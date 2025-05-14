Зеленский о приезде Путина в Стамбул: Шансы есть, но он боится
Президент Владимир Зеленский заявил, что не верит в приезд российского диктатора Владимира Путина в Стамбул 15 мая на прямые переговоры с ним, хотя шансы все же есть.
Об этом глава государства рассказал в интервью Spiegel, сообщает Цензор.НЕТ.
Зеленский вспомнил о телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
По его словам, он сказал турецкому коллеге, что его устраивает любое место для встречи, но "Анкара лучше".
"Во-первых, я не очень верю, что сам Путин способен встретиться. Мне кажется, что он боится. Хотя, если он почувствует сильный удар по своей экономике, то его народ, россияне, почувствуют это тоже? Поэтому, на мой взгляд, шансы на его приезд все же есть", - подчеркнул глава государства.
На уточняющий вопрос о вероятности приезда Путина в процентах, Зеленский ответил, что не знает.
"Но я знаю: как только объявят, что я встречаюсь с Эрдоганом в Анкаре, россияне скажут: смотрите, как украинцы уже откладывают встречу. И тогда начинаются манипуляции. Поэтому я сказал: передайте Турции, что я также готов встретиться в Стамбуле", - сказал президент.
Зеленский добавил, что готов поехать в Стамбул, если туда приедет лично Путин и выразил уверенность, что турецкий лидер полетел бы туда с ним.
Чи ти справді думаєш що видатні переговорні якості бубосі щось змінять в вимогах ху-йла? Який, мать його, сенс в цьому, крім мокрих трусів фанатів?
Крайне ничтожная сущность...
воно - юрист, выпускник юридического факультета криворогова университета!
про чємоданного, чи про панталонного?
у всьому рудому вгодив. копалини здав. у стамбул примчався.
в кевене добре навчився.
де б ще, поплазувати?
плідор хорошо шо Ай-Петрі заборонили купувати. Так переможемо!
замість тонкої дипломатичної гри, включив свій улюблений кевене.
конкурс капітанів.
хто кого переригоче.
то ж, не нехтуйте повітряною тривогою.
відповідь від плєшивого буде дуже кривавою!
ПЛідур нарешті визнав що він русня. пілдоре це найпростіше сказати, що "неможливість переговорів з путіним" - це російський наратив.
Але давайте відкриємо підписане вами Рішення РНБО від 30 вересня 2022 року https://www.president.gov.ua/documents/6792022-44249 де в першому пункті чорним по білому написано:
"Констатувати неможливість проведення переговорів з Президентом Російської Федерації В.Путіним".
Vолодимире Олександровичу ZЕмленське, ви десь тут бачите: Констатувати неможливість проведення переговорів з Президентом Російської Федерації В.Путіним, ОКРІМ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО? Бо ми не бачимо такого.