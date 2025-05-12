РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10048 посетителей онлайн
Новости Прекращение огня между Украиной и РФ Переговоры в Турции Разговор Зеленского и Эрдогана
2 633 37

Украина готова к прямым переговорам с Путиным, - Зеленский провел разговор с Эрдоганом

Зеленский и Эрдоган обсудили встречу в Стамбуле 15 мая.

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудил ключевые детали встречи в Стамбуле, которая может помочь в окончании российско-украинской войны.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский поблагодарил за поддержку и готовность на самом высоком уровне способствовать дипломатии.

"Все равно видим необходимость прекращения огня. Также нужно, чтобы партнеры обеспечили мониторинг прекращения огня. Мы готовы к прямым переговорам с Путиным. И очень важно, что мы все вместе в Европе работаем ради долгосрочного обеспечения безопасности. Будем в постоянном контакте с Америкой", - подчеркнул президент.

Стороны договорились о дальнейшей совместной работе ради того, чтобы мир был.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский поддержал заявление Трампа о возможном визите в Стамбул: Это правильная идея

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.

Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.

После этого Трамп выразил надежду, что Россия согласится на 30-дневное прекращение огня в войне против Украины и рассуждает о визите в Турцию, где состоятся прямые переговоры двух стран по завершению войны.

Автор: 

Зеленский Владимир (21598) Турция (3529) Эрдоган Реджеп Тайип (939)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
Переговори про що??? Може правильніше сказати що Україна а точніше Зеленський готовий виконати всі ультиматуми ***** і підписати капітуляцію? Бо переговорами тут і не пахне. ***** абсолютно нічого не збирається давати Україні взамін. Це як би вовк запросив зайця на вечерю. Результат буде один
показать весь комментарий
12.05.2025 20:17 Ответить
+13
Ну да, Вавчік в стійці на колінах просто звір...
показать весь комментарий
12.05.2025 20:27 Ответить
+12
А що, вже вогонь припинили????
показать весь комментарий
12.05.2025 20:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не пiдведи! Двiйний бросок через бедро, залом рукi на пораженiе!
показать весь комментарий
12.05.2025 20:14 Ответить
Ну да, Вавчік в стійці на колінах просто звір...
показать весь комментарий
12.05.2025 20:27 Ответить
Головне, щоб губи та щоки ЗЄ витримали напруженість перемовин.
показать весь комментарий
12.05.2025 20:30 Ответить
показать весь комментарий
12.05.2025 21:02 Ответить
Той, що ліворуч, бьється тільки **** об рояль.
Той, що праворуч, взагалі сам ніколи не бьється.

А з Трампа суддя, як з лайна куля.
показать весь комментарий
12.05.2025 21:17 Ответить
Це реклама трьох куп лайна?
показать весь комментарий
13.05.2025 07:11 Ответить
Тільки пояс шахіда.Одразу вирішаться дві проблеми
показать весь комментарий
12.05.2025 20:50 Ответить
Це було б ідеально. 🤣 Два ***** одним махом.
показать весь комментарий
12.05.2025 21:18 Ответить
А що, вже вогонь припинили????
показать весь комментарий
12.05.2025 20:16 Ответить
Переговори про що??? Може правильніше сказати що Україна а точніше Зеленський готовий виконати всі ультиматуми ***** і підписати капітуляцію? Бо переговорами тут і не пахне. ***** абсолютно нічого не збирається давати Україні взамін. Це як би вовк запросив зайця на вечерю. Результат буде один
показать весь комментарий
12.05.2025 20:17 Ответить
Злазь з печі та йди в окопи ..непримиренний ти наш
показать весь комментарий
12.05.2025 20:23 Ответить
Для чого ти за Зеленського голосував?
показать весь комментарий
12.05.2025 20:32 Ответить
Путін напав не для того,щоб нам щось давати взамін.Ми сами повінни взяти свое.
показать весь комментарий
12.05.2025 20:23 Ответить
це неначе на болоті природному зустрілися вуж і жаба або крокодил і зебра, який результат зустрічі
показать весь комментарий
12.05.2025 21:41 Ответить
Ага, Зюзя ж перемовник від бога...
показать весь комментарий
12.05.2025 20:20 Ответить
Да ладно.Когда прессконференция у Зеленського,вся Украина волосся рве на голові,бо нічого не розуміе.Таки і повінен бути перемовник. У нього талант на це .
показать весь комментарий
12.05.2025 20:25 Ответить
- без припинення вогню
- умови не мінялись

