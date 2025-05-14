УКР
Зеленський про приїзд Путіна у Стамбул: Шанси є, але він боїться

Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що не вірить у приїзд російського диктатора Володимира Путіна до Стамбула 15 травня на прямі переговори з ним, хоча шанси все ж є.

Про це голова держави розповів в інтерв’ю Spiegel, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зеленський згадав про телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

За його словами, він сказав турецькому колезі, що його влаштовує будь-яке місце для зустрічі, але "Анкара краще".

"По-перше, я не дуже вірю, що сам Путін здатен зустрітися. Мені здається, що він боїться. Хоча, якщо він відчує сильний удар по своїй економіці, то його народ, росіяни, відчують це теж? Тому, на мій погляд, шанси на його приїзд все ж таки є", - наголосив глава держави.

Читайте також: Трамп не прилетить у Стамбул 15 травня, він може зустрітися там з Путіним "найближчими днями", - Bloomberg

На уточнювальне питання щодо вірогідності приїзду Путіна у відсотках, Зеленський відповів, що не знає.

"Але я знаю: як тільки оголосять, що я зустрічаюся з Ердоганом в Анкарі, росіяни скажуть: дивіться, як українці вже відкладають зустріч. І тоді починаються маніпуляції. Тому я сказав: передайте Туреччині, що я також готовий зустрітися в Стамбулі", - сказав президент.

Зеленський додав, що готовий поїхати до Стамбула, якщо туди приїде особисто Путін та висловив упевненість, що турецький лідер полетів би туди з ним.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Треба переконати Трампа, що Путін бреше і гальмує мирні процеси, - Зеленський

Зеленський Володимир (25185) путін володимир (24621) Стамбул (243) переговори з Росією (1407)
+11
Тебя все боятся, даже на саммит НАТО не позвали.
показати весь коментар
14.05.2025 17:35 Відповісти
+11
і оця необрана зе!гніда, сьомий рік буде керувати воюючою країною.
замість тонкої дипломатичної гри, включив свій улюблений кевене.
конкурс капітанів.
хто кого переригоче.
то ж, не нехтуйте повітряною тривогою.
відповідь від плєшивого буде дуже кривавою!
показати весь коментар
14.05.2025 17:52 Відповісти
+10
Тролінг ради тролінга. Має бути якась мета, а її нема...
показати весь коментар
14.05.2025 17:14 Відповісти
🤣🤣🤣
показати весь коментар
14.05.2025 17:11 Відповісти
То він так ***** тролить...
показати весь коментар
14.05.2025 17:14 Відповісти
ЦЕ ПЕРЕМОГА!
показати весь коментар
14.05.2025 20:23 Відповісти
А до чого тут перемога?
показати весь коментар
14.05.2025 20:36 Відповісти
Жалюгідний, ти не зрозумієш...
показати весь коментар
14.05.2025 22:42 Відповісти
А ти телепень, який хотів повийожуватись і обісрався.
показати весь коментар
14.05.2025 23:17 Відповісти
Обісраний ти давно, але не розумієш...
показати весь коментар
16.05.2025 19:44 Відповісти
Добре шо ти розуієш шо обісрався
показати весь коментар
16.05.2025 20:11 Відповісти
Ні ну тролінг ***** вийнятковий ! Мені заходить
показати весь коментар
14.05.2025 17:12 Відповісти
Тролінг ради тролінга. Має бути якась мета, а її нема...
показати весь коментар
14.05.2025 17:14 Відповісти
Те , що ти чогось не розумієш зовсім не означає , що цього нема ...))
показати весь коментар
14.05.2025 17:43 Відповісти
У випадку з Зебілом - означає. Наприклад ніхто не бачив його мозок, але 6+ років правління доводять що його в нього якраз нема.
показати весь коментар
14.05.2025 17:48 Відповісти
У випадку з кацапськими бидлотроляками - гавкати на Президента України і на українців - це їхня нікчекмна робота !
показати весь коментар
14.05.2025 18:00 Відповісти
Я бачу ти просвєтльонний, - поясни нам тупим в чому сенс зустрічі бубосі з ху-йлом? Що бубося від нього ще не чув, про що він хоче "поговорити"?
Чи ти справді думаєш що видатні переговорні якості бубосі щось змінять в вимогах ху-йла? Який, мать його, сенс в цьому, крім мокрих трусів фанатів?
показати весь коментар
14.05.2025 18:16 Відповісти
Портников же все пояснив, - метою поїздки в Істанбул є показати Трампу, що *уйло не хоче припинення вогню. Щоб Трамп дав добро на пекельні санкції, які анонсував Ліндсі Грем
показати весь коментар
14.05.2025 19:30 Відповісти
москалям, кацапам та їхньому пацюку хвилини спокою не буде і це вже добре. пуйло зара перед усім світом виглядає повним обісратим боягузом, чи вам шкода? ))
показати весь коментар
14.05.2025 21:12 Відповісти
Який сенс вашої зустрічі? Що це дасть?
показати весь коментар
14.05.2025 17:15 Відповісти
Ну звісно ху...о не приїде, гниду гамномарафон буде славить як переможця, на фронті без змін - рашисти йдуть і захоплюють теріторію України, рейтинг гниди росте - ну просто повна шизофренія в Україні.
показати весь коментар
14.05.2025 17:59 Відповісти
Шось ти дуже роздухарився
показати весь коментар
14.05.2025 17:16 Відповісти
Дай, Боже, нашому теляті вовка з'їсти!
показати весь коментар
14.05.2025 17:57 Відповісти
Дурачків всі бояться
показати весь коментар
14.05.2025 17:19 Відповісти
З дурачків сміються, бояться тріппера.
показати весь коментар
14.05.2025 21:52 Відповісти
Ти вже в Нормандії в 2019 його так залякав, що він воєнку посилив і вторнувся в 22му
показати весь коментар
14.05.2025 17:19 Відповісти
***** крайне ссыкливое существо. 0 дебатов, все конкуренты убиты, оно не приемлет даже журналистов с независимой повесткой.
Крайне ничтожная сущность...
показати весь коментар
14.05.2025 17:20 Відповісти
Так злякався ,аж обісрався , зєлю ковбасить що путлєр не сприймає його за рівню собі . От думає путлєр - " в мене є свій придворний клоун -галустян ,навіщо мені ще один клоун " тим більше що зєля є дружбаном галустяна ще з кавеенівських часів ,а після того як відростив бороду став схожим на галустяна навіть зовні , як рідний брат.
показати весь коментар
14.05.2025 17:23 Відповісти
вірменський єврей малорос та український єврей малорос, братья на вєк!
показати весь коментар
14.05.2025 17:55 Відповісти
Що ти,плять,несеш?
показати весь коментар
14.05.2025 17:23 Відповісти
- Коли чєловєк нє такий как вобщє, потому одін такой, а другий такой, і ум у нього нє для танциванія, а для устройства сєбя, для розвязкі свого сущєствованія, для свєдєнія обхождєнія, і когда такой чєловєк, єслі он вчьоний, подиміться умом своїм за хмари і там умом своім становітся - подиміться ще вище од Лаврської колокольні, і когда он с тудова глянєт вниз на людей, так вони здаються йому такі, такі махонькіє-махонькіє, всьоодно як пацюкі, пардон як кріси. Потому што ето-же ЧЕЛАВЄК, а тот которий он ета тоже чєловєк нівчьоний, но і……… зачєм же, ето ж вєдь очєнь і очєнь. Да - Да, …… но НЄТ.
показати весь коментар
14.05.2025 17:39 Відповісти
73%

показати весь коментар
14.05.2025 20:28 Відповісти
вы, того, не того...
воно - юрист, выпускник юридического факультета криворогова университета!
показати весь коментар
14.05.2025 19:15 Відповісти
Гопнічєскоє очько облєзлого нєдомєрка - оно такоє чувствітєльное!
показати весь коментар
14.05.2025 17:31 Відповісти
ти, про кого?
про чємоданного, чи про панталонного?
показати весь коментар
14.05.2025 17:56 Відповісти
Він би приїхав,але йому це не треба
показати весь коментар
14.05.2025 17:31 Відповісти
Та чего боятся ,мы же его не больно зарежем, чик и он уже в кателке со смолой принимает горячую ванну.
показати весь коментар
14.05.2025 17:32 Відповісти
Краще ось це - https://www.youtube.com/watch?v=Xy_RjirDf5A
показати весь коментар
14.05.2025 18:01 Відповісти
Ексклюзивна творчість свідків надпотужного Голобородькі...
показати весь коментар
14.05.2025 18:36 Відповісти
Тебя все боятся, даже на саммит НАТО не позвали.
показати весь коментар
14.05.2025 17:35 Відповісти
🤣👏
показати весь коментар
14.05.2025 19:51 Відповісти
Гарно ***** потролив ! ......
показати весь коментар
14.05.2025 17:37 Відповісти
зараз йтого звьоздний час.
у всьому рудому вгодив. копалини здав. у стамбул примчався.
в кевене добре навчився.
де б ще, поплазувати?
показати весь коментар
14.05.2025 17:58 Відповісти
ЗЕплідор хорошо шо Ай-Петрі заборонили купувати. Так переможемо!
показати весь коментар
14.05.2025 17:42 Відповісти
показати весь коментар
14.05.2025 17:51 Відповісти
і оця необрана зе!гніда, сьомий рік буде керувати воюючою країною.
замість тонкої дипломатичної гри, включив свій улюблений кевене.
конкурс капітанів.
хто кого переригоче.
то ж, не нехтуйте повітряною тривогою.
відповідь від плєшивого буде дуже кривавою!
показати весь коментар
14.05.2025 17:52 Відповісти
та навряд чи він тебе боїться, Вова. ти тут вже не заганяй. він просто тебе зневажає і зустрічатися буде тільки з Рудим, а не з тобою. він навіть з європейцями не хоче зустрічатися, бо не вважає їх рівними собі. куди там вже тобі. Тож краще збав свою риторику непотрібну і готуйся до зустрічі, менше лепечи непотрібного. бо після можливої розмови віч-на-віч з Чубом, Чуб потім зустрінеться із тобою і буде тебе склоняти робити те, про що його попросить ху йло. от тоді, Вова, ху йло вже з тебе буде сміятися. Тож не потрібно тут зараз газувати із своїми відосіками, бо потім може статися так, шо тобі буде не до сміху.
показати весь коментар
14.05.2025 17:57 Відповісти
тупе зауваження. про моє захоплення ху йлом. а ти що, справді вважаєш що ху йло не зневажає Вову? то ти помиляєшся. як і ті помиляються, хто вважає, що ху йло не приїде на зустріч із Зе у Стамбул, бо боїться його. якщо зараз Чуб його уболтає приїхати, то щоб не драконити Чуба ху йло приїде туди. і не тому що він поважає Чуба чи боїться його, а більше тому, щоб відстрочити посилення санкцій. тому і не хоче через це попасти у немилість до Чуба.
показати весь коментар
14.05.2025 18:15 Відповісти
ага. )
показати весь коментар
14.05.2025 18:36 Відповісти
ПЛідур нарешті визнав що він русня.
показати весь коментар
14.05.2025 18:30 Відповісти
Володимире Олександровичу ЗЕпілдоре це найпростіше сказати, що "неможливість переговорів з путіним" - це російський наратив.

Але давайте відкриємо підписане вами Рішення РНБО від 30 вересня 2022 року https://www.president.gov.ua/documents/6792022-44249 де в першому пункті чорним по білому написано:

"Констатувати неможливість проведення переговорів з Президентом Російської Федерації В.Путіним".

Vолодимире Олександровичу ZЕмленське, ви десь тут бачите: Констатувати неможливість проведення переговорів з Президентом Російської Федерації В.Путіним, ОКРІМ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО? Бо ми не бачимо такого.
показати весь коментар
14.05.2025 18:36 Відповісти
Не приїде, бо холодильник до літака не влазить.
показати весь коментар
14.05.2025 18:34 Відповісти
Пу боїться ваву? Нова сценка кварталу 95.
показати весь коментар
14.05.2025 19:03 Відповісти
пуйло вірусу боїться та власної охорони. і взагалі живих людей, усіх.
показати весь коментар
14.05.2025 21:14 Відповісти
🤡
показати весь коментар
14.05.2025 19:44 Відповісти
Вечерний кралврал.
показати весь коментар
15.05.2025 00:13 Відповісти
 
 