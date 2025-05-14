Зеленський про приїзд Путіна у Стамбул: Шанси є, але він боїться

Президент Володимир Зеленський заявив, що не вірить у приїзд російського диктатора Володимира Путіна до Стамбула 15 травня на прямі переговори з ним, хоча шанси все ж є.

Про це голова держави розповів в інтерв’ю Spiegel, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зеленський згадав про телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

За його словами, він сказав турецькому колезі, що його влаштовує будь-яке місце для зустрічі, але "Анкара краще".

"По-перше, я не дуже вірю, що сам Путін здатен зустрітися. Мені здається, що він боїться. Хоча, якщо він відчує сильний удар по своїй економіці, то його народ, росіяни, відчують це теж? Тому, на мій погляд, шанси на його приїзд все ж таки є", - наголосив глава держави.

На уточнювальне питання щодо вірогідності приїзду Путіна у відсотках, Зеленський відповів, що не знає.

"Але я знаю: як тільки оголосять, що я зустрічаюся з Ердоганом в Анкарі, росіяни скажуть: дивіться, як українці вже відкладають зустріч. І тоді починаються маніпуляції. Тому я сказав: передайте Туреччині, що я також готовий зустрітися в Стамбулі", - сказав президент.

Зеленський додав, що готовий поїхати до Стамбула, якщо туди приїде особисто Путін та висловив упевненість, що турецький лідер полетів би туди з ним.