Я ж кажу ЗЕ прогнули повністю. Трамп показав офшори і він підписав про надра і тепер віддасть і все інше
показать весь комментарий
12.05.2025 20:21 Ответить
Не нервуйте.Все буде Украіна.
показать весь комментарий
12.05.2025 20:26 Ответить
Тільки на якій території і під яким прапором...
показать весь комментарий
13.05.2025 07:13 Ответить
Моніка своєю напускною рішучістю може всих розглякати...
показать весь комментарий
12.05.2025 20:24 Ответить
А шо "спочатку припинененя вогню" вже проїхали?

Ну отак і приїдемо до визнання окупованих територій, скорочення армії, припинення західої допомоги, зняття санкцій з РФ.
показать весь комментарий
12.05.2025 20:35 Ответить
Я прийшов тебе нема
показать весь комментарий
12.05.2025 20:37 Ответить
Знову нічого не каже про перемогу і справедливий мир Підозріло
показать весь комментарий
12.05.2025 20:38 Ответить
показать весь комментарий
12.05.2025 20:46 Ответить
Вава, не надірвись тільки, і мешти на підборах не забудь
показать весь комментарий
12.05.2025 20:40 Ответить
Зелі є що сказати таваріщу Пуйлу. Вибачитись за невиконання обіцяного, відзвітувати за успіхи, і пообіцяти наступне. Стамбул 2 вже чекає.
показать весь комментарий
12.05.2025 20:43 Ответить
хто цього дебіла обрав, сидить в футболочці на посаді презедента нах
показать весь комментарий
12.05.2025 20:57 Ответить
Ох нікуя собі Вова зарядив!
Прямі перемовини.
Царь гори!
Наколінники не забудь вдягнути Вова, бо довго будеш шукати мир ☮️ в дупі у х#йл@.
показать весь комментарий
12.05.2025 20:58 Ответить
Зеленский сделал лучший ход, Трампло & ***** ниже плинтуса!
Украине следует требовать безоговорочных переговоров с участием всех желающих посредников, прессы и общественности.
Предъявлять 2-3 встречных требования на каждое выдвинутое кацапсинами условие.
Призывать к прекращению огня и перемирию, продолжая истребление кацапсин на всех направлениях и всеми доступными средствами.
Салют Президенту Зеленскому!!!
показать весь комментарий
12.05.2025 21:04 Ответить
Украина может требовать что угодно,но кого это волнует?Не будь таким наивным.Мы не в том положении,что бы что то требовать.
показать весь комментарий
12.05.2025 21:10 Ответить
Перший замріяний дебіл...
показать весь комментарий
12.05.2025 21:20 Ответить
Знову санітари забухали...
показать весь комментарий
13.05.2025 07:15 Ответить
Тримайте ішака за роги, бо воно вже готове.
показать весь комментарий
12.05.2025 21:12 Ответить
Вообще не понял. Чем Эрдоган может повлиять на рашку. И вообще какое его дело.
показать весь комментарий
12.05.2025 21:36 Ответить
Янелох засидівся,хоче пропіаритися. Про що говорити кг з міжнародним злочинцем та вбивцею? Нормальні люди брезгують з тютєю зустрічатися. А ти руку потиснеш та в очі будеш заглядати? Не бридко?
показать весь комментарий
12.05.2025 23:35 Ответить
Може дати наркозалежному когнітивний тест перед початком переговорів чи дунуть якщо це допоможе створити новий план перемоги за три дні
показать весь комментарий
13.05.2025 00:57 Ответить
Бовдур себе політиком возомнив.Без участі єс ***** тебе просто зїсть
показать весь комментарий
12.08.2025 17:35 Ответить
 
 