Рада ЄС 13 травня обговорить "каральні, фінансові та економічні санкції" проти Росії, - ЗМІ

Під час засідання Ради ЄС з економіки та фінансів, що відбудеться 13 травня в Брюсселі, міністри розглянуть звіт про механізми фінансування російської воєнної економіки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Як йдеться в листі-запрошенні, підписаному головуючим міністром фінансів Польщі Анджеєм Доманським, звіт представить директор Стокгольмського інституту перехідної економіки Торбйорн Беккер. Він має розкрити реальний стан російської економіки, що, за словами Доманського, суттєво відрізняється від пропагандистського образу, який поширює Кремль.

"Ця дискусія дозволить нам краще сформувати каральні, фінансові та економічні санкції проти Росії, оскільки ми готуємося до прийняття 17-го пакету санкцій", - зазначив він.

Міністри обговорять, як РФ фінансує війну проти України та які галузі адаптувалися до воєнного середовища. Також під час засідання йтиметься про фінансування оборонних ініціатив Єврокомісії, включно з інструментом SAFE, що передбачає до 150 млрд євро кредитів на підтримку оборонної промисловості.

Нагадаємо, висока представниця ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас повідомила, що ЄС активно працює над 17-м пакетом санкцій проти Росії, ухвалення якого може відбутися вже 20 травня.

