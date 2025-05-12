УКР
Україна готова до прямих перемовин із Путіним, - Зеленський провів розмову з Ердоганом

Зеленський та Ердоган обговорили зустріч у Стамбулі 15 травня

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та обговорив ключові деталі зустрічі у Стамбулі, яка може допомогти в закінченні російсько-української війни. 

Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський подякував за підтримку та готовність на найвищому рівні сприяти дипломатії.

"Однаково бачимо необхідність припинення вогню. Також потрібно, щоб партнери забезпечили моніторинг припинення вогню. Ми готові до прямих перемовин із Путіним. І дуже важливо, що ми всі разом у Європі працюємо заради довгострокового гарантування безпеки. Будемо в постійному контакті з Америкою", - наголосив президент. 

Сторони домовилися про подальшу спільну роботу заради того, щоб мир був.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.

Після цього Трамп висловив сподівання, що Росія погодиться на 30-денне припинення вогню у війні проти України, та розмірковує про візит в Туреччину, де можуть відбутися прямі переговори двох країн щодо завершення війни.

+21
Переговори про що??? Може правильніше сказати що Україна а точніше Зеленський готовий виконати всі ультиматуми ***** і підписати капітуляцію? Бо переговорами тут і не пахне. ***** абсолютно нічого не збирається давати Україні взамін. Це як би вовк запросив зайця на вечерю. Результат буде один
12.05.2025 20:17 Відповісти
12.05.2025 20:17 Відповісти
+13
Ну да, Вавчік в стійці на колінах просто звір...
12.05.2025 20:27 Відповісти
12.05.2025 20:27 Відповісти
+12
А що, вже вогонь припинили????
12.05.2025 20:16 Відповісти
12.05.2025 20:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не пiдведи! Двiйний бросок через бедро, залом рукi на пораженiе!
12.05.2025 20:14 Відповісти
12.05.2025 20:14 Відповісти
Ну да, Вавчік в стійці на колінах просто звір...
12.05.2025 20:27 Відповісти
12.05.2025 20:27 Відповісти
Головне, щоб губи та щоки ЗЄ витримали напруженість перемовин.
12.05.2025 20:30 Відповісти
12.05.2025 20:30 Відповісти
12.05.2025 21:02 Відповісти
12.05.2025 21:02 Відповісти
Той, що ліворуч, бьється тільки **** об рояль.
Той, що праворуч, взагалі сам ніколи не бьється.

А з Трампа суддя, як з лайна куля.
12.05.2025 21:17 Відповісти
12.05.2025 21:17 Відповісти
Це реклама трьох куп лайна?
13.05.2025 07:11 Відповісти
13.05.2025 07:11 Відповісти
Тільки пояс шахіда.Одразу вирішаться дві проблеми
12.05.2025 20:50 Відповісти
12.05.2025 20:50 Відповісти
Це було б ідеально. 🤣 Два ***** одним махом.
12.05.2025 21:18 Відповісти
12.05.2025 21:18 Відповісти
А що, вже вогонь припинили????
12.05.2025 20:16 Відповісти
12.05.2025 20:16 Відповісти
Переговори про що??? Може правильніше сказати що Україна а точніше Зеленський готовий виконати всі ультиматуми ***** і підписати капітуляцію? Бо переговорами тут і не пахне. ***** абсолютно нічого не збирається давати Україні взамін. Це як би вовк запросив зайця на вечерю. Результат буде один
12.05.2025 20:17 Відповісти
12.05.2025 20:17 Відповісти
Злазь з печі та йди в окопи ..непримиренний ти наш
12.05.2025 20:23 Відповісти
12.05.2025 20:23 Відповісти
Для чого ти за Зеленського голосував?
12.05.2025 20:32 Відповісти
12.05.2025 20:32 Відповісти
Путін напав не для того,щоб нам щось давати взамін.Ми сами повінни взяти свое.
12.05.2025 20:23 Відповісти
12.05.2025 20:23 Відповісти
це неначе на болоті природному зустрілися вуж і жаба або крокодил і зебра, який результат зустрічі
12.05.2025 21:41 Відповісти
12.05.2025 21:41 Відповісти
Ага, Зюзя ж перемовник від бога...
12.05.2025 20:20 Відповісти
12.05.2025 20:20 Відповісти
Да ладно.Когда прессконференция у Зеленського,вся Украина волосся рве на голові,бо нічого не розуміе.Таки і повінен бути перемовник. У нього талант на це .
12.05.2025 20:25 Відповісти
12.05.2025 20:25 Відповісти
- без припинення вогню
- умови не мінялись

