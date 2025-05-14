РУС
3 605 60

Зеленский о приезде Путина в Стамбул: Шансы есть, но он боится

Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что не верит в приезд российского диктатора Владимира Путина в Стамбул 15 мая на прямые переговоры с ним, хотя шансы все же есть.

Об этом глава государства рассказал в интервью Spiegel, сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленский вспомнил о телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По его словам, он сказал турецкому коллеге, что его устраивает любое место для встречи, но "Анкара лучше".

"Во-первых, я не очень верю, что сам Путин способен встретиться. Мне кажется, что он боится. Хотя, если он почувствует сильный удар по своей экономике, то его народ, россияне, почувствуют это тоже? Поэтому, на мой взгляд, шансы на его приезд все же есть", - подчеркнул глава государства.

Читайте также: Трамп не прилетит в Стамбул 15 мая, он может встретиться там с Путиным "в ближайшие дни", - Bloomberg

На уточняющий вопрос о вероятности приезда Путина в процентах, Зеленский ответил, что не знает.

"Но я знаю: как только объявят, что я встречаюсь с Эрдоганом в Анкаре, россияне скажут: смотрите, как украинцы уже откладывают встречу. И тогда начинаются манипуляции. Поэтому я сказал: передайте Турции, что я также готов встретиться в Стамбуле", - сказал президент.

Зеленский добавил, что готов поехать в Стамбул, если туда приедет лично Путин и выразил уверенность, что турецкий лидер полетел бы туда с ним.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Надо убедить Трампа, что Путин врет и тормозит мирные процессы, - Зеленский

