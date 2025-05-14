Зеленский о приезде Путина в Стамбул: Шансы есть, но он боится

Президент Владимир Зеленский заявил, что не верит в приезд российского диктатора Владимира Путина в Стамбул 15 мая на прямые переговоры с ним, хотя шансы все же есть.

Зеленский вспомнил о телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Зеленский вспомнил о телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По его словам, он сказал турецкому коллеге, что его устраивает любое место для встречи, но "Анкара лучше".

"Во-первых, я не очень верю, что сам Путин способен встретиться. Мне кажется, что он боится. Хотя, если он почувствует сильный удар по своей экономике, то его народ, россияне, почувствуют это тоже? Поэтому, на мой взгляд, шансы на его приезд все же есть", - подчеркнул глава государства.

На уточняющий вопрос о вероятности приезда Путина в процентах, Зеленский ответил, что не знает.

"Но я знаю: как только объявят, что я встречаюсь с Эрдоганом в Анкаре, россияне скажут: смотрите, как украинцы уже откладывают встречу. И тогда начинаются манипуляции. Поэтому я сказал: передайте Турции, что я также готов встретиться в Стамбуле", - сказал президент.

Зеленский добавил, что готов поехать в Стамбул, если туда приедет лично Путин и выразил уверенность, что турецкий лидер полетел бы туда с ним.

