Зеленський про посередництво Папи Лева XIV: Україна віддана реальним мирним зусиллям
Папа Римський Лев XIV заявив, що Ватикан готовий стати посередником у переговорах між "воюючими країнами" задля досягнення миру. Президент України Володимир Зеленський відреагував.
Про це голова держави повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
Він подякував Папі Римському "за мудрі слова про готовність Святого Престолу взяти на себе роль посередника у відновленні миру в усьому світі".
Зеленський зауважив, що мир — це найзаповітніше бажання мільйонів українців.
"Ми сподіваємося на відновлення гідного миру і докладаємо для цього всіх зусиль. Цінуємо мудру заяву Понтифіка й підтверджуємо нашу відданість реальним мирним зусиллям, включно з повним припиненням вогню та особистою зустріччю на найвищому рівні між Україною та Росією", - додав президент.
Нагадаємо, Під час прийому у Ватикані представників 23 східних християнських церков Папа Лев XIV згадав про конфлікти по всьому світу: "від Святої Землі до України, від Лівану до Сирії, від Близького Сходу до Тигрея", а також в Ефіопії та на Кавказі й запропонував своє посередництво.
Той самий хто писав їх Бузині в Табачнику: Красовицький Олександр Віталійович.
Старовинний вкраїнчиковий промисел - продавати себе їбаному скоту з баблом. Від прастітуток піздою до прастітуток ротом і талантом - це все і є вкраїнчикова мрія знайти собі зєлупського.
Посполиті, беріть приклад з Вавчіка. Вавчік вже "відновив гідний мир" в сваєй галавє...
рудий фрік не дасть збрехати
до речі, а шо там треба казати в молитві?
Тільки мені це нагадало : "надо просто перєстать стрелять і посмотрєть в очі" ?
Невже рецидив ?