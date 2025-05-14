Пєсков про переговори з Україною в Стамбулі: "Усі тези Росії на столі"

Речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував участь російської делегації у переговорах з Україною в Стамбулі.

Його заяву цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

"Усі тези Росії на столі", - сказав Пєсков.

Крім того, у МЗС Туреччини додали, що формат переговорів щодо України в Стамбулі ще не визначено.

"Сторони конфлікту в Україні зараз намагаються узгодити позиції, намагаючись не поступатися ними, але намір для переговорів є", - сказав глава МЗС Туреччини Хакан Фідан.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.

