Зеленский о переговорах в Стамбуле: Жду, кто прибудет от РФ, и тогда буду определять дальнейшие шаги

Президент Владимир Зеленский ожидает, кто из представителей России прибудет на переговоры в Турцию, которые запланированы на 15 мая. После этого он будет определять дальнейшие шаги Украины.

Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас для мира очевидно, что "единственной преградой для установления мира является отсутствие четкой воли России это сделать".

Зеленский сообщил, что 14 мая провел несколько совещаний с командой относительно формата переговоров в Турции.

"Я ожидаю, кто прибудет от России, и тогда буду определять, какие шаги стоит делать Украине. Сигналы от них в медиа пока неубедительны", - отметил он.

Глава государства упомянул о том, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность прибыть в Турцию.

"Поэтому это может стать наиболее сильным аргументом. Неделя действительно может изменить многое, но может... Сейчас все это решается", - добавил Зеленский.

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.

Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.

