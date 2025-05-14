УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9551 відвідувач онлайн
Новини Заяви про мир Мирні перемовини
1 086 16

Зеленський про посередництво Папи Лева XIV: Україна віддана реальним мирним зусиллям

Папа Римський запропонував посередництво: Зеленський відреагував

Папа Римський Лев XIV заявив, що Ватикан готовий стати посередником у переговорах між "воюючими країнами" задля досягнення миру. Президент України Володимир Зеленський відреагував. 

Про це голова держави повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Він подякував Папі Римському "за мудрі слова про готовність Святого Престолу взяти на себе роль посередника у відновленні миру в усьому світі".

Зеленський зауважив, що мир — це найзаповітніше бажання мільйонів українців.

"Ми сподіваємося на відновлення гідного миру і докладаємо для цього всіх зусиль. Цінуємо мудру заяву Понтифіка й підтверджуємо нашу відданість реальним мирним зусиллям, включно з повним припиненням вогню та особистою зустріччю на найвищому рівні між Україною та Росією", - додав президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Для миру в Україні відкривається "вікно можливостей" на два тижні, - Рютте

Нагадаємо, Під час прийому у Ватикані представників 23 східних християнських церков Папа Лев XIV згадав про конфлікти по всьому світу: "від Святої Землі до України, від Лівану до Сирії, від Близького Сходу до Тигрея", а також в Ефіопії та на Кавказі й запропонував своє посередництво.

Автор: 

Зеленський Володимир (25185) Папа Римський (338) війна в Україні (5771) Папа Римський Лев 14 (31)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Хотелось бы услышать что такое "мирные усилия" со стороны защищающейся жертвы нападения. Это защищаться поменьше? Или делать паузы в защите? Предложить на пол-шишечки? Предложить нападающему отрезать тебе ноги вместо убийства?
показати весь коментар
14.05.2025 21:38 Відповісти
+3
Головна поимлка це невтік,а до того клоун рагульний
показати весь коментар
14.05.2025 21:35 Відповісти
+2
А знаєте хто пише книжки Зеленському?
Той самий хто писав їх Бузині в Табачнику: Красовицький Олександр Віталійович.
Старовинний вкраїнчиковий промисел - продавати себе їбаному скоту з баблом. Від прастітуток піздою до прастітуток ротом і талантом - це все і є вкраїнчикова мрія знайти собі зєлупського.

показати весь коментар
14.05.2025 21:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я за діскусію ! Питання якого фіга зняли Залужного і 16 бойових генералів ? І де ж результат того відсторонення якщо ворог пре як навіжений ? То що те зняття було помилковим ?
показати весь коментар
14.05.2025 21:32 Відповісти
Головна поимлка це невтік,а до того клоун рагульний
показати весь коментар
14.05.2025 21:35 Відповісти
Нікагда такого нє било, і вот апять... Депутатка від Слуги Народу перейшла на бік кацапів і стала членкинею КПРФ
https://sluga-narodu.com/khersonska/news/ochyshchennia-deputatskoho-skladu-sluha-narodu-khersonshchyny-vidklykaie-7-deputativ-sered-nykh-alina-klishchevska/ Очищення депутатського складу: «Слуга Народу» Херсонщини відкликає 7 депутатів, серед них - Аліна Кліщевська
показати весь коментар
14.05.2025 21:50 Відповісти
А знаєте хто пише книжки Зеленському?
Той самий хто писав їх Бузині в Табачнику: Красовицький Олександр Віталійович.
Старовинний вкраїнчиковий промисел - продавати себе їбаному скоту з баблом. Від прастітуток піздою до прастітуток ротом і талантом - це все і є вкраїнчикова мрія знайти собі зєлупського.

показати весь коментар
14.05.2025 21:56 Відповісти
Зеленський книжок більше написав, ніж прочитав
показати весь коментар
14.05.2025 22:16 Відповісти
Ми сподіваємося на відновлення гідного миру і докладаємо для цього всіх зусиль ...
Джерело: https://censor.net/ua/n3552269

Посполиті, беріть приклад з Вавчіка. Вавчік вже "відновив гідний мир" в сваєй галавє...
показати весь коментар
14.05.2025 21:34 Відповісти
Хотелось бы услышать что такое "мирные усилия" со стороны защищающейся жертвы нападения. Это защищаться поменьше? Или делать паузы в защите? Предложить на пол-шишечки? Предложить нападающему отрезать тебе ноги вместо убийства?
показати весь коментар
14.05.2025 21:38 Відповісти
"мирні зусилля " це така фішка ОП з початку війни . кацапи розносять в щен наші міста а ми не дзеркально відповідаємо . бо " ми не такі як вони"
показати весь коментар
14.05.2025 22:01 Відповісти
надягнемо білі балахони, заглянемо один одному в очко та несамовито помолимось?
рудий фрік не дасть збрехати

до речі, а шо там треба казати в молитві?
показати весь коментар
14.05.2025 21:43 Відповісти
Гідний мир новий термін , я так розумію це вже гірший за "справедливий мир" ?
показати весь коментар
14.05.2025 21:51 Відповісти
>підтверджуємо нашу відданість реальним мирним зусиллям, включно з повним припиненням вогню >та особистою зустріччю на найвищому рівні між Україною та Росією

Тільки мені це нагадало : "надо просто перєстать стрелять і посмотрєть в очі" ?
Невже рецидив ?
показати весь коментар
14.05.2025 22:03 Відповісти
"тріада-"трамбон" "куйло" "зезедент" за посередництва "папіка" - проти України і її народу і за мир в Україні з рашистською окупацією окупованих куйлом українських територій...Легіон
показати весь коментар
14.05.2025 22:20 Відповісти
правильно.
показати весь коментар
15.05.2025 04:28 Відповісти
 
 