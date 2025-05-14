Склад делегації РФ для переговорів у Туреччині озвучать тоді, коли доручить Путін, - Пєсков

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що склад делегації РФ, яка поїде до Стамбула, озвучать, коли надійде відповідна вказівка Путіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

За його словами, все сказане главою держави в ніч з 10 на 11 травня зберігає актуальність, представники Росії чекатимуть на українську сторону в четвер.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.

