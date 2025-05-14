РФ официально утвердила состав делегации для переговоров в Стамбуле: Путин не приедет

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

Об этом сообщили в Кремле, цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

В состав делегации России на переговорах в Стамбуле 15 мая вошли:

Владимир Мединский - помощник Путина и глава делегации;

Михаил Галузин - заместитель Лаврова;

Игорь Костюков - начальник ГУ Генштаба российской армии;

Александр Фомин - заместитель министра обороны.

Также в делегацию отправили четырех экспертов по военным, гуманитарным и политическим вопросам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский хотел отказаться от переговоров с РФ в Стамбуле, но США и Европа убедили его, - WP







Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.

Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.

Также читайте: Зеленский о приезде Путина в Стамбул: Шансы есть, но он боится