на добу менше за прогноз минулого місяця.

ОПЕК прогнозує, що в першому кварталі цього року попит на нафту становитиме 104,16 млн барелів на добу, у другому – 104,25 млн, у третьому – 105,35 млн, у четвертому – 106,41 млн.

Показники у першому, другому та четвертому кварталах були знижені, тоді як у третьому – трохи підвищені.

Втім, попри зниження, оцінки ОПЕК залишаються значно вищими, ніж у багатьох інших у галузі.

Адміністрація енергетичної інформації уряду США минулого тижня скоротила свій показник зростання у 2025 році на 30% – до 900 тис. барелів на день. Goldman Sachs Group очікує, що споживання зросте на 500 тис. барелів на день.

Останніми роками Організація країн-експортерів нафти припускалася помилок у своїх прогнозах. Зокрема, вона випустила прогноз на 2024 рік, який виявився оптимістичнішим, ніж прогноз по галузі в цілому, але потім шість місяців поспіль знижувала його загалом на 32%.

Як повідомлялося, ціни на нафту знизилися 14 квітня через побоювання, що ескалація торговельної війни між США та Китаєм може послабити глобальне економічне зростання та знизити попит на пальне.

До того стало відомо, що Організація країн-експортерів нафти та її союзники вирішили прискорити збільшення видобутку нафти.

Після свого вступу на посаду президент США Дональд Трамп заявляв, що завершити війну Росії проти України вдасться швидко, якщо Саудівська Аравія та інші країни ОПЕК збільшить видобуток і знизить світові ціни на нафту.