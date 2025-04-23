Найбільша держкомпанія Китаю відновила закупівлі нафти з Росії, – Reuters

Провідний азійський нафтопереробник Sinopec – найбільша державна компанія Китаю – відновив закупівлі російської нафти після короткої паузи минулого місяця, щоб оцінити ризики від санкцій, накладених США.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Як повідомляється, компанія Unipec, торговий підрозділ під керівництвом китайської державної Sinopec, купила російську нафту ESPO Blend із травневим завантаженням.

За словами джерел, кількість закуплених Unipec вантажів значно менша, ніж до оголошення січневих санкцій.

Як повідомлялося, 10 січня цього року Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти "тіньового" флоту танкерів, який дозволяє Росії експортувати нафти в обхід запроваджених країнами "Великої сімки" обмежень.

Санкції призвели до скорочення експорту російської нафти до Китаю та Індії, а китайські державні нафтові компанії Sinopec і Zhenhua Oil призупинили її закупівлі.

До того уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявляв, що Росія щороку отримує $10 млрд шляхом обходу встановленої цінового обмеження на продаж нафти в $60 за барель, що діє з 5 грудня 2022 року, додатково до значного експортного виторгу за енергоносії.