Я ж кажу ЗЕ прогнули повністю. Трамп показав офшори і він підписав про надра і тепер віддасть і все інше
12.05.2025 20:21 Відповісти
12.05.2025 20:21 Відповісти
Не нервуйте.Все буде Украіна.
12.05.2025 20:26 Відповісти
12.05.2025 20:26 Відповісти
Тільки на якій території і під яким прапором...
13.05.2025 07:13 Відповісти
13.05.2025 07:13 Відповісти
Моніка своєю напускною рішучістю може всих розглякати...
12.05.2025 20:24 Відповісти
12.05.2025 20:24 Відповісти
А шо "спочатку припинененя вогню" вже проїхали?

Ну отак і приїдемо до визнання окупованих територій, скорочення армії, припинення західої допомоги, зняття санкцій з РФ.
12.05.2025 20:35 Відповісти
12.05.2025 20:35 Відповісти
Я прийшов тебе нема
12.05.2025 20:37 Відповісти
12.05.2025 20:37 Відповісти
Знову нічого не каже про перемогу і справедливий мир Підозріло
12.05.2025 20:38 Відповісти
12.05.2025 20:38 Відповісти
12.05.2025 20:46 Відповісти
12.05.2025 20:46 Відповісти
Вава, не надірвись тільки, і мешти на підборах не забудь
12.05.2025 20:40 Відповісти
12.05.2025 20:40 Відповісти
Зелі є що сказати таваріщу Пуйлу. Вибачитись за невиконання обіцяного, відзвітувати за успіхи, і пообіцяти наступне. Стамбул 2 вже чекає.
12.05.2025 20:43 Відповісти
12.05.2025 20:43 Відповісти
хто цього дебіла обрав, сидить в футболочці на посаді презедента нах
12.05.2025 20:57 Відповісти
12.05.2025 20:57 Відповісти
Ох нікуя собі Вова зарядив!
Прямі перемовини.
Царь гори!
Наколінники не забудь вдягнути Вова, бо довго будеш шукати мир ☮️ в дупі у х#йл@.
12.05.2025 20:58 Відповісти
12.05.2025 20:58 Відповісти
Зеленский сделал лучший ход, Трампло & ***** ниже плинтуса!
Украине следует требовать безоговорочных переговоров с участием всех желающих посредников, прессы и общественности.
Предъявлять 2-3 встречных требования на каждое выдвинутое кацапсинами условие.
Призывать к прекращению огня и перемирию, продолжая истребление кацапсин на всех направлениях и всеми доступными средствами.
Салют Президенту Зеленскому!!!
12.05.2025 21:04 Відповісти
12.05.2025 21:04 Відповісти
Украина может требовать что угодно,но кого это волнует?Не будь таким наивным.Мы не в том положении,что бы что то требовать.
12.05.2025 21:10 Відповісти
12.05.2025 21:10 Відповісти
Перший замріяний дебіл...
12.05.2025 21:20 Відповісти
12.05.2025 21:20 Відповісти
Знову санітари забухали...
13.05.2025 07:15 Відповісти
13.05.2025 07:15 Відповісти
Тримайте ішака за роги, бо воно вже готове.
12.05.2025 21:12 Відповісти
12.05.2025 21:12 Відповісти
Вообще не понял. Чем Эрдоган может повлиять на рашку. И вообще какое его дело.
12.05.2025 21:36 Відповісти
12.05.2025 21:36 Відповісти
Янелох засидівся,хоче пропіаритися. Про що говорити кг з міжнародним злочинцем та вбивцею? Нормальні люди брезгують з тютєю зустрічатися. А ти руку потиснеш та в очі будеш заглядати? Не бридко?
12.05.2025 23:35 Відповісти
12.05.2025 23:35 Відповісти
Може дати наркозалежному когнітивний тест перед початком переговорів чи дунуть якщо це допоможе створити новий план перемоги за три дні
13.05.2025 00:57 Відповісти
13.05.2025 00:57 Відповісти
Бовдур себе політиком возомнив.Без участі єс ***** тебе просто зїсть
12.08.2025 17:35 Відповісти
12.08.2025 17:35 Відповісти
 
 