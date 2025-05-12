ЄС продовжує координувати зі США санкції проти РФ

Європейський Союз продовжує координувати санкції, що запроваджуються проти Росії, зі Сполученими Штатами, щоб вони могли бути підтримані США.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо на брифінгу у Брюсселі 12 травня.

Так, за її словами, Євросоюз продовжує проводити консультації зі США щодо санкцій проти Росії.

"Протягом останніх років ми дуже тісно співпрацювали зі США в плані координації санкцій проти Росії. І ми продовжуємо це робити, намагаючись переконатися, що кожного разу, коли ми запроваджуємо санкції, наскільки це можливо, це також може бути підтримано Сполученими Штатами", – зазначила Піньо.

Раніше повідомлялося, що Рада ЄС 13 травня обговорить "каральні, фінансові та економічні санкції" проти Росії.

Нагадаємо, висока представниця ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас повідомила, що ЄС активно працює над 17-м пакетом санкцій проти Росії, ухвалення якого може відбутися вже 20 травня.