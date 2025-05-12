Украина готова к прямым переговорам с Путиным, - Зеленский провел разговор с Эрдоганом
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудил ключевые детали встречи в Стамбуле, которая может помочь в окончании российско-украинской войны.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Зеленский поблагодарил за поддержку и готовность на самом высоком уровне способствовать дипломатии.
"Все равно видим необходимость прекращения огня. Также нужно, чтобы партнеры обеспечили мониторинг прекращения огня. Мы готовы к прямым переговорам с Путиным. И очень важно, что мы все вместе в Европе работаем ради долгосрочного обеспечения безопасности. Будем в постоянном контакте с Америкой", - подчеркнул президент.
Стороны договорились о дальнейшей совместной работе ради того, чтобы мир был.
Что предшествовало?
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.
В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.
Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.
11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.
Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.
Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.
После этого Трамп выразил надежду, что Россия согласится на 30-дневное прекращение огня в войне против Украины и рассуждает о визите в Турцию, где состоятся прямые переговоры двух стран по завершению войны.
