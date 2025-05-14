Зеленский хотел отказаться от переговоров с РФ в Стамбуле, но США и Европа убедили его, - WP
Американские и европейские чиновники убедили президента Украины Владимира Зеленского согласиться на потенциальные прямые переговоры с Россией в Стамбуле 15 мая.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Washington Post со ссылкой на двух неназванных дипломатов.
Отмечается, что Зеленский был разочарован относительно потенциальных переговоров с РФ - российская сторона до сих пор не объявила официальный состав делегации. Также неизвестно, приедет ли на эти переговоры российский диктатор Владимир Путин.
Из-за этого Зеленский был готов запретить украинской делегации встречаться с российской.
Американские и европейские чиновники неоднократно подчеркивали, что критически важно хотя бы отправить в Турцию украинских чиновников, в частности министра иностранных дел Андрея Сибигу и руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
Однако Зеленский якобы неоднократно выступал против этого.
"Зеленский вообще не видел смысла ехать [в Турцию]", - сказал изданию один из дипломатов.
Как пишет WP, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф также убеждал Украину, что участие в прямых переговорах с Россией является взаимовыгодным вариантом для обеих сторон.
По его словам, если украинская сторона приедет в Турцию, а российская - нет, то это обернется последствиями для Москвы. А если будут обе стороны, это может приблизить прекращение огня и завершение войны.
Зеленский продолжает настаивать на прямой встрече с Путиным в Турции. Он прибудет в турецкую столицу Анкару для встречи с президентом Реджепом Эрдоганом и затем поедет в Стамбул, если там появится Путин.
"Почему лично с ним [Путиным]? Потому что серьезный разговор о прекращении убийств и прекращении войны должен вестись с тем, кто в конечном итоге принимает решения в России. Все будет зависеть от того, боится ли Путин ехать в Турцию или нет. Исходя из его ответа, украинское руководство решит, какие следующие шаги будут", - добавил источник издания.
Так что ванька не притворяйся украинцем со своим орочьим рылом
А де ту про ЗЕ?
Його примусили!
Він же незламно-потужний!!!
Соломка на всякий випадок для 🤡
Додайте ще фото зі слідами насилля над гарантом🤦♂️
Можна по різному відноситтись до "зеленого шобла", але в цьому зеля правий!
Ніяких перемовин з терором та вбивцями!
Едина можлива причина візиту - арешт путіна та його посіпак Інтерполом прямо там, у Стамбулі як міжнародних військових злочинців, терористів та вбивць!
Якщо б зеля це зробив, йому подякував увесь цивілізований Світ!