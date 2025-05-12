Україна готова до прямих перемовин із Путіним, - Зеленський провів розмову з Ердоганом

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та обговорив ключові деталі зустрічі у Стамбулі, яка може допомогти в закінченні російсько-української війни.

Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський подякував за підтримку та готовність на найвищому рівні сприяти дипломатії.

"Однаково бачимо необхідність припинення вогню. Також потрібно, щоб партнери забезпечили моніторинг припинення вогню. Ми готові до прямих перемовин із Путіним. І дуже важливо, що ми всі разом у Європі працюємо заради довгострокового гарантування безпеки. Будемо в постійному контакті з Америкою", - наголосив президент.

Сторони домовилися про подальшу спільну роботу заради того, щоб мир був.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський підтримав заяву Трампа про можливий візит у Стамбул: Це правильна ідея

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.

Після цього Трамп висловив сподівання, що Росія погодиться на 30-денне припинення вогню у війні проти України, та розмірковує про візит в Туреччину, де можуть відбутися прямі переговори двох країн щодо завершення війни.