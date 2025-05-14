УКР
Пєсков про переговори з Україною в Стамбулі: "Усі тези Росії на столі"

Речник Кремля Дмитро Пєсков

Речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував участь російської делегації у переговорах з Україною в Стамбулі.

Його заяву цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

"Усі тези Росії на столі", - сказав Пєсков. 

Крім того, у МЗС Туреччини додали, що формат переговорів щодо України в Стамбулі ще не визначено. 

"Сторони конфлікту в Україні зараз намагаються узгодити позиції, намагаючись не поступатися ними, але намір для переговорів є", - сказав глава МЗС Туреччини Хакан Фідан. 

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.

Топ коментарі
+15
Ну, можна вилізти на цей стіл та смачно насрати на ці тези.
показати весь коментар
14.05.2025 15:32 Відповісти
+9
Далі? Підтертися мордою піськова.
показати весь коментар
14.05.2025 15:49 Відповісти
+7
"Усі тези Росії на столі" А де фуйло?
показати весь коментар
14.05.2025 15:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну, можна вилізти на цей стіл та смачно насрати на ці тези.
показати весь коментар
14.05.2025 15:32 Відповісти
І? Далі що?
показати весь коментар
14.05.2025 15:46 Відповісти
Далі? Підтертися мордою піськова.
показати весь коментар
14.05.2025 15:49 Відповісти
Зрозуміло. Сам де? Сподіваюсь, в окопі підтираєшся, такий войовничий і безкомпромісний.
показати весь коментар
14.05.2025 15:51 Відповісти
Пропонуєш прийняти капітуляцію від ***** ?
показати весь коментар
14.05.2025 15:55 Відповісти
А ти що пропонуєш?
показати весь коментар
14.05.2025 15:56 Відповісти
Пропоную ембарго повне на енергоносії ,метали з рф та величезну військову допомогу Україні
показати весь коментар
14.05.2025 16:01 Відповісти
А реалістичні пропозиції є?
показати весь коментар
14.05.2025 16:03 Відповісти
Що ж тут нереалістичного, незамінімиє ви не наші чебу рахі ? Все так і буде, жаль що піздно, ой зря ви,падли,напали на Україну ,міфічні бандеровці вам покажуться шалунами...
показати весь коментар
15.05.2025 07:51 Відповісти
Тєлємарахвон - наше всьо. Зрозуміло...
показати весь коментар
15.05.2025 07:55 Відповісти
А чому в тебе пердак запалав, Стьопа? Хочеш Херсон та Запоріжжя кацапам віддати? Чи санкції з кацапні зняти?
показати весь коментар
14.05.2025 16:02 Відповісти
Нащо ти сереш, падло? Ти ж не в Україні, сиди тихо і не гавкай.
показати весь коментар
14.05.2025 16:17 Відповісти
Ще й про "окопи" щось киздить, мразота. Пішов на хєр звідси.
показати весь коментар
14.05.2025 16:18 Відповісти
Що, ухилянт, істериш? А в окопи? Чи за кордоном безпечніше воювати?
показати весь коментар
14.05.2025 16:56 Відповісти
У кацапських опущених слово окопи в методиках прописане, як найбільш необхідне до вживання, там або " а ти что в окопах (с окопов пишеш?), або " а ти троль подоляцкий" в загальному вичислити немочів легко
показати весь коментар
14.05.2025 20:40 Відповісти
На фронті окопи - найбільш розповсюджений і найбільш необхідний вид захисту. Тому і найбільше вживається такий вираз. Але тобі, ні дня не служившому і, тим більше, не воювавшому, це не відомо. Для тебе окопи існують лише в кацапських методичках. Схоже, ті методички ти регулярно отримуєш від свого фсбшного куратора, раз знаєш, що там написано.
показати весь коментар
15.05.2025 08:04 Відповісти
Пішов на х.й опущений, у війську з 26.02.2022, і не перший раз
показати весь коментар
15.05.2025 14:54 Відповісти
"Усі тези Росії на столі" А де фуйло?
показати весь коментар
14.05.2025 15:34 Відповісти
На чумадані.
показати весь коментар
14.05.2025 15:38 Відповісти
Знаем мы ваши тезисы, с которыми нужно не в Стамбул ехать а в лучшем случае к психиатру, ну да придется подыграть рыжему...
показати весь коментар
14.05.2025 15:46 Відповісти
Збери ті тези та повісь на гвіздок в свойому "нужніку".
показати весь коментар
14.05.2025 15:47 Відповісти
Нічого не змінилося в тих тезах, то який зиск з цієї мітушні?
показати весь коментар
14.05.2025 16:01 Відповісти
Це питання до американського рижого дурня
показати весь коментар
14.05.2025 16:37 Відповісти
Цим лишньохромосомии не про тези на столі потрібно піклуватися, а про те як хоча б при своїх залишитися, і недопустити з під.арашкою через війну з Україною такого як стало з гнилим совком через війну в Афганістані! Та і що б там не говорив чубатий про відсутність козирів в України, а у нас на руках таки роял флеш!
показати весь коментар
14.05.2025 16:01 Відповісти
Тези:
1. путін - #уйло
2. рф - рашиська педірація
3. народ рф - мразота
показати весь коментар
14.05.2025 16:21 Відповісти
тези ...на столі..
саме хло боїться приїхати..
показати весь коментар
14.05.2025 17:03 Відповісти
 
 