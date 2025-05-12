Сибіга провів переговори із ключовими союзниками України: Скоординували подальші мирні зусилля та санкції проти РФ
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів спільні телефонні переговори із колегами з Великої Британії, Німеччини, Польщі, США, Франції та ЄС.
Про це Сибіга повідомив у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
"У розвиток попередніх контактів Президента України Володимира Зеленського, провів конструктивні спільні телефонні переговори з колегами з Франції, Німеччини, Польщі, Великої Британії, Сполучених Штатів та Європейського Союзу. Було надзвичайно важливо розпочати цей вирішальний тиждень зі змістовної розмови в такому форматі про наступні кроки у просуванні миру", - йдеться в повідомленні.
Сибіга наголосив, що Росія наразі ігнорує пропозицію про припинення вогню та продовжує атакувати вздовж усієї лінії фронту.
"Я також повторив, що Україна залишається повністю відданою мирним зусиллям. Усі дії України демонструють конструктивний підхід. Я наголосив на сміливому рішенні Президента Зеленського висловити готовність до зустрічі з Путіним у четвер, а також на відсутності досі відповіді з російської сторони. Щоб дипломатія була ефективною та дала шанс миру, на фронті має бути тиша. Ось чому повне, безумовне та тривале припинення вогню протягом щонайменше 30 днів залишається критично важливим", - додав міністр.
За словами Сибіги, сторони скоординували подальші мирні зусилля найближчими днями, а також санкції та інші кроки, які можуть бути здійснені, якщо Росія продовжуватиме відкидати припинення вогню та мирні зусилля.
