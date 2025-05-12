Совет ЕС 13 мая обсудит "карательные, финансовые и экономические санкции" против России, - СМИ

Во время заседания Совета ЕС по экономике и финансам, которое состоится 13 мая в Брюсселе, министры рассмотрят отчет о механизмах финансирования российской военной экономики.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Как говорится в письме-приглашении, подписанном председательствующим министром финансов Польши Анджеем Доманским, отчет представит директор Стокгольмского института переходной экономики Торбьерн Беккер. Он должен раскрыть реальное состояние российской экономики, что, по словам Доманского, существенно отличается от пропагандистского образа, который распространяет Кремль.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС готов ввести санкции против РФ в случае нарушения режима прекращения огня, - фон дер Ляйен

"Эта дискуссия позволит нам лучше сформировать карательные, финансовые и экономические санкции против России, поскольку мы готовимся к принятию 17-го пакета санкций", - отметил он.

Министры обсудят, как РФ финансирует войну против Украины и какие отрасли адаптировались к военной среде. Также во время заседания речь пойдет о финансировании оборонных инициатив Еврокомиссии, включая инструмент SAFE, предусматривающий до 150 млрд евро кредитов на поддержку оборонной промышленности.

Напомним, высокая представительница ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас сообщила, что ЕС активно работает над 17-м пакетом санкций против России, принятие которого может состояться уже 20 мая.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На пути к вступлению в ЕС: Украина выполнила почти 90% обязательств в сфере здравоохранения, - Ляшко