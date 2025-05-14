РУС
Новости Переговоры в Турции
Зеленский хотел отказаться от переговоров с РФ в Стамбуле, но США и Европа убедили его, - WP

Переговоры в Стамбуле - Зеленского убедили США и Европа

Американские и европейские чиновники убедили президента Украины Владимира Зеленского согласиться на потенциальные прямые переговоры с Россией в Стамбуле 15 мая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Washington Post со ссылкой на двух неназванных дипломатов.

Отмечается, что Зеленский был разочарован относительно потенциальных переговоров с РФ - российская сторона до сих пор не объявила официальный состав делегации. Также неизвестно, приедет ли на эти переговоры российский диктатор Владимир Путин.

Из-за этого Зеленский был готов запретить украинской делегации встречаться с российской.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о переговорах в Стамбуле: Ожидаю, кто прибудет от РФ, и тогда буду определять дальнейшие шаги

Американские и европейские чиновники неоднократно подчеркивали, что критически важно хотя бы отправить в Турцию украинских чиновников, в частности министра иностранных дел Андрея Сибигу и руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Однако Зеленский якобы неоднократно выступал против этого.

"Зеленский вообще не видел смысла ехать [в Турцию]", - сказал изданию один из дипломатов.

Как пишет WP, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф также убеждал Украину, что участие в прямых переговорах с Россией является взаимовыгодным вариантом для обеих сторон.

Читайте также: Уиткофф и Рубио отправятся в Стамбул 16 мая, - Reuters

По его словам, если украинская сторона приедет в Турцию, а российская - нет, то это обернется последствиями для Москвы. А если будут обе стороны, это может приблизить прекращение огня и завершение войны.

Зеленский продолжает настаивать на прямой встрече с Путиным в Турции. Он прибудет в турецкую столицу Анкару для встречи с президентом Реджепом Эрдоганом и затем поедет в Стамбул, если там появится Путин.

"Почему лично с ним [Путиным]? Потому что серьезный разговор о прекращении убийств и прекращении войны должен вестись с тем, кто в конечном итоге принимает решения в России. Все будет зависеть от того, боится ли Путин ехать в Турцию или нет. Исходя из его ответа, украинское руководство решит, какие следующие шаги будут", - добавил источник издания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков о переговорах с Украиной в Стамбуле: "Все тезисы России на столе"

Европа (1995) Зеленский Владимир (21647) Стамбул (277) США (27739) переговоры с Россией (1290)
Топ комментарии
+15
Якщо Зеленський витсупає без папірця - завжди несе якусь хрінь. Зеленський не може говорити не тільки з путіним, він ні з ким без монітора-суфлера говорити не може. З Трампом у Білому Домі спробував - вигнали як драного кошака. За Зеленського завжди триндить Єрмак....
14.05.2025 23:08 Ответить
+10
Він не хотів!
Його примусили!
Він же незламно-потужний!!!
Соломка на всякий випадок для 🤡
Додайте ще фото зі слідами насилля над гарантом🤦‍♂️
14.05.2025 23:29 Ответить
+8
Зеленський- це ганчірка, в яку витирають ноги всі, кому не лінь.
15.05.2025 00:53 Ответить
На стадіон треба було запрошувати ху@ла.
14.05.2025 23:07 Ответить
Зеленський- це ганчірка, в яку витирають ноги всі, кому не лінь.
15.05.2025 00:53 Ответить
Якщо Зеленський витсупає без папірця - завжди несе якусь хрінь. Зеленський не може говорити не тільки з путіним, він ні з ким без монітора-суфлера говорити не може. З Трампом у Білому Домі спробував - вигнали як драного кошака. За Зеленського завжди триндить Єрмак....
14.05.2025 23:08 Ответить
опять вылезло ватное мудло ... в Белом доме обгадился только Венс и Трампон . Нечемный Венс не мог выйти на улицу без того что бы его не облили помоями про идиота Трампона с дуру назвавшего Зелю диктатором и не ведающим за что куилу дали жетон военного преступника в Гааге после чего все Европейские лидеры указали кто дурак))))
Так что ванька не притворяйся украинцем со своим орочьим рылом
15.05.2025 02:05 Ответить
Американські та європейські посадовці неодноразово наголошували, що критично важливо хоча б відправити до Туреччини українських високопосадовців Джерело: https://censor.net/ua/n3552284

А де ту про ЗЕ?
14.05.2025 23:09 Ответить
Було ж сказано- від усіх їхніх «порад» Україні горе, починаючи з Криму. На них лежить відповідальність за поради «нє надастрєлять, тільки не ескалація і ще купа поцоватих аргументів які привели нас туди, де ми зараз. Зеленський був незламний доки не поїхав до Стармера після Овального кабінету. Доки президент їх не слухав все йшло більш- менш по нашому сценарію. Тепер же ми танцюємо під музику кремля і запевняємо себе, що загнали їх у куток. Боягузів, які не розуміють що з ними і де вони, слухати не можна. У кожного - них є свої подвійні інтереси. Тому спасіння потопаючих- справа рук потопаючих, панепрезиденте.
14.05.2025 23:14 Ответить
Незламний ЗЕ?Це той що за Оманом мав здати країну за 3 дні?Чи ти віриш,що миші і прапорщик винуваті у здачі півдня України?
14.05.2025 23:21 Ответить
ОППа працює поки "незламний" їх не здав як стєклотару
15.05.2025 00:05 Ответить
Це з на кшталт того що ЄС вимагає збільшити зарплати суддям та прокурорам, та закликає до закриття НАБУ?
14.05.2025 23:21 Ответить
і знову локшина... а про закон чи указ що забороняє вести переговори з підорафами... по цимбалах...
14.05.2025 23:26 Ответить
Він не хотів!
Його примусили!
Він же незламно-потужний!!!
Соломка на всякий випадок для 🤡
Додайте ще фото зі слідами насилля над гарантом🤦‍♂️
14.05.2025 23:29 Ответить
Зе не хоче виборів, бо боїться програти
15.05.2025 00:24 Ответить
про це https://www.washingtonpost.com/world/2025/05/14/russia-ukraine-talks-upend-european-push-us-sanctions-moscow/ пише The Washington Post із посиланням на двох неназваних дипломатів. --ФСБЕШНА КУЙНЯ
15.05.2025 00:30 Ответить
Він так Потужно топнув ніжкою, що всі делегації світу навіть на пів-секунди забули що всім пох на його думку
15.05.2025 00:35 Ответить
Без рила завгоспа не обходиться ні одна зустріч...
15.05.2025 00:43 Ответить
Нема нічого чоловічого, саме бабье зібралось
15.05.2025 03:43 Ответить
оно НИЧЕГО самостоятельно не может
15.05.2025 06:54 Ответить
З терористами сідати за один стіл, тим бульше вести переговори, означає пристати на їх пропозиції, а Україна ніколи не буде вести перемовини з терористами та вбивцями!
Можна по різному відноситтись до "зеленого шобла", але в цьому зеля правий!
Ніяких перемовин з терором та вбивцями!
Едина можлива причина візиту - арешт путіна та його посіпак Інтерполом прямо там, у Стамбулі як міжнародних військових злочинців, терористів та вбивць!
Якщо б зеля це зробив, йому подякував увесь цивілізований Світ!
15.05.2025 07:20 Ответить
НЕ переконали, а НАГНУЛИ.
15.05.2025 08:42 Ответить
А якшо об"єктивно - де путін?
15.05.2025 11:53 Ответить
 
 