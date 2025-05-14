РУС
Зеленский о переговорах в Стамбуле: Жду, кто прибудет от РФ, и тогда буду определять дальнейшие шаги

Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский ожидает, кто из представителей России прибудет на переговоры в Турцию, которые запланированы на 15 мая. После этого он будет определять дальнейшие шаги Украины.

Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас для мира очевидно, что "единственной преградой для установления мира является отсутствие четкой воли России это сделать".

Зеленский сообщил, что 14 мая провел несколько совещаний с командой относительно формата переговоров в Турции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уиткофф и Рубио отправятся в Стамбул 16 мая, - Reuters

"Я ожидаю, кто прибудет от России, и тогда буду определять, какие шаги стоит делать Украине. Сигналы от них в медиа пока неубедительны", - отметил он.

Глава государства упомянул о том, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность прибыть в Турцию.

"Поэтому это может стать наиболее сильным аргументом. Неделя действительно может изменить многое, но может... Сейчас все это решается", - добавил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о приезде Путина в Стамбул: Шансы есть, но он боится

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.

Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госдеп о переговорах в Стамбуле: Критическая возможность попытаться достичь прекращения огня

очікує, вирішує, визначає.
справжній зе!лідар в панталонах хакі....
14.05.2025 21:00
Залишай там свого друга-завгоспа та пердуляй додому знімати з посади твого антимайданного мусорка.
14.05.2025 21:01
Прихопи вазелін і зуби почисть, бо не зрозуміло, з якої сторони прийматимеш, потужний перемовник...
14.05.2025 21:02
14.05.2025 20:59
очікує, вирішує, визначає.
справжній зе!лідар в панталонах хакі....
14.05.2025 21:00
У відповідних випадках наголошує
14.05.2025 21:03
Залишай там свого друга-завгоспа та пердуляй додому знімати з посади твого антимайданного мусорка.
14.05.2025 21:01
Так влада слугориг вся антитмайданна, там немає жодного патріота і українця.
14.05.2025 21:49
Прихопи вазелін і зуби почисть, бо не зрозуміло, з якої сторони прийматимеш, потужний перемовник...
14.05.2025 21:02
Знайшов ось стареньке відео Кварталу. Зеленський.
https://www.youtube.com/watch?v=fWaSF_aLogU&ab_channel=DidOlesstream1
14.05.2025 21:02
***** не приїде. І що, пошлеш офіційних представників Московії перед Трампом чи його представниками?
14.05.2025 21:03
Кацапи щодня атакують нашу цивільну інфраструктуру. А ми за місяць жодного кацапського НПЗ не потурбували. Це наводить на думку, що Віслюку із завгоспом за це регулярно крапає гешефт від москалів. Але на ліхтарі гешефт не знадобиться.
14.05.2025 21:04
А як правильно писати "очікую" чи "очкую"??
14.05.2025 21:06
очкую в очікуванні
14.05.2025 21:19
зеленському не вигідна зупинка війни.як і путіну.
14.05.2025 21:06
Що значить "зупинка війни"? Дайте означення, будь ласка.
14.05.2025 21:12
Дуже цікаве наукове спостереження як легкий взмах лапки тупих довбойобів біля неправильного прізвища в 2019, породжує ураган який розпідорашує країну через кілька років в сракотан.
А свинопси Alik Krass тим часом знову згадують Порошенка і навіть стверджують, що це Порох із Гонтарєвою та Бенею спільно пограбували Приватбанк.
14.05.2025 21:42
14.05.2025 21:12
14.05.2025 21:17
Тебе какая разница, кто приедет? Ты же лично принимать участие в этих тёрках не будешь.
}{уйло точно не приедет, Трампон тем более. Условный Ушаков с условным Умеровым?
14.05.2025 21:13
А як потужно заявляли, що ніяких переговорів без припинення вогню, а вийшло як пропонував ху.ло.
показать весь комментарий
Потужно, незламно, стійко, рішуче, не зважаючи на обставини, і т.д.
В кінцевому результаті Вовочка об💩,
а на блаблафоні і телеграм-кАналах "заливають", що це така хитра стратегія🤡
14.05.2025 22:55
Не очікує, а очкУє. Бо доведеться приймати рішення. А будь-яке рішення буде дуже непопулярним (м'яко сказати).
14.05.2025 21:17
Які у маріонетки можуть бути кроки?
14.05.2025 21:24
"Год за годом ідЬОт, тьотя дядю ждьот і ждьот"... А пам'ятаєте стадіон: "Навіщо ви, П̶е̶т̶р̶о̶ ̶О̶л̶е̶к̶с̶і̶й̶о̶в̶и̶ч̶, на війні наживаєтеся?"
14.05.2025 21:33
14.05.2025 21:55
після того як здав, по першому раунду у Стамбулі 2022р. пів України ,тепер цей 🤡 ,очікун ху* в чекає , коли він підпише капітуляцію, з загляданням у очі, кремлівської потвори ...
14.05.2025 22:09
14.05.2025 22:25
Янелох-яждун.
15.05.2025 00:03
Тупий ********
15.05.2025 07:39
Я очікую, хто прибуде від Росії, і тоді буду визначати, які кроки варто робити Україні. Джерело: https://censor.net/ua/n3552266
От це і страшно, що воно визначатиме кроки України…
15.05.2025 08:20
Які кроки? Що тут визначати якщо ви ж вже визгачились з необхідністю переш за все 30 денного перемир'я?
Воно є?
Що ж ти робишь?!
15.05.2025 08:53
 
 