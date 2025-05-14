РФ официально утвердила состав делегации для переговоров в Стамбуле: Путин не приедет
Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.
Об этом сообщили в Кремле, цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.
В состав делегации России на переговорах в Стамбуле 15 мая вошли:
- Владимир Мединский - помощник Путина и глава делегации;
- Михаил Галузин - заместитель Лаврова;
- Игорь Костюков - начальник ГУ Генштаба российской армии;
- Александр Фомин - заместитель министра обороны.
Также в делегацию отправили четырех экспертов по военным, гуманитарным и политическим вопросам.
Что предшествовало?
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.
В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.
Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.
11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.
Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.
Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.
яку запропонував ху@ло і є
рівень Зеленського ,
так вважає кремлівський фашист і психічно - хворий вбивця 😡
А де азіров, прохвессор?
Де ті гієни і шакали?
Яка ще курва туди приїде ділити і кромсати Україну?
Цікаво як рижий буде відмазувать свого плешивого другана...
костюков - начальник ГРУ - самая крупная шишка.
Пора кончать Путина. - Сделайте это (уберите упыря до начала сентября 2025), и тогда, возможно, у вас появится шанс выжить.
Да вы поэт, батенька! Чисто пушкин!!!
Я "за", если что!!!
що ***** не приїде.
він би бубу разом з його кальсонами зіжрав.
та і досраці би обидва ідіота, але буба представляє Україну,
а це вже обідно - коли твого представника якесь ***** хрумає...
введуть нові санкціі-
тиждень не будуть хвуйлу дзвонити
Їм треба було привести "зе", що би примусити підписати капітуляцію.
Питання лише в одному - або "зе" змусять підписати одразу, а росіяни зобразять в черговий раз "жест доброй волі" - що, буцімто, "вже не претендують на Запоріжжя та Херсон" (поки що). Або ж, ще трохи "потягнуть" задля "узгодження позицій".
Відмлвився пу від припинення вогню.
М'яч вже не на полі, а воротах 47го... чи проглотить він це, по факту, приниження і будуть пекельні санкції? ...або зробить вигляд, що ...типа перемовини почалися, він досяг мети і умиває руки, бо це не його війна.
Здогадатися не важко
Україна має на цій неділі покласти край цьому шапіто і не втянутись у цю нескінченну балаканину про головне: тобто по суті, капітуляцію, подану під різним соусом і загорнену у "мирну" обгортку.
А як думаєте ви?
Члени делегації - кремезні санітари з гамівними сорочками та шприцами з галаперідолом.