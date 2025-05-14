УКР
Склад делегації РФ для переговорів у Туреччині озвучать тоді, коли доручить Путін, - Пєсков

Переговори України та РФ у Стамбулі. Що кажуть у Кремлі

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що склад делегації РФ, яка поїде до Стамбула, озвучать, коли надійде відповідна вказівка Путіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

За його словами, все сказане главою держави в ніч з 10 на 11 травня зберігає актуальність, представники Росії чекатимуть на українську сторону в четвер.

Читайте: Сибіга сьогодні відвідає Туреччину: координуватимуть зусилля для досягнення миру

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.

Також читайте: Сибіга про заяву глав МЗС "Веймар+": Путін повинен розуміти, що відмова від миру має свою ціну

