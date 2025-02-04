Росія щороку отримує $10 мільярдів через обхід обмежень цін на нафту, – уповноважений з питань санкційної політики

Росія щороку отримує $10 млрд шляхом обходу встановленої цінового обмеження на продаж нафти в $60 за барель, що діє з 5 грудня 2022 року, додатково до значного експортного виторгу за енергоносії.

Про це заявив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк у інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Лише обхід прайс-кепу з використанням цих танкерів приносить Росії не менш як $10 млрд щороку, і це не беручи до уваги її шалені прибутки від експорту енергоносіїв", – сказав Власюк.

За його словами, продовження боротьби з обходом Росією санкцій є першопріоритетним питанням.

"Ми бачимо тут багато успіхів останнім часом, як із боку європейських країн, так і з боку США, зокрема останній потужний санкційний пакет", – нагадав Власюк.

Він припустив, що результати від санкційних обмежень, які США запровадили 10 січня 2025 року, будуть вже наприкінці лютого.

За інформацією Власюка, кількість підсанкційних суден російського "тіньового флоту" після введення вищезгаданого пакету санкцій США зросла до 276 танкерів зі 160 на кінець 2024 року.

Посилаючись на KSE, Власюк навів наступні дані: обсяг експортованої росіянами нафти за минулий рік і 2023 рік майже ідентичний, проте виторг у 2024 році збільшився порівняно з показником 2023 року – $192,1 млрд проти $188,3 млрд відповідно.

Водночас нафтові доходи бюджету РФ зросли на 23% – до 10,1 трлн руб., тоді як у 2023 році вони становили 8,2 трлн руб.

"З одного боку, погано, що загальний рівень надходжень від експорту нафти в бюджет РФ залишився майже на тій самій позначці, однак із точки зору створення проблем для їхньої економіки це спрацювало чудово, оскільки забрало будь-які можливості розвиватися й модернізуватися на перспективу", – зауважив Власюк.

Нагадаємо, 10 січня цього року США оголосили про масштабний пакет санкцій проти експорту російської нафти в обхід запроваджених країнами "Великої сімки" обмежень.

Зокрема, до санкційного списку (SDN List) потрапили 183 танкери, причетні до транспортування російської нафти, а також потрапили великі російські страхові компанії – "Інгосстрах" та "Альфа-Страхування", які займаються страхуванням морського експорту нафти з Росії.

Крім того, до санкційних списків внесли велику російську нафтову компанію "Сургутнєфтєгаз", а також пов'язаний з нею "Сургутнєфтєгазбанк" та інші підприємства. Також санкції запровадили проти цілої низки дочірніх компанії великої нафтової компанії "Газпром Нєфть".

Під санкції потрапили десятки нафтотрейдерів, постачальників нафтопромислових послуг, страхових компаній та чиновників зі сфери російської енергетики.

Згодом стало відомо, що частина російського нафтового флоту змушена змінити прапор, під яким вони плавають, через тиск санкцій США та Великої Британії.