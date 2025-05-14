Зеленський про посередництво Папи Лева XIV: Україна віддана реальним мирним зусиллям

Папа Римський Лев XIV заявив, що Ватикан готовий стати посередником у переговорах між "воюючими країнами" задля досягнення миру. Президент України Володимир Зеленський відреагував.

Про це голова держави повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Він подякував Папі Римському "за мудрі слова про готовність Святого Престолу взяти на себе роль посередника у відновленні миру в усьому світі".

Зеленський зауважив, що мир — це найзаповітніше бажання мільйонів українців.

"Ми сподіваємося на відновлення гідного миру і докладаємо для цього всіх зусиль. Цінуємо мудру заяву Понтифіка й підтверджуємо нашу відданість реальним мирним зусиллям, включно з повним припиненням вогню та особистою зустріччю на найвищому рівні між Україною та Росією", - додав президент.

Нагадаємо, Під час прийому у Ватикані представників 23 східних християнських церков Папа Лев XIV згадав про конфлікти по всьому світу: "від Святої Землі до України, від Лівану до Сирії, від Близького Сходу до Тигрея", а також в Ефіопії та на Кавказі й запропонував своє посередництво